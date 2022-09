Bruselas prepara una intervención del mercado del gas para frenar los precios. 

A golpe de crisis. La Unión Europea se prepara para dar otro paso al frente decisivo en su proceso de integración, y lo hace en plena incertidumbre del mercado energético agravada por la guerra en Ucrania. Bruselas inicia esta semana el curso político con un consejo extraordinario de ministros de Energía, que se celebrará el próximo viernes, y en el que los Veintisiete y las instituciones comunitarias intentarán encontrar fórmulas para abaratar el gas y la electricidad. Entre las medidas que hay sobre la mesa, según un documento comunitario consultado por Efe, se baraja la posibilidad de actuar sobre el mercado gasístico TTF de Países Bajos, que sirve de referencia en Europa, explorando "si una modificación del artículo 122 puede contemplar que se intervenga dicho mercado en caso de emergencia.

Ese artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que se puedan adoptar "medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía". Ya se utilizó en el contexto de la pandemia para sostener el empleo con fondos SURE. El TTF influye sobre otros mercados europeos y en los últimos tiempos se ha disparado, especialmente desde que el pasado mes de junio Rusia redujo al 20% el gas que envía a Alemania a través del gasoducto Nord Strem 1, lo que elevó los precios por encima de los 200 euros el megavatio-hora frente a la médica histórica de 15-20 euros en la última década.

El documento contempla separar en dos índices el gas natural licuado que llega por gasoducto y el que se importa por gasoducto, y aplicar un precio máximo a este último. Otra "alternativa a los topes de precios" pasaría porque, en caso de emergencia, se pudiera, usar como referencia el mercado asiático JKM, con una prima de precio, en lugar del TTF de Países Bajos. Esa reflexión, técnica y no cerrada, como las muchas y variadas iniciativas que circulan últimamente por Bruselas, también se plantea se debería "someter el TTF a la supervisión financiera, para evitar posibles movimientos especulativos" y encargar a la Autoridad Europea de Mercados Financieros (ESMA) sobre ese mercado gasístico en Países Bajos.

Desarrollar índices alternativos para el gas natural

El documento también propone que se desarrollen "índices de referencia alternativos para el gas natural" para regiones no afectadas por cuellos de botella en el noroeste de Europa. Esas reformas podrían acordarse vía mayoría cualificada en el Consejo, lo que supone que teóricamente podrían sacarse adelante incluso con el rechazo de Países Bajos y sin necesidad de obtener el aval del Parlamento Europeo. "Básicamente, todo va a estar sobre la mesa. Desacoplar (gas y electricidad), incrementar la liquidez, reducción de la demanda de electricidad, limitar los ingresos inframarginales de los productores de electricidad, el impacto del sistema ETS de comercio de emisiones...", comentó a Efe otra fuente europea.

Los embajadores de los Veintisiete ante la UE se reunirán este miércoles para intentar reducir y concretar algunas de esas opciones de cara al debate de los ministros, que debería alumbrar una solución en "semanas", según la Comisión. España, según trasladaron a Efe fuentes diplomáticas, propondrá "extender el 'mecanismo ibérico' al resto de la UE y congelar el precio del CO2" en el mercado ETS de comercio de emisiones, entre otras ideas.

Esa ebullición de iniciativas responde a que el curso energético ha empezado con grandes movimientos de Alemania en materia de energía, que han facilitado un cambio de postura a la Comisión Europea que preside la alemana Ursula von der Leyen. Berlín, que se había posicionado en contra de intervenir los mercados, quiere ahora un remedio urgente para abaratar la luz, y Bruselas trabaja intensamente para conseguirlo.

Mientras tanto, las facturas siguen subiendo en todos los estados miembros de la UE, aunque algo menos en España y Portugal gracias al mecanismo "ibérico" para limitar el contagio del precio del gas a la factura eléctrica, y la inflación en la eurozona escaló en agosto a un nivel récord del 9,1% Alemania también ha anunciado este fin de semana un tercer paquete de ayudas de 65.000 millones de euros para que ciudadanos y empresas puedan hacer frente a la carestía de la energía, una partida que duplica el volumen de los 30.000 millones comprometidos en dos paquetes anteriores.

El pasado enero la comisaria de Energía, Kadri Simson, destacaba en una comparecencia tras una reunión de ministros de Energía e Francia que los países de la UE habían destinado entonces "más de 21.000 millones de euros para ayudar a los consumidores vulnerables". Pero la Comisión ya no ofrece datos. "No tenemos un resumen actualizado, lo sentimos", señalan ahora fuentes próximas a la comisaria, que apuntan que los estados miembros no tienen que notificar esas decisiones y el Ejecutivo comunitario no dispone de esa información.

Mientras que la UE intenta encontrar soluciones que mitiguen la crisis energética, la carestía alumbra protestas sociales. Este fin de semana unas 70.000 personas se manifestaron contra la OTAN y contra las sanciones europeas a Rusia en la capital de la República Checa, país que este semestre ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE. Estos últimos días se ha visto también a italianos quemando en protestas facturas de electricidad, en un país que el día 25 celebra unas elecciones legislativas que se antojan clave para la estabilidad de la tercera economía de la UE'.