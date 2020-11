Garamendi rechaza subir los sueldos a los funcionarios que trabajan en su casa. 

Más leña al fuego tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la subida generalizada incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del 0,9% en los salarios de funcionarios y las pensiones. En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el líder de los empresarios ha apuntado que "no entiende muy bien" el incremento para los funcionarios --cuando va a haber una deflación- y tampoco que se haya hecho de forma generalizada. "Yo entendería que se hubiera subido algo más a los sanitarios o a la Policía (...) a gente que todos sabemos que hay que premiar (...), pero también sabemos que hay otra gente que está en casa", ha reflexionado Garamendi, quien, según recoge Efe, ha pedido al Gobierno la necesidad de "haber discriminado" ese incremento.

En la misma línea, también ha cuestionado la subida generalizada de las pensiones del 0,9%. "Se podría haber entendido una mayor subida en las mínimas (...) no tiene sentido haber subidos las máximas", ha sentenciado. El presidente de la patronal ha advertido del impacto de estos gastos estructurales en el déficit de España, ya no tanto para el próximo año, sino en el ejercicio 2022, cuando se puede alejar mucho del objetivo de Bruselas.

"Tendremos problemas y habrá que tomar medidas de ajuste", ha concluido, para criticar de nuevo algunos de los cambios fiscales recogidos en el anteproyecto de Presupuestos, los cuales tacha de "excesivamente optimistas". "No es el momento de subir impuestos", ha reiterado Garamendi, quien considera que algunos, como el de Patrimonio, son "impuestos ideológicos" que no recaudan y solo "ponen trabas al ahorro y a la inversión".

Extensión de los ERTE

Por otro lado, Garamendi ha pedido extender los ERTE "como mínimo hasta el verano" con exoneraciones del 100% en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social en los sectores más afectados, como la hostelería, el comercio o el turismo. Garamendi, que también ha subrayado la necesidad de mantener en el 70% la prestación a todos los trabajadores en un ERTE, ha reclamado, asimismo, una ayuda especial para el sector turístico.

"Hay que implementar más (medidas) porque sino este sector va a caer", ha añadido. El presidente de la patronal, que rechaza los cierres generalizados de hostelería aprobados en algunas regiones, también ha insistido en la necesidad de tener una especie de "mando único" con ciertas normas comunes. Para Garamendi que las normas cambien en "cada provincia" hace un "daño enorme a la economía".

Sobre el futuro de la hostelería y el turismo

El dirigente de la CEOE ha recordado que en España hay 350.000 locales de hostelería, muchos regentados por pequeños empresarios que están sufriendo "muy especialmente" los efectos de la pandemia. "Un cierre masivo acaba con todo, hay que lograr el equilibrio de convivencia entre ir contra el virus y el poder trabajar. El daño que se está haciendo (a la hostelería) es irreparable y ya no valen las medidas tomadas hasta ahora, hay que implementar muchas más, porque si no, es un sector que va a caer", ha avisado.

"Tendremos problemas y habrá que tomar medidas de ajuste"

Al mismo tiempo, ha criticado que "algún responsable político" se haya planteado que el turismo no debe ser un sector importante para España cuando en realidad es "muy potente" para el PIB nacional, por lo que ha señalado que este sector, muy castigado por la crisis, también necesita ayudas especiales para sobrevivir a la pandemia.

Garamendi ha subrayado que las empresas siempre han defendido los protocolos dictados por Sanidad, ha reiterado su ofrecimiento a que éstas ayuden a la realización de test, y ha pedido que se trabaje en otras medidas que mejoren la eficiencia, como el establecimiento de pasaportes de tránsito seguro para el turismo.

Sobre el rescate de Air Europa, el líder de la CEOE cree que otras empresas también necesitarán ser rescatadas y ha instado a analizar maneras de incentivar la entrada en el capital de las empresas de personas físicas, entidades o fondos, y no sólo de entes públicos. Por último, en relación a la modificación de la reforma laboral de 2012 que se plantea hacer el Gobierno, ha afirmado que la CEOE no se sentará a negociar con "líneas rojas", pero ha dejado claro que para su organización "no es momento" de tocar una reforma que ha ayudado "a aguantar el tirón" durante la actual crisis.