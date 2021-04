Los sindicatos pasan página y presionan para subir los salarios el 1,5% ya en 2021

Los sindicatos no están dispuestos a esperar a 2022 para que la aún incierta recuperación económica empiece a drenarse hacia los salarios de los trabajadores. CCOO y UGT han comenzado a hablar sobre la plataforma de negociación que pretenden llevar a la mesa de diálogo con CEOE para acordar el que sería V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva y el sindicato que dirige Unai Sordo ya ha puesto sobre la mesa la reivindicación de una subida salarial fija del 1,5% para este mismo año, que a partir de 2022 y 2023 se elevaría a una horquilla de entre el 2% y el 3%, según han confirmado a La Información fuentes de Comisiones Obreras. La propuesta salarial no se quedaría ahí sino que pretende recuperar a partir de 2022, cuando ya se entiende que la recuperación económica estará consolidada, las llamadas 'cláusulas de revisión salarial' al objeto de garantizar que los sueldos en convenio no pierdan poder adquisitivo ante un eventual repunte de la inflación a lomos de la fuerte recuperación económica que al menos el Gobierno espera para los próximos años.

De puertas para afuera los sindicatos advierten de que todavía no hay una plataforma conjunta de negociación cerrada y, por tanto, tampoco una propuesta salarial formal como tal, aunque sí admiten la existencia de negociaciones para configurarla. CCOO ya ha puesto sobre la mesa una propuesta en torno a la idea de plantear esa subida salarial del 1,5% para 2021, y recuperar la referencia de la subida fija del 2% que podría a ser hasta del 3% según la evolución de algunas variables macroeconómicas para los ejercicios de 2022 y 2023, siguiendo el esquema del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Comisiones también plantea que las subidas pactadas en convenio deberían estar blindada a través de la generalización de las célebres 'cláusulas de revisión salarial', que obligan a ajustar la subida del ejercicio en cuestión al IPC real para evitar una pérdida de poder adquisitivo, según la información que se ha trasladado a un puñado de cuadros sindicales en reuniones internas de trabajo.

Aunque CCOO y UGT ya han mantenido los primeros contactos para plantear una plataforma conjunta, de momento el relato del sindicato que dirige Pepe Álvarez es algo menos concreto. "Lo que UGT no va a permitir de ningún modo es que se planteen congelaciones salariales de partida", señalan fuentes del sindicato socialista. "Los objetivos del sindicato van a ser la creación de empleo o, en su caso, el mantenimiento del existente, seguir mejorando los salarios más bajos y recuperar el poder de compra de los salarios para apoyar el crecimiento reduciendo las desigualdades"

Fuentes de UGT y CCOO advierten no obstante que, dadas las circunstancias, ello no va a significar que los sindicatos no sean sensibles a las situaciones especialmente delicadas que se puedan vivir en sectores particularmente afectados por la crisis, en los que, aseguran, se analizará la situación del sector y se negociarán las condiciones más adecuadas a la misma. "Hay que recordar que no todas las empresas están en crisis y siempre es posible alcanzar acuerdos sobre líneas de actuación en función de los resultados económicos de cada ámbito".

El regreso de las cláusulas de revisión salarial

Uno de los objetivos sindicales para la negociación colectiva del próximo trienio es volver a generalizar el uso de las cláusulas de revisión salarial. La gran crisis financiera de hace una década arrambló con la red de 'blindajes salariales' que los sindicatos habían conseguido introducir en los convenios colectivos y que en 2008 llegaron a asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo a tres de cada cuatro trabajadores protegidos por convenio. En los años siguientes y como consecuencia de la crisis la figura fue desapareciendo de los convenios colectivos hasta el punto de que en el año 2015 apenas contaban con esa protección un 13% de los trabajadores dentro de convenio. Los sindicatos han hecho un enorme esfuerzo por reimplantar estas cláusulas, que incluso se incluyeron de acuerdo con CEOE en el último AENC, pero su alcance no ha recuperado los niveles anteriores a la gran crisis financiera y a día de hoy no llegan a cubrir al 25% de los trabajadores.

Si esto es así es en buena medida porque las empresas no ven con buenos ojos estos mecanismos que vinculan la evolución de los salarios a factores ajenos a la productividad, que es el referente que desde CEOE opinan que debería guiar el incremento de los salarios. Es, no obstante, un problema menor en un contexto en el que la principal organización empresarial del país ni siquiera tiene la intención de entrar a hablar sobre contenidos. "La patronal se niega a dialogar y eso es muy grave porque supone abandonar el diálogo social cuando es más necesario y aboca a muchos sectores y empresas a una negociación colectiva conflictiva", denuncian desde UGT.

Las fuentes consultadas aseguran que CCOO y UGT ya han trasladado a CEOE hasta en dos ocasiones su voluntad de iniciar los contactos en torno al documento que en los últimos años se ha convertido en referencia ineludible para la negociación de los miles de convenios colectivos que año tras año se firman en España y que sirven para regular las condiciones de millones de trabajadores. El proceso, sin embargo, se antoja complicado. Con la mesa de negociación sobre reforma laboral ya abierta y una propuesta explícita del Gobierno para alterar la actual relación de prevalencia entre los convenios de empresa y los convenios sectoriales a favor de estos últimos - un asunto que como mínimo es controvertido para la CEOE -, la organización empresarial no está muy dispuesta a abrir un nuevo frente de confrontación y menos aún para empezar a hablar de subidas salariales cuando las empresas aún tienen a más de 600.000 trabajadores 'hibernados' en los ERTE.

La foto de la negociación colectiva en 2021 muestra una imagen anémica. Las estadísticas oficiales que mensualmente actualiza el Ministerio de Trabajo y que a fecha de hoy alcanzan a lo ocurrido en el primer trimestre del año revelan que entre enero y marzo se firmaron apenas 62 convenios colectivos, que dieron cobertura a 364.841 trabajadores y en los que la subida salarial media osciló entre el 1,36% de los convenios de empresa y un sorprendente 3,28% en los convenios de sector. Si se amplía la imagen a los convenios con vigencia para este año 2021, la subida salarial media se modula hasta el 1,58%, un nivel similar al que los sindicatos pretenden plantear en su plataforma de negociación.

Los sindicatos entienden que en 2020 han proporcionado a las empresas la flexibilidad que éstas necesitaban para adaptarse al 'shock económico' provocado por la pandemia, facilitando en muchos casos la suspensión transitoria de las subidas salariales pactadas en convenio para no tensionar la caja de las empresas, bajo el compromiso implícito y en ocasiones explícito de compensar en el futuro ese ajuste salarial, que también ha aflorado en las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo.

UGT y CCOO han situado la frontera para la transición desde ese 'modelo defensivo' hacia una posición más reivindicativa en la segunda mitad de 2021, para cuando todos los institutos de análisis coinciden en situar la recuperación económica. "Hay que repartir el crecimiento. En la segunda parte del año va a haber un fuerte crecimiento económico y esto tiene que llevar aparejado la creación de más y mejor empleo y de más y mejores salarios", advertía hace unas semanas el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Hace solo unos días, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordaba también que CEOE pactó en su momento con los sindicatos que a la altura de 2021 no debería existir ningún convenio colectivo que recogiera salarios por debajo de los 1.000 euros mensuales. "Es un acuerdo fundamental para nuestra organización y lo vamos a exigir por todos los medios", aseguró en la clausura del I Congreso de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato.