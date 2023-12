El fin de la 'excepción ibérica' obliga a una nueva remodelación de la factura de la luz.

La 'excepción ibérica' llega a su fin y con ello un nuevo cambio en la factura de la luz. Entró en vigor el 15 de junio de 2022 y el mecanismo produjo ciertas discrepancias entre el Gobierno y las comercializadoras sobre cómo se debía reflejar en el recibo. Tras casi seis meses desde su puesta en marcha, el Ejecutivo zanjó cualquier discusión e impuso a las compañías un modelo estándar.

El lío vino por quién debía sufragar la compensación que reciben las compañías eléctricas por el ‘cap’ al precio del gas para la generación de electricidad. Según la normativa, se reparte entre todos los usuarios del mercado eléctrico, menos en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla y en los contratos con un precio fijo -mercado libre- que sean anteriores al 26 de abril de 2022, pues al tener cliente y empresa una tarifa pactada no se estarían beneficiando de la medida. Dicho de otro modo, sufragan el coste de la compensación los contratos con tarifa regulada, y a los contratos con precio fijo se les empezó repercutir en el momento que les tocó renovar. Ahí es cuando las eléctricas subieron el precio del mismo en la parte proporcional que les corresponda.

En las facturas del mercado regulado, este cargo va incorporado dentro del precio de la energía, mientras que en los recibos del mercado libre se muestra en una línea aparte. En ambos casos, el importe por cada kWh consumido es el mismo. Hay que tener en cuenta que el coste del tope es variable y depende del día, por lo que no se puede calcular cuál es el precio final de la factura o tarifa total incluyendo este importe. Endesa pidió que quedaran exentos de la compensación los contratos del mercado libre que se revisaran conforme al IPC. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazó el recurso, como publicó La Información.

Más transparencia en las facturas

El Ministerio para la Transición Ecológica fue tajante y, desde diciembre de 2022, las comercializadoras están obligadas a informar con claridad sobre la compensación que reciben las eléctricas por la 'excepción ibérica'. La factura debe incluir así una nomenclatura estandarizada y transparente sobre el precio medio de ajuste. También un enlace y un código QR que derive al comparador de ofertas de la CNMC así como recomendaciones de ahorro y eficiencia energética.

Desde el Ejecutivo querían que quedara claro que son las empresas las que deciden trasladar al consumidor el coste del tope y obligó a que se introdujera en el recibo "de forma clara e inequívoca", en un apartado independiente dentro de la factura de electricidad, la siguiente redacción: "Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso, su comercializadora ha optado por esta última opción".

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó incluso a decir que las eléctricas estaban tirando de "calificativos creativos" para incluir en la factura el tope y que así pareciera que era una tasa que había creado el Gobierno. La 'excepción ibérica' lleva inactiva desde febrero por los menores precios del gas, por lo que desde entonces el precio de ajuste ha sido cero.

Las compañías denuncian que el mecanismo ha implicado que unos 20 millones de clientes que habían firmado sus contratos con precio a tipo fijo en el mercado libre hayan pagado un coste extra de unos 2.000 millones de euros en sus facturas de la luz por la exportación de electricidad 'barata' a Francia, Portugal y Marruecos. Por el contrario, desde el Gobierno defienden que ha permitido ahorrar más de 5.000 millones a las familias.

Gran lío con la nueva tarifa por tramos de consumo

Fuentes del sector consultadas por este medio señalan que eliminar la 'excepción ibérica' no supondrá ninguna dificultad técnica en el proceso de facturación y que, por tanto, no se esperan problemas como cuando se aprobó -en junio de 2021- la tarifa eléctrica con la que los consumidores pasaron a tener precios diferenciados por tramos horarios, para la potencia y el consumo.

La nueva estructura tarifaria nació con el objetivo de que el consumidor pudiera obtener ahorros trasladando el uso de electrodomésticos hacia periodos más baratos. Con los cambios, Competencia aconsejó a hogares y empresas que redujeran el consumo en el periodo punta -el más caro- y lo trasladaran a periodos llanos y valle. Esto creó un gran desconcierto entre los consumidores e incluso fueron muchos los que plantearon poner la lavadora o el lavavajillas durante la madrugada. Con el fuerte despliegue de potencia solar fotovoltaica en los dos últimos años, el coste de las horas se han invertido y ahora es más barato enchufar los electrodomésticos de día en vez de por la noche.

