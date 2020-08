La pensión media sube hasta los 1.163 €: ¿cuánto se cobra en cada región?

Durante el mes de julio, los más de seis millones de jubilados españoles recibieron una pensión media de 1.162,97 euros, lo que supone un ligero incremento, de casi el 0,1%, respecto al mes de junio y del 2,13% respecto a hace un año. Los jubilados del Régimen General, que representan la mayoría del sistema, son los que mayor pensión recibieron, asciende a 1.308,58 euros de media, mientras que los trabajadores autónomos, cerca de 1,3 millones de jubilados, percibieron 777,13 euros en julio, la menor pensión del sistema contributivo entre los jubilados.

Más allá de los diferentes regímenes, las estadísticas también evidencian diferencias significativas entre las pensiones medias de unas regiones y otras. En concreto, entre la pensión media de los jubilados vascos y la de los extremeños hay una diferencia de casi 500 euros.

Además de los vascos, los asturianos y los madrileños son los jubilados con mejor pensión de media. En concreto, la pensión que ingresan asciende a 1.430,63, 1.402,02 y 1.361,07 euros, respectivamente. Les siguen Navarra (1.315,52), Cantabria (1.238,23), Aragón (1.216,54) y Cataluña (1.183,43). Todas ellas por encima de la media española que este mes de julio queda fijada en 1.162,97 euros.

En la parte media de la tabla, por debajo de la media española, se encuentra la pensión que reciben los trabajadores jubilados de Castilla y León, La Rioja y Canarias, con 1.148,88, 1.110,60 y 1.082,51 euros de pensión media, respectivamente. A continuación, por el final de la tabla pero todavía superando los 1.000 euros de media al mes, se sitúan Castilla La Mancha (1.077,30), Baleares (1.071,67), Comunidad Valenciana (1.063,40), Andalucía (1.048,99) y Murcia (1.034,69).

En peor lugar están los jubilados extremeños y gallegos, a la cola de la lista y con una pensión media que no supera los 1.000 euros al mes, 963,67 y 978,66 euros, respectivamente. Para comprender estas cifras hay que tener en cuenta que estos ingresos se encuentran ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional, actualmente fijado en los 950 euros.

Pese a las diferencias entre regiones, las variaciones no se deben a gestiones de los gobiernos autonómicos, ni a motivos políticos. La gestión de las pensiones está centralizada y el importe que cada trabajador percibe responde a su vida laboral. No obstante, aunque las cifras no se pueden extrapolar a cuestiones políticas, el mapa sí puede evidenciar el diferente comportamiento del mercado laboral. En concreto, la pensión de jubilación se calcula a partir las cotizaciones del trabajador en los años previos al retiro profesional que determinan la base reguladora. En 2020 computan los últimos 23, aunque en 2022 finalizará el cambio progresivo y quedará fijado el cálculo a partir de los últimos 25 años.

A la base reguladora se le aplica unos porcentajes en función del número de años cotizados. En la actualidad, se exige un mínimo de 36 años para acceder al 100% de la base reguladora, si accedemos a la jubilación a la edad ordinaria. Así, si durante la vida laboral las cotizaciones son más alta, la base reguladora será mayor y por tanto incrementará la pensión a la que se tenga derecho. Igualmente, el número de años trabajados también repercute en la cuantía final.

En este contexto también es importante destacar los diferentes regímenes de la Seguridad Social. La mayoría de los jubilados cotizaron por el Régimen General, trabajadores por cuenta ajena, pero el 21,5% fueron trabajadores por cuenta propia. El régimen de autónomos permite a los trabajadores escoger la base de cotización y, en su mayoría, más del 80% en la actualidad, lo hacen por la base mínima lo que repercute en una menor prestación por jubilación. De hecho, al observar las cifras nacionales, la pensión media de jubilación de los autónomos es de 774,92 euros, frente a los 1.304,93 euros de media de los trabajadores que cotizaron por el Régimen General.