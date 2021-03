Las mejores hipotecas de marzo: los bancos vuelven a bajar los intereses

Febrero ha supuesto un antes y después para el sector de las hipotecas. El euríbor ha celebrado su quinto aniversario en terreno negativo acabando con medio año de mínimos históricos consecutivos, no obstante, los que hayan revisado su hipoteca este mes habrán podido seguir beneficiándose de recortes en su cuota.

Los expertos del sector consideran que aún es pronto para hablar de cambio de tendencia y, de hecho, algunos bancos han optado por seguir rebajando los intereses en su oferta hipotecaria.

¿Cuáles son las mejores hipotecas del mes para aprovecharse de la tendencia del mercado?

A pesar de que hayamos empezado a experimentar algunos cambios en los intereses que ofrecen las entidades, la mayoría han mantenido sus ofertas.

Ibercaja o BBVA no han variado sus condiciones a tipo fijo. En el caso de la primera, podemos conseguir un TIN fijo del 1,70% y una TAE del 1,91% con una financiación de hasta el 80% si tenemos unos ingresos de al menos 2.500 euros al mes y contratando un seguro de daños de la vivienda.

BBVA, por su parte, ofrece una hipoteca fija bonificada al 1,45% TIN y 2,43% TAE a 30 años y con hasta el 80% de financiación domiciliando una nómina y contratando un seguro de hogar y de amortización de préstamos con la entidad.

Del mismo modo, la hipoteca variable que presenta BBVA es de las más atractivas. Su TIN es del 0,99% + euríbor a partir del segundo año y la TAE del 1,42% para una hipoteca a 30 años y financiando hasta el 80%. Los requisitos para acceder a estas condiciones son: domiciliar nómina de 600 euros o más, contratar un seguro multirriesgo de hogar y de amortización de préstamo con BBVA.

Los cambios en las hipotecas en marzo se verán reflejados en la TAE

Pocos y reducidos. Así son los cambios en la gama de productos hipotecarios de la entidades. Sobre todo, destaca la ausencia del TIN en alguna de estas variaciones.

Por una lado, Banco Sabadell, aunque incrementa algunos de sus intereses en su oferta bonificada y sin bonificaciones, lo hace de manera muy sutil. Mantiene su TIN a tipo fijo en el 1,60% e incrementa la TAE al 2,79% desde el 2,71% anterior para una hipoteca a 30 años con el 80% de financiación, domiciliando nómina y contratando un seguro de vida, hogar y de protección de pagos.

Por su parte, Banco Santander rebaja la TAE de su oferta bonificada un 0,78% hasta el 1,27% y mantiene un TIN del 2,09%/1,09% para una hipoteca variable de hasta 25 años cumpliendo varios requisitos, como domiciliar dos nóminas o recibos.

Lo más importante antes de contratar una hipoteca con productos vinculados para beneficiarnos de un descuento en los intereses de nuestra cuota es calcular si verdaderamente estaremos ahorrando en el conjunto del préstamo hipotecario. “Un seguro de vida es un producto que, seguramente, una persona soltera no contrataría si no fuera como bonificación para mejorar el importe de su hipoteca. Al fin y al cabo, estaría pagando toda la vida por algo que no va a heredar ningún familiar directo”, apunta el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.