Hasta este punto todo son ventajas, ya que incluso a los consumidores domésticos se les dio la opción de contratar dos potencias diferentes. Sin embargo, la nueva tarifa trajo consigo un enorme lío y muchas distribuidoras dejaron de pasar las lecturas de los contadores a las comercializadoras -que son las que preparan y emiten el recibo- debido a que los sistemas informáticos no estaban adaptados a la manera a la que pasaron a facturarse los peajes y los cargos. Las distribuidoras denunciaron que no se dio el plazo suficiente para la implantación de tanto cambio y que el sector se vio empujado a hacer múltiples ajustes que derivaron en los retrasos de emisión de facturas. Ante tremendo desajuste, con clientes que sumaban facturas de más de 1.000 euros, las comercializadoras se vieron obligadas a fraccionar el pago si así lo solicitaba el consumidor.

¿Continuará la rebaja fiscal de la luz?

Sin embargo, los cambios normativos más importante que atañen en la actualidad en la factura de la luz son los relacionados con el 'escudo social'. El Gobierno aún no ha desvelado qué pasará con la rebaja fiscal que se aplica actualmente a la electricidad y tan solo queda el Consejo de Ministros de este miércoles -si no hay sorpresa de uno extraordinario-. Y estos cambios sí que tendrán impacto en el bolsillo del consumidor. Hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA de la electricidad al 5% para consumidores domésticos con una potencia eléctrica que no supere los 10 kW. La bajada solo se aplica si el precio medio de la luz supera los 45 euros megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, algo que sucede sistemáticamente desde el verano de 2021. Si no, la rebaja solo es para los consumidores vulnerables severos.

Por su parte, el Impuesto Especial sobre la Electricidad está rebajado al 0,5%, el mínimo que permite Bruselas. El Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) del 7% está suspendido y desde el sector ya han pedido por carta a Transición Ecológica su eliminación de manera definitiva, tal y como publicó este periódico. Desde el sector advierten de que reponerlo implicaría una subida de la factura de la luz para los hogares. "Reponer el impuesto del 7% solo provocaría un incremento del precio de electricidad en el mercado, que lastraría la competitividad de las empresas españolas y encarecería el acceso a la electricidad para los consumidores domésticos", argumentan las mismas fuentes. El hermetismo de Transición Ecológica y Hacienda, los dos ministerios implicados, es absoluto. De no continuar, las facturas podrían incrementarse hasta un 20% en plena cuesta de enero.

¿Qué pasará con el descuento 'extra' en el bono social eléctrico?

El Gobierno sí ha desvelado que seguirá la rebaja del IVA a los alimentos y que el transporte será gratuito para los jóvenes y parados, pero nada sobre la luz, que afecta directamente a más 30 millones de hogares y empresas. Hasta el 31 de diciembre también se aplica una mayor cobertura del bono social eléctrico: hasta el 65% y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y caerán al 25% y 40% si no continúa. También se elevaron las ayudas para el bono social térmico. "Los cambios -si no se renuevan estas medidas anticrisis- representan un desafío adicional en el contexto de inflación que vivimos para las familias españolas, que deben prepararse para un escenario energético más caro a partir del nuevo año", señala el subdirector de Selectra, Borja Osta.

Por otro lado, el IVA del gas también está rebajado al 5% y la Tarifa de Último Recurso (TUR) no puede subir más de un 15% de un trimestre a otro. Asimismo, las comunidades de vecinos también están a la esperan de saber sí podrán continuar acogidos al mercado regulado bajo la ‘TUR 4 de Ahorro Vecinal’ que creó el Gobierno expresamente como medida excepcional. La propia secretaria de Estado de Energía, Sara Aasegen, dijo que se extendería, pero para ello hace falta un decreto y si no llega a tiempo sufrirán un recargo del 20% sobre el coste de la energía. Las comercializadoras ya están avisando por carta y correo electrónico a sus clientes de que se cambian al mercado libre o en enero se les aplicará una tarifa transitoria que les penalizará.