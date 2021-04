El custodio BNY Mellon emerge en el capital de Enagás con el 3% del grupo

The Bank of New York Mellon Corporation, una de las principales entidades financieras de custodia de activos a nivel mundial, ha declarado una participación del 3% en el capital de Enagás, lo que le convierte en el sexto mayor accionista del grupo energético, aunque se trata de una participación indirecta que agrupa la posición de inversores terceros.

En concreto, el banco estadounidense ha declarado que posee 7,978 millones de títulos de Enagás, que representan un 3,045% del capital de la compañía, según informa 'Europa Press'. A los actuales precios de mercado, esta participación tiene un valor de algo más de 150 millones de euros. Los títulos de Enagás cotizan planos este miércoles sobre los 18,4 euros.

Amancio Ortega, el fundador de Inditex y hombre más rico de España, y el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), son los principales accionistas del gestor de la red gasista, con una participación del 5% cada uno. Ortega entró en el capital de Enagás en la ampliación que lanzó la compañía a finales de 2019 para la compra de Tallgrass al invertir más de 250 millones de euros.

Por su parte, la SEPI también acudió a esa ampliación de capital para mantener su 5% del capital de la empresa. Por ley, en Enagás, operador del sistema gasista español y propietario de las redes de gas de transporte y las regasificadoras nacionales, nadie puede superar el 5% del capital social.

Junto a Ortega y SEPI también destacan en el accionariado del grupo presidido por Antonio Llardén entidades como Bank of America, con el 3,61% del capital, BlackRock, con el 3,205%, o Mubadala Investment -el fondo soberano de Abu Dhahi y principal accionista de Cepsa-, con el 3,1%. Credit Agricole declara el control sobre el 3,04%, mientras que State Street Bank, otro custodio como BNY Mellon, mantiene un 3,008% de Enagas.