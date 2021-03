Los métodos para ganar dinero extra invirtiendo incluso con pocos ahorros

Consigues ahorrar dinero mes a mes y acumulas una cantidad que, por pequeña que sea, te puede generar ingresos extra si la inviertes. Pero, ¿cómo ganar dinero extra invirtiendo? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y requiere de consejos de expertos como los presentes en el primer consultorio de 'La Información' y Finect'.

En la primera edición celebrada en directo este miércoles en el canal de Youtube de 'Finect' se arrojó luz a esta pregunta tratando temáticas como inversión en vivienda, mejores productos de ahorro para la jubilación, inversión en fondos de inversión, fondos indexados y fondos sostenibles y, como no podía ser de otra manera, analizando el papel de las criptomonedas en la inversión.

Adrián Viturro, Asesor Financiero en Inversimply, y Borja Nieto, Co-fundador de Micappital

1. Inversión para menores de 30 años y la opción de la vivienda

PREGUNTA: ¿Qué opción es más rentable para invertir con menos de 30 años? ¿Es la vivienda la opción más segura a largo plazo?

BORJA NIETO: La vivienda es una opción más. El problema de la vivienda, y más con menos de 30 años, es que destinas casi todos los ahorros a una cosa. No creo que comprarse una vivienda con 30 años sea lo mejor si solo tienes dinero limitado. Si diversificas la inversión es mejor.

Lo que sí nos gusta de las viviendas es que ayuda al inversor a ahorrar. Al final, destina todos los años una parte de su dinero a ese ahorro. Pero si puedes ahorrar por otra parte, lo recomiendo. El ladrillo, en España, al final se ve como la más seguro. Pero si te dijeran todos los días lo que vale tu vivienda y te pasasen el precio por debajo de la puerta, te asustarías. Es algo cultural.

ADRIÁN VITURRO: Creo que la sensación de tener un activo tangible, que podemos tocar, nos da mucha seguridad cuando realmente no debería ser así. Lo mejor es tener una estrategia diversificada.

2. Ahorrar para la jubilación con más de 50 años

PREGUNTA: Necesito ahorrar para la jubilación. ¿Qué producto financiero es mejor con una edad superior a los 50 años?

BORJA NIETO: Nosotros siempre recomendamos fondos de inversión para una parte del patrimonio. La claves es preguntarse cuánto dinero voy a necesitar en un año. Una vez entendemos el perfil del cliente, elegimos los fondos de inversión que más se adaptan a él y después se puede meter una pequeña parte en planes de pensiones. Mientras el capital esté diversificado habrá muchas ventajas.

ADRIÁN VITURRO: Antes de invertir hay que tener un colchón financiero para imprevistos. Una vez se tenga esto hay que optar por la diversificación. Yo apostaría por los fondos de inversión y los PIAS, sobre todo por su ventaja fiscal. Lo ideal sería no disponer de todo ello de golpe, sino rescatarlo en forma de renta el resto de su vida.

3. ¿Dónde invertir mis primeros 1.000 euros ahorrados?

PREGUNTA: Tengo 1.000 euros. ¿Qué me recomendáis para empezar a mover este dinero?

BORJA NIETO: Lo mejor es asumir un perfil de riesgo un poco superior del que estés dispuesto en un principio. Al ser poco dinero, no sufrirás tanto en los momentos de bajada. Prueba en un banco que te permita comprar en un fondo internacional y así conocerás tu sensibilidad a la hora de invertir. Diversificaríamos los 1.000 euros entre dos y cuatro fondos, tanto de gestión pasiva como de gestión activa.

4. Invertir de tres a cinco años en riesgo moderado

PREGUNTA: ¿Alguna recomendación para invertir de tres a cinco años en riesgo moderado?

ADRIÁN VITURRO: Yo buscaría una cartera de fondos de inversión contratando a un gestor responsable que fuera el que tomase las decisiones y un combinación de renta fija y renta variable.

5. Invertir en fondos tecnológicos

PREGUNTA: ¿Es buen momento para invertir en fondos tecnológicos?

BORJA NIETO: Venimos de un gran momento en 2020, con subidas espectaculares. Nosotros, por lo general, usamos tres tipos de fondos. En primer lugar, el de Blackrock, el BGF World Technology, el de JP Morgan de US Technology y el de Polar Capital u otros de Fidelity.

ADRIÁN VITURRO: El año 2020 ha sido fantástico para el sector tecnológico. En este año, es difícil que siga creciendo a ese ritmo. Por ello, en las carteras de gestión que trabajamos se está bajando el peso de estos fondos. Algunos de los que trabajamos son el Franklin Technology y el Morgan Stanley US Growth.

6. Invertir en fondos asiáticos

PREGUNTA: ¿Cómo estáis viendo la inversión en fondos asiáticos? ¿Es recomendable invertir en ellos?

BORJA NIETO: Hay que tener un poco de cuidado. Las rentabilidades han sido altísimas y es donde se espera más rentabilidad. Nosotros utilizamos el Morgan Stanley Asia Opportunity porque no solo se refiere a China. Otro interesante es el Aberdeen China que es solo para la case media china y no le importa tanto la guerra comercial porque solo invierte en empresas que cotizan en ese mercado.

ADRIÁN VITURRO: Es un sector con potencial de crecimiento. La clave, como siempre, es diversificar. Cualquier fondo es un medio para llegar a un fin. Es clave tener claro el objetivo de la inversión: ahorrar en cinco años para pagar los estudios de mis hijos, ahorrar dinero a largo plazo para la jubilación...

7. Invertir en Bitcoins y otras criptomonedas

PREGUNTA: ¿Cómo estáis viendo la inversión en criptomonedas?

ADRIÁN VITURRO: Hay que ir un poco con pies de plomo. Es un activo especulativo. Si lo que busco es especular puede ser una buena opción. Si busco planificar no es la solución que elegiría. Es difícil predecir su evolución.

BORJA NIETO: No nos parece mal invertir en Bitcoin en una pequeña parte de la cartera del cliente. Sin embargo, por norma no invertimos en criptomonedas porque no somos capaces de entenderlo. Su volatilidad es muy alta.

Otras cuestiones de inversión

En el primer consultorio de 'La Información' y 'Finect' se trataron también las siguientes temáticas: fondos y carteras sostenibles, invertir en fondos de inversión indexados, ETFs o fondos indexados para la gestión pasiva, fondos relacionados con la gestión de enfermedades de la vejez y plan de ahorro con Unit Linked.