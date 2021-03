Las ventajas de pedir una hipoteca a través de un intermediario financiero

Tradicionalmente, cuando una persona necesita financiación para comprar una vivienda, lo que suele hacer es acudir a su banco (o a otros) y pedir una hipoteca. Hay una alternativa, sin embargo, que cada vez cuenta con más adeptos en España: contratar los servicios de un intermediario financiero (también llamado bróker hipotecario) para que este se encargue de negociar la concesión de un buen préstamo con varias entidades a la vez.

Ahora bien, ¿estos profesionales son realmente capaces de conseguir el mejor acuerdo para sus clientes? Desde el comparador bancario HelpMyCash.com afirman que sí lo son en la mayoría de los casos, pues pueden acceder a condiciones que los bancos no suelen ofrecer directamente a los solicitantes.

Mejores condiciones para clientes con buen perfil

Debido a su trabajo, los brókeres hipotecarios cuentan con un amplio conocimiento del mercado hipotecario, así como con contactos en la banca. Por este motivo, son capaces de conseguir, para sus clientes, una hipoteca más barata que la que podrían obtener estos por su cuenta: con un interés más bajo, con menos bonificaciones o comisiones, etc. Desde HelpMyCash destacan el caso del bróker hipotecario Housfy Hipotecas. Para clientes con un perfil medio-alto, este intermediario es capaz de obtener un préstamo con un interés fijo de menos del 1% a 30 años. Por libre, en cambio, el tipo fijo mínimo que ofrecen los bancos es, según HelpMyCash, de alrededor del 1,15% a 30 años, aunque existe la posibilidad de negociar para rebajarlo.

Los clientes con un perfil premium (con ingresos muy elevados y mucho dinero ahorrado), no obstante, sí pueden obtener unas condiciones parecidas a las mencionadas si van por libre. Para estos solicitantes, la principal ventaja que les ofrece un bróker es la comodidad: no tener que preocuparse por pedir la hipoteca a varios bancos, por presentar la documentación a cada uno de ellos, por negociar el precio.

Financiación de hasta el 100% para clientes con pocos ahorros

Asimismo, muchos intermediarios están especializados en conseguir hipotecas que financien hasta el 90% o el 100% de la compra de la vivienda. Por norma general, las entidades bancarias cubren hasta el 80% del coste del inmueble, así que contratar a un bróker puede ser una buena opción para aquellos clientes que no tengan ahorros suficientes para pagar el 20% restante más los gastos asociados a la compraventa.

Hay que tener presente, eso sí, que los brókeres no pueden hacer milagros: si el cliente no cuenta con estabilidad laboral y un buen sueldo, conseguirle una hipoteca (ya sea al 100% o no) será prácticamente imposible. Por ello, antes de contratar los servicios de estos profesionales es indispensable valorar si se es lo suficientemente solvente como para acceder a un préstamo hipotecario.

Hay que pagar por el servicio

También conviene destacar que, en general, para acceder a las ventajas que ofrecen los brókeres hay que pagar sus honorarios (hay algunos que no cobran nada al cliente, pero su catálogo de servicios es más reducido). Aunque las tarifas de cada intermediario son distintas, normalmente aplican una comisión fija de entre 3.000 y 5.000 euros o una porcentual de entre el 2% y el 5% sobre el importe de la hipoteca a abonar al formalizar la escritura.

Si las condiciones obtenidas por el bróker son más atractivas que las que se podrían obtener por libre, pagar estos honorarios sale a cuenta. Sin embargo, para comprobarlo, desde HelpMyCash aconsejan hacer números antes de aceptar una oferta obtenida por un intermediario. Cabe destacar, en ese sentido, que si al cliente no le interesa una propuesta determinada, tiene derecho a rechazarla sin que se le cobre una penalización.