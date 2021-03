La CEOE toma posición junto a Calviño: Díaz se equivoca con la reforma laboral 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "se equivoca" al plantear una "contrarreforma" de la legislación laboral de 2012, porque no contribuiría a crear empleo, introduciría "rigidez" en el mercado laboral y no generaría confianza en las empresas y los inversores, según ha asegurado. "Yo lo llamaría contrarreforma porque lo que ayudó en este país a que se crearan muchos empleos fue la reforma (de 2012), y no lo digo yo, lo dice Bruselas, la OCDE y el Banco Central Europeo (BCE) (...) Con todos mis respetos, creo que la ministra se equivoca en sus planteamientos", ha afirmado Garamendi en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

El dirigente de la CEOE ha explicado que los empresarios se seguirán sentando en la mesa de diálogo social sobre el mercado laboral, cuya primera reunión se celebró ayer, pero ha indicado que el "menú" de esta negociación les ha sido impuesto y que no lo comparten "en absoluto".

Así, frente a los planteamientos de Díaz y de los sindicatos de modificar la reforma laboral de 2012 en lo que respecta a la negociación colectiva, la 'ultraactividad' o la subcontratación, Garamendi se ha alineado con las tesis de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que este mismo jueves por la mañana afirmaba que no hay que mirar al pasado, sino al futuro, y que en lo que hay que centrarse en materia laboral es en resolver el paro juvenil y la dualidad laboral, así como en simplificar los contratos a tres (uno estable, otro temporal y otro de formación).

Precisamente, para Garamendi, más importante que modificar la reforma de 2012 es abordar el desempleo juvenil (más del 40% de los jóvenes está en paro), los problemas de los mayores de 50 años que se ven expulsados del mercado de trabajo, la dualidad laboral, los contratos que se necesitan para ayudar a resolver estas situaciones y ver qué pasa con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que se acaban "dentro de poquito".

"Esto es lo que nos pide Bruselas. Bruselas no está hablando de la reforma laboral. Lo que ha dicho la vicepresidenta es lo que realmente dice Bruselas (...) De esas cosas son de lo que hay que hablar. Lo otro es meter rigidez al mercado laboral. Comprendo que lo contrario es más político y de titulares, pero yo no me presento a las elecciones, estoy en el día a día de las empresas", ha defendido el líder de la CEOE.

Garamendi ha insistido en que en estos momentos, "con la que está cayendo", no toca hacer una contrarreforma de la legislación laboral de 2012 porque impactaría negativamente sobre el empleo y no daría "ninguna confianza" a las empresas españolas ni a los inversores.

Sobre la próxima salida del Gobierno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Garamendi ha señalado que se trata de un episodio más de lo que se está viviendo actualmente en la política española. "Sinceramente, no voy a entrar en política, pero todo lo que queremos es estabilidad y moderación. No es muy comprensible lo que estamos viviendo", ha señalado Garamendi, que cree que en lo que hay que centrarse ahora es en vacunar a la población frente al Covid lo antes posible.