Inbest saca al BME la socimi del Edificio España... y los pleitos con Grupo Baraka.

Nuevo aterrizaje en el BME Growth. Inbest VII debutará en el parqué este año con una valoración de 13,8 millones de euros. Este será el segundo desembarco de una socimi -tras el de Adriano Care- en el ejercicio 2021. Inbest VII posee inmuebles a través de su participación en los vehículos de inversión Assets I y Assets II. Entre sus 'joyas' está la superficie comercial del Edificio España, un activo valorado en 164,8 millones de euros que alberga la actividad del Hotel Riu y ha protagonizado titulares por los procedimientos legales que mantiene la familia hotelera con la empresa que le vendió el inmueble, el Grupo Baraka, del empresario Trinitario Casanovav. La socimi ha explicado en su documento de incorporación al índice que estas cuentas pendientes con la justicia representan un riesgo para su situación financiera y valoración.

Hay tres procedimientos en la mira. Para el primero, denominado 'Procedimiento de Suspensión de Obra', el juzgado de primera instancia dictó una sentencia el 30 de abril de 2019 en la que rechazó poner pausa a las obras del inmueble y condenó al demandante al pago de las costas. El grupo Baraka recurrió la decisión argumentado que los trabajos no se estaban haciendo de acuerdo a lo pactado al momento de la venta del activo, pero los trámites pendientes no cambiarán mucho ya que las obras están terminadas.

En segundo lugar está el denominado 'Procedimiento de Acción de Cumplimiento', otro caso donde el grupo constructor recurrió la sentencia emitida en su contra. Este proceso todavía está pendiente de votación y fallo por parte de las autoridades. Finamente, el 'Procedimiento Licencia' también espera su sentencia. El grupo hotelero ha insistido en varias ocasiones a través de comunicados oficiales en que "no es cierto que Baraka tenga un contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España. Lo que Baraka firmó con Riu fue un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial que no ha cumplido, pese a reiterados requerimientos por parte de Riu".

Hay mucho fuego cruzado, pero Inbest tiene un blindaje por si las cosas no salen como la familia Riu espera. La sociedad compró la superficie comercial en 2019 por 160 millones de euros y desembolsó 40 millones en varios pagos como anticipo, según indica el contrato que también recoge una cláusula sobre la responsabilidad de la parte vendedora. El documento establece que "si se produjera el incumplimiento del contrato por parte de ésta como consecuencia de una sentencia estimatoria firme de la petición de demanda existente de un tercero, al cual se le obligaría a transmitirle la propiedad del inmueble, la parte Vendedora se obliga a reponer a Assets II el 30% del precio del contrato de compraventa (excluyendo el IVA) por el concepto de daños y perjuicios, así como de reintegrarle un importe equivalente al precio total de la compraventa".

La superficie comercial en cuestión destacó en los medios la semana pasada por los inquilinos que han querido ocupar sus escaparates. Y es que la socimi Inbest Prime Asstes formalizó el primero de junio contratos de arrendamiento de 20 años de duración con el Grupo Inditex para el alquiler de más del 64% del área. El acuerdo establece que la renta acordada entre ambas partes representará un porcentaje variable de los ingresos por ventas, con un mínimo garantizado.

En este contexto, la socimi que se estrenará este año en el BME espera obtener un beneficio de 64.823 euros en 2021 tras publicar pérdidas de 18.775 euros en 2020. El accionista mayoritario de este vehículo que participa de la firma propietaria del Edificio España es la sociedad Finmaser Diversificación (18,10%), de la empresaria valenciana Begoña Serratosa, que también forma parte del capital de las socimis Adriano Care y Serrano 61. Además, la firma Greland, el empresario Javier Ortiz Casasolas, Entemar Inversiones y Njord Gestión poseen otro 9,05% cada uno. Patricio Alejandro Gandarias Geller ostenta el 6,52% de la participación y el resto se reparte entre 62 accionistas minoritarios.

Adriano, el primer desembarco

La socimi Adriano Care, con activos destinados al sector de la tercera edad, se estrenó en el BME Growth a finales de mayo con una capitalización bursátil de 121,2 millones de euros. Así, esta sociedad se convirtió en la primera en dar el salto al BME durante 2021.

El vehículo cuenta con un accionariado VIP. El accionista mayoritario es la sociedad Imra Business, propiedad de los hermanos valencianos Juan Alcaraz Alcaraz y Pedro Alcaraz Alcaraz, conocidos por fundar Goldcar y su participación en las socimis Almagro y Trajano. El segundo mayor accionista es Cesar Álvarez, uno de los dueños de El Corte Inglés, y el tercero de estos en cuanto a peso bursátil figura también en Inbest VII y se trata de la sociedad Finmaser Diversificación, controlada por la empresaria valenciana Begoña Serratosa.