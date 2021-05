Santander, BBVA y Slim no perdonan... Metrovacesa paga 45 millones el 20-M

La Junta de Accionistas de Metrovacesa aprobó el miércoles el regreso de su dividendo, solo 24 horas antes de presentar resultados del primer trimestre de 2021 y volver a arrojar números rojos. Pero los principales socios de la promotora ya sacrificaron en 2020 este cobro y no lo van a hacer más. En solo dos semanas, Metrovacesa repartirá un pago de 60,6 millones de euros y, de ellos, 45 millones irán a la cuenta de Banco Santander BBVA y el multimillonario mexicano Carlos Slim.

La compañía sometió a la aprobación de sus accionistas la distribución de un dividendo de 0,4 euros por acción, que se repartirá el 20 de mayo, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta retribución supone un incremento del 53% con respecto a los 0,26 euros anunciados el año pasado. Santander cobrará casi 30 millones de euros por el 49% de las acciones que controla de Metrovacesa, mientras que BBVA ingresará 12,6 millones por su 20,8% y Carlos Slim, que mantiene un 5,5% del capital, otros 3,3 millones

Pérdidas, pero con ventas disparadas

La promotora propuso este dividendo a pesar de las pérdidas 163,5 millones de euros registradas en 2020, ya que acudirá a las reservas de libre disposición (prima de emisión), pero también pese a que en el primer trimestre de 2021 volvió a perder dinero: 2 millones de euros, dos tercios menos de lo que perdió en el mismo periodo de 2020. No obstante, las previsiones apuntan a que abandonará esa situación pronto.

Los ingresos de la promotora se multiplicaron por más de dos entre enero y marzo, hasta los 77,9 millones de euros, mientras que su margen bruto avanzó un 9,5% y su resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 400.000 euros, frente a los -2,5 millones de euros del primer trimestre de 2020. A cierre de marzo, la deuda neta de Metrovacesa se situó en 217 millones de euros, en contraste con los 228,4 millones de euros de finales de 2020, en tanto que su posición de tesorería alcanza los 311 millones.

Durante los tres primeros meses del año, Metrovacesa entregó 296 viviendas, el doble que en el mismo trimestre de 2020, con lo que a cierre de marzo alcanzó el 23% de la cifra mínima que se ha marcado como objetivo para este año: la entrega de entre 1.300 y 1.700 viviendas.

El 85% de las unidades ya están prevendidas y sus obras estarán concluidas al 100% antes del mes de agosto, según Metrovacesa, que hasta marzo registró unas ventas netas de 407 viviendas, cifra récord en un trimestre y un 55% superior a la del primer trimestre de 2020.

De este modo, el libro de preventas acumulado de la compañía se situó en 2.678 unidades a cierre de marzo, con un valor de 798 millones de euros, de las cuales el 84% están ya formalizadas mediante contrato. Durante el primer trimestre del año, Metrovacesa lanzó 404 nuevas unidades en comercialización, hasta un total de 91 proyectos en el mercado, que suman 5.100 unidades, de las cuales el 53% ya está prevendido.

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha descartado que exista actualmente una presión en los costes de construcción como consecuencia de la pandemia, y ha constatado más bien una cierta estabilidad durante los últimos meses, incluso una reducción. No obstante, en un encuentro con los analistas para valorar los resultados trimestrales de la promotora, Pérez de Leza ha asegurado que cualquier cambio en los precios es una cuestión temporal, dada la incertidumbre en torno a la crisis.

"No tenemos actualmente una presión en costes. Hemos analizado la situación de los últimos cinco meses y más bien hemos observado lo contrario, una reducción en los costes de construcción comparados con los del periodo anterior. En cualquier caso, si se llegase a observar alguna presión, no sería dramática", explicó. En abril, su actividad de promoción ha seguido incrementándose y, aunque no ha avanzado ninguna cifra para este mes, Pérez de Leza ha defendido que la tendencia es positiva y que incluso se están mejorando las perspectivas iniciales para el segundo trimestre del año.