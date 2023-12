Hernani (BME) pide una fiscalidad más favorable ante la sequía de salidas a bolsa

El consejero delegado de BME, Javier Hernani, ha aprovechado su intervención durante la presentación del informe de Bolsas y Mercados Españoles 2023 para pedir una fiscalidad más favorable que ayude a impulsar al parqué español. Realiza estas declaraciones en el marco de un ejercicio marcado por las sequía de estrenos bursátil a nivel nacional, que se ha saldado con apenas diez incorporaciones a BME Growth, en su mayoría socimis, que están obligadas a salir a cotizar.

"El contexto no ha remado a favor de las incorporaciones de nuevas compañías a Bolsa. Esta situación no es algo que le suceda solo a España: se da a nivel global. Sin embargo, en nuestro país, se agrava con una fiscalidad no siempre favorable a los mercados", ha apuntado durante su intervención, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que legisladores, reguladores, emisores, inversores, asesores promuevan un marco legal que proteja e impulse a los parques.

En su intervención, también ha aprovechado para poner en valor la nueva Ley de los Mercados de Valores que, en su opinión, agiliza el proceso de admisión y hace más atractivo el mercado nacional al respecto de otros mercados competidores como los activos alternativos o el capital riesgo. Lo ha dicho en el marco de un ejercicio que ha "sido de todo menos tranquilo" a causa de la tensión geopolítica, los cambios de gobierno y la intensa actuación de los bancos centrales en materia de política monetaria.

En este contexto, Hernani ha destacado que la bolsa española ha sido una de las mejores paradas en comparativa europea. Dentro de ella, el Ibex 35 es el segundo que más se revaloriza en el año por detrás del FTSE MIB con un alza superior al 22% y ha recuperado la barrera de los 10.000 puntos que no tocaba desde la pandemia. Una subida que ha contribuido a que Six Group, la gestora del parqué español, sea uno de los mayores operadores de las bolsas mundiales con una capitalización bursátil de 1,18 billones de euros en España y de 1,65 billones de euros en Suiza.

A esto hay que sumar el reparto del dividendo, su principal baza, que este 2023 se ha incrementado más de un 18%, hasta los 27.440 millones. Según se desprende del informe anual de mercado 2023 de Bolsas y Mercados Españoles (BME), las cotizadas españolas ejecutaron más de 211 pagos, de los cuales 3.300 millones han sido en forma de acciones (scrip) y se han llevado a cabo 20 devoluciones por prima de emisión.

Esto le permite situarse por encima de la rentabilidad histórica promedio, que es del 4%, hasta el 4,1% con datos del pasado mes de octubre, aunque sigue por debajo de los niveles preCovid, cuando distribuyeron más de 31.705 millones. A esta cifra hay que sumar los programas de recompra de acciones, especialmente los llevados a cabo por el sector bancario, que han seguido "ejecutando a buen ritmo".

Hasta septiembre ya habían amortizado acciones por un valor de mercado de 11.823 millones de euros, más que el año anterior, en 27 operaciones. De esta manera, en conjunto, los dividendos y las amortizaciones de acciones superarán ampliamente los 40.000 millones de euros al cierre del año. Otro de los puntos destacados son las ampliaciones de capital, que hasta noviembre se han contabilizado 122, en contraste con las 119 ejecutadas en el mismo periodo del año anterior por valor de más de 4.600 millones de euros.