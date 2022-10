Escrivá anuncia 102.000 empleos más en octubre pese al "entorno incierto"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé que el mes de octubre cierre con 102.000 afiliados más a la Seguridad Social en términos promedios, lo que demuestra, a su juicio, la "extraordinaria resiliencia" del mercado laboral en un "entorno incierto" como el actual. En rueda de prensa para presentar el avance de datos de la afiliación a la Seguridad Social de octubre, Escrivá ha indicado que, en términos desestacionalizados, se crearán unos 15.000 puestos de trabajo en octubre.

El ministro ha destacado que la Seguridad Social ha ganado desde agosto de 2021 más de 750.000 cotizantes, 400.000 de ellos en 2022, de los que la mayoría, alrededor del 90%, se ubican en el sector privado. Escrivá ha resaltado que, además de seguir creándose empleo, su calidad se está viendo impulsada "de forma abrumadora" por la reforma laboral. Así, el 84% de los contratos son ahora indefinidos, catorce puntos más que antes de la reforma. En jóvenes, la proporción de ellos con contratos indefinidos es de 7 de cada 10, frente a los 4 de cada 10 de antes de la pandemia.

Respecto a las pensiones, rechaza establecer en la fórmula actual de revalorización de las pensiones "cláusulas o reglas de escape" que permitan evitar que las pensiones suban conforme al IPC. Desde algunos organismos como Fedea y Esade se ha propuesto graduar la revalorización de las pensiones dada la excepcionalidad de la inflación y el elevado coste que implicará subirlas en 2023 en torno a un 8,5%. Así, consideran que las pensiones más altas no deberían subir con la inflación y hacerlo en un porcentaje mucho menor.

En concreto, ha subrayado que, conceptualmente, "no ve la necesidad" de establecer esas cláusulas de escape ni por razones de sostenibilidad ni de equidad del sistema. Es más, el ministro ha subrayado que donde sí hay problemas de equidad es en el reparto de la carga de la crisis, que está siendo soportada mayoritariamente por los salarios de los trabajadores y no por los márgenes empresariales. El ministro ha indicado que la pensión máxima en España es baja en comparación con la de otros países, pues ronda los 39.000 euros anuales y sólo la perciben un 7% de los pensionistas, de forma que, si lo que se pretende es ahorrar dinero al sistema, sería más útil actuar sobre las pensiones medias y bajas, algo que, por supuesto, queda descartado.

Escrivá asegura que "no existe un enfrentamiento" entre su Ministerio y la patronal

El ministro se escuda en que el crecimiento de los ingresos que está experimentado la Seguridad Social permite financiar "perfectamente" la revalorización de las pensiones con el IPC, pues no existe un problema de desequilibrio en las cuentas. Así, al ministro "le sorprenden" propuestas realizadas por los citados 'think tanks', al que Escrivá les ha recordado que las opiniones sobre pensiones se canalizan a través del Pacto de Toledo y que es en ese foro donde se debería haber hecho la propuesta de incluir una cláusula de escape, que sí existe en el caso de las reglas fiscales. "Cuando se discutió esto en el Pacto de Toledo no se plantearon reglas de escape, ni siquiera algunos de los que lo proponen ahora y que fueron al Pacto de Toledo lo plantearon", ha dicho el ministro, que ha recordado que ahora ya está vigente una ley que revalorizará cada año las pensiones con el IPC, fruto del acuerdo social y de los dictados del Pacto de Toledo.

En cuanto a si las críticas de CEOE a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6% para 2023 puede enturbiar la negociación de la flecos pendientes de la reforma de pensiones, Escrivá ha señalado que "no existe, en ningún caso, un enfrentamiento" entre su Ministerio y la patronal, sino "posicionamientos" distintos. "No creemos que esto deba afectar en ningún caso a la negociación", ha apuntado el ministro, que ha añadido que se siguen produciendo contactos y conversaciones a varias bandas y que cuando se tengan las cosas "bastante aquilatadas", se procederá a convocar de nuevo la mesa de diálogo social sobre pensiones. El ministro ha señalado que subir las bases máximas de cotización conforme a la inflación, "que es la lógica de lo que queremos hacer a medio plazo", trasmitirá "certidumbre y predictibilidad" donde antes no la había.

Respecto a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos por la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social y el retraso en la puesta en marcha de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, Escrivá ha afirmado que hay "plazas y presupuesto" para ampliar la plantilla y que se está viendo cómo agilizar las convocatorias de oposiciones. Sobre la Agencia, ha asegurado que los agentes sociales tienen en sus manos ya un borrador de la ley y que aún no han dado su respuesta.

En relación con si se cumplirán las previsiones contempladas en el cuadro macro de 2023 de alcanzar los 21 millones de ocupados, el ministro ha indicado que el Gobierno ha ido "acertando año tras año" en sus proyecciones, quedándose a veces incluso por debajo. "Tenemos muchos datos y mucha información y nuestras previsiones son más precisas y de mejor calidad que las de otros", ha remarcado el ministro, que ha añadido que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las estimaciones del Gobierno. Precisamente, ha destacado que la AIReF es la única institución, además del Ministerio, que tiene capacidad, instrumentos y modelos propios para hacer previsiones "específicas" de gastos e ingresos de la Seguridad Social.