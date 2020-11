Wall Street celebra con fuertes subidas el adiós a la incertidumbre electoral

Las elecciones en Estados Unidos se prevén mucho más igualadas de lo que vaticinaban los sondeos, que daban como claro ganador a Joe Biden. Finalmente, un puñado de votos en cuatro estados como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Georgia serán los que decidan quién ocupará el Despacho Oval los próximos cuatro años, algo que celebra Wall Street con fuertes subidas ya que pronto se acabará la incertidumbre electoral y se prevé que ambos partidos se repartan el Congreso y el Senado, sin acaparar uno la victoria en ambos terrenos.

La apertura de las bolsas de Estados Unidos ha sido, claramente, alcista como como vaticinaban los futuros. El S&P 500 avanza un 2%, el Dow Jones repunta por encima del 1,5% y el Nasdaq 100, el conformado por las tecnológicas, es el que más celebra el gran avance en el recuento ya que se dispara un 4%. Euforia en el parqué hasta que se conozca el resultado durante las próximas horas.

El motivo de estos fuertes avances es que se producirá un adiós bastante temprano a la incertidumbre electoral tras el recuento en los pocos estados que aún faltan, aunque el resultado todavía es incierto aunque Biden parte con ligera ventaja. Además, las miradas de los inversores también están puestas en la cita de mañana ya que la Reserva Federal Estadounidense (Fed) podría hacer uso de un 'manguerazo' de liquidez ya que no habrá paquete de estímulos a corto plazo.

Franck Dixmier, director de Inversiones Global de Renta Fija de Allianz Global Investors, destaca que "los mercados pueden seguir respondiendo favorablemente a un posible segundo mandato para Trump, centrándose en sus políticas más favorables a las empresas y en un régimen fiscal más bajo en general; sectores como el tecnológico y el financiero pueden beneficiarse especialmente". Por su parte, James Athey, Investment Director de Aberdeen Standard Investments, prevé que la Fed actúe este mismo jueves ya que "un resaltado tan ajustado pone más presión sobre la Reserva Federal. Un Congreso dividido, y mucho menos un resultado discutido, son malos presagios para las perspectivas de un nuevo paquete de estímulo. La falta de estímulo fiscal requerirá tarde o temprano que la Fed reaccione, y eso es preocupante. Las herramientas que utiliza han producido durante mucho tiempo distorsiones insalubres en los precios de los activos y los mercados están cada vez más programados para saber que el banco central intervendrá a la vista de los problemas. Ese tipo de dependencia no es saludable".

Por su parte, Jack Janasiewicz, portfolio manager de Natixis, ha puesto su mirada en que los republicanos conservarán el Senado ya que "esto es probablemente mucho más importante para los mercados financieros que el resultado para la presidencia. Un Senado Republicano básicamente significa un 'atasco' lo que significa que no hay un 'Green Deal', no hay aumento de impuestos y no hay estímulos fiscales masivos. No obstante, significa que habrá algún acuerdo fiscal, más pequeño que la 'Ola Azul', pero ciertamente no cero dólares".