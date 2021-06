Europa excluye de la emisión de deuda a los diez bancos que fueron sancionados

Las autoridades europeas no olvidan el comportamiento contrario a la ley que tuvieron muchas entidades. Por ello, la Comisión Europea ha excluido de su primera emisión de deuda para el fondo de recuperación a diez bancos por haber desarrollado en el pasado prácticas contrarias a las normas de competencia de la UE y no les permitirá participar en otras transacciones hasta que no hayan adoptado las "medidas correctoras" que les exige Bruselas.

La decisión afecta a las entidades que fueron multados en mayo de este año por manipular el mercado de bonos (Bank of America, Natixis, Nomura y Natwest), a Deutsche Bank y Crédit Agricole por una decisión similar decretada en abril y a Citigroup, JP Morgan y Barclays por un caso de manipulación del mercado de divisas desvelado en 2019.

Los diez bancos forman parte de la lista de 39 entidades financieras que ayudarán al Ejecutivo comunitario a captar los fondos en los mercados internacionales para financiar el fondo de recuperación de más de 800.000 millones de euros.

Pero el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha explicado que Bruselas ha optado por excluirles temporalmente de las operaciones hasta que hayan adoptado las "medidas correctoras" que exigió la Comisión Europea cuando sancionó cada caso.

"Estos bancos tienen que demostrar y probar que han adoptado las medidas correctoras necesarias que les pidió la Comisión cuando decidió sobre estos casos", ha señalado el austriaco en una rueda de prensa tras la primera emisión de deuda de Bruselas en el marco del plan post Covid.

El Ejecutivo comunitario, por tanto, está esperando a que estas entidades "remitan la información necesaria", que después tendrá que ser "analizada y evaluada" por las autoridades europeas. "No puedo predecir cuánto tiempo llevará, depende de la calidad del material y la información que nos den", ha apuntado Hahn.

El comisario de Presupuestos ha enfatizado que el "interés" de Bruselas es incluir a estos bancos en las operaciones "lo antes posible", pero su departamento debe asegurarse antes de que "son respetados todos los aspectos legales".

La Comisión Europea ha realizado este martes su primera emisión de deuda y ha captado 20.000 millones de euros en bonos con un vencimiento de diez años. La demanda registrada ha superado siete veces la cantidad conseguida y ha alcanzado los 142.000 millones.

El precio de los bonos colocados en esta primera operación, cuyo vencimiento queda fijado el 4 de julio de 2031, se ha situado dos puntos básicos por debajo del 'midswap', lo que supone un tipo de interés inferior a un 0,1%, ha informado la institución comunitaria.