El dinero huye de la banca doméstica de EEUU tras el rescate sólo a depositantes.

La Bolsa de Nueva York volvió el lunes al trabajo tras un fin de semana muy tenso y en intenso clima de alta tensión, marcado por la intervención del el Silicon Valley Bank (SVB Financial), y la decisión conjunta del Tesoro, la FDIC y la Fed de garantizar todos los depósitos -y no solo los 250.000 dólares asegurados por ley-, pero no dar alivio ni a los accionistas ni a los bonistas del banco, que tendrán que asumir las pérdidas si no sale un comprador de última hora.

El cortafuegos de las autoridades a la quiebra de la entidad financiera para evitar el contagio al resto del sector y evitar que cunda el pánico a una crisis bancaria no han tranquilizado a los inversores estadounidenses, que han huido de las entidades con perfil más doméstico, provocando abultados números rojos. En el ánimo de los inversores se mezcla el miedo a que otro banco estadounidense pueda sufrir una pérdida de depositantes, con el mensaje rotundo desde las autoridades y la Casa Blanca de que esta crisis no se pagará con cargo a los contribuyentes y sin castigo a los banqueros.

En este contexto, el dinero se ha escapado de los bancos regionales, ante el miedo al contagio y la sensación de que si el caso se repite solo los clientes del banco serán rescatados. La consecuencia es que entre los peores valores del lunes en el índice S&P 500 solo figuraran bancos: KeyBank (-27,62%), Huntington (-17,24%), Truist Bank (-16,25%), Fifth Third Bank (-12,91%), Fidelity National (-12,74%), Jack Henry (-11,27%) y Citizens (-11,24%).

No obstante, el golpe más significativo lo sufrió First Republic Bank (-60.81%), que ya el pasado viernes se desplomó un 14% en bolsa. Se trata de un banco que valía unos 15.000 millones de dólares antes de la crisis del SVB, con un perímetro de activos supera los 200.000 millones y que, a pesar de que ha asegurado que cuenta con liquidez, parece que no se ha ganado la credibilidad del mercado.

Los números rojos de los pesos pesados de la banca norteamericana fueron menos significativos, pero también relevantes y el reguero de pérdidas fue una tónica general: Bank of America (-5,7%), Citi (-7,4%), Wells Fargo (-7%), PNC (-5,1%) o US Bancorp (-10%) lideraron las caídas en el grupo de grandes entidades norteamericanas.

A pesar del mal comportamiento de la banca, los índices estadounidenses despidieron el día en positivo, beneficiados por el elevado peso del sector tecnológico, que se convirtió en un sector refugio en medio de la volatilidad. El Nasdaq se anotó una subida del 0,45% en el Nasdaq, escalando hasta 11.188,84 puntos. Por su parte, el S&P 500 cedió un leve 0,15% hasta cerrar en 3.855,74 puntos y el Dow Jones cayó un 0,28% hasta 31.819,14 puntos.