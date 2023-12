La tasa extra y los tipos a la baja amenazan a la banca con más fugas de accionistas

La subida de los tipos de interés ha servido de acicate a la banca para anotarse subidas de doble dígito en bolsa. Sin embargo, este rally no ha sido suficiente para que el sector gane nuevos accionistas. Y es que los bancos que cotizan en el Ibex 35 no han dejado de perder inversores. Una situación que no parece que vaya a cambiar en 2024 dada la extensión del impuesto extraordinario al sector anunciada esta semana por el Gobierno. A ello se suma la expectativa de bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Precisamente, el Ejecutivo ha iniciado los trámites para mantener el gravamen del 4,8% de los ingresos típicos (margen de intereses y comisiones) del sector en España. Al respecto, el analista de Bankinter, Rafael Alonso, considera que se trata de una medida controvertida que "resta atractivo al sector". Además, recuerda que el argumento que se empleó para establecerlo, que era la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), llega a su fin porque "las previsiones apuntan a bajadas del precio del dinero el próximo año".

Esta misma opinión la comparte también el sector. Fuentes financieras señalan que supone una desventaja competitiva frente a otras entidades europeas que comparten las mismas exigencias regulatorias y supervisoras. De hecho, esta prórroga, que va también en contra de lo que opina el BCE tendrá efectivos negativos.

Para empezar porque afecta negativamente a la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia. Y esta inseguridad jurídica es uno de los motivos por los que la banca sigue perdiendo accionistas. De hecho, la analista de Renta 4, Nuria Álvarez, ha fijado en sus análisis sobre los valores bancarios para 2024 un precio objetivo distinto sin extensión o con extensión del impuesto, siendo este último inferior y amenazando el potencial de sus acciones, lo que condicionaría la entrada de nuevos accionistas en un momento en el que los vientos de cola de los que disfrutaban los bancos comienzan a amainar.

Asimismo, Enrique Reina, socio de la consultora financiera Accuaracy, cree que el gravamen "reduce la remuneración al accionista, que en gran medida son pequeños ahorradores que complementan su renta con los dividendos. Además, esto puede aumentar los incentivos de los bancos a asumir más riesgo para compensar la disminución de beneficios".

Fuga de accionistas a pesar de los beneficios récord

De hecho, esto ha pasado factura al apetito inversor en las acciones de bancarias a lo largo de este año, marcado por beneficios récord. Las acciones de BBVA se anotan una subida del 41,8% en lo que va de año, lo que le ha permitido a la entidad que preside Carlos Torres aproximarse a su valor en libros, que a cierre del tercer trimestre se situó en los 8,53 euros. En cambio, la entidad ha perdido en los últimos doce meses un 6% hasta situarse en los 764.567. Ni siquiera la promesa de un dividendo récord ha actuado como reclamo.

Banco Santander, a falta de un día para terminar el año bursátil avanza un 32,56%, superando los niveles marcados antes de la crisis financiera de marzo. En cambio, el número de accionistas se ha reducido hasta cerrar el tercer trimestre (último dato conocido) en los 3,7 millones, lo que supone un descenso de 225.167 en los últimos doce meses. Tampoco sirvió de mucho que el banco que preside Ana Botín elevara el 'pay out' hasta el 50%.

Tampoco se libra Banco Sabadell. El mejor valor del año pasado ha continuado anotándose alzas este 2023. Para este ejercicio un 20% y ya cotiza con un descuento inferior al 50% de su valor en libros. Aún así, el número de accionistas de la entidad se ha reducido en 6.118, lo que en términos porcentuales supone un descenso de casi el 3%. Caixabank, que el año pasado se anotó fuertes alzas, también ha sufrido esta sangría de accionistas.

La excepción sería Bankinter, que pese a anotarse caídas que rozan el 10% en el año ha logrado elevar el número de accionistas en algo más de 7.000.