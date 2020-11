Las leyes de Sanchez acorralan a las socimi... y Juan Pepa tira la toalla

Juan Pepa y su equipo mueven ficha. La socimi Domo Activos, gestionada por el magnate argentino, ha dado un salto al subsector de Servicios Inmobiliarios en el índice BME Growth ante los efectos de la Ley de alquileres del Gobierno que obliga a estas empresas a mantener sus inmuebles en alquiler durante un mínimo de siete años antes de venderlos. La compañía ha decidido 'mutar' antes de recibir el duro golpe que supone el cambio. "Alargar los alquileres posterga el reparto de dividendos porque nuestros beneficios están en las ventas... El alquiler es algo residual. Hicimos los números y nos sale mejor pagar más impuestos en otra categoría que someternos a ese régimen. Ahora nos parecemos más a una promotora", explica José Luis Alba, director de Área Socimi, a 'La Información'.

La normativa de 2o19 es solo es la punta del iceberg del entramado legal que el Gobierno de coalición tiene planificado para estos vehículos inmobiliarios y los propietarios de viviendas. El Ejecutivo también ha disparado la tensión en el sector con su plan para implementar una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades, plasmado en el proyecto para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha 'arrancado' al presidente Sánchez un compromiso para diseñar un método que permita a las entidades locales a imponer topes a los alquileres. Fuentes de Domo Activos aseguran a este diario que los últimos movimientos del Ejecutivo no han hecho más que reforzar los argumentos que forzaron la decisión de su 'mudanza' bursátil, que se formalizó el pasado 3 de noviembre.

El empresario lamenta que Unidas Podemos haya tenido como objetivo gravar a las socimi y a las sicavs desde el inicio de la legislatura. Para José Luis Alba, el impuesto del 15% no tendrá un gran impacto porque estas compañías ya reparten la mayor parte de sus dividendos... La medida "ha sido más bien simbólica pero, si los ajustes fiscales se endurecen, las socimis podrían desaparecer. Ya no tendría ningún sentido crear una. De hecho, antes de que la Ley contemplara incentivos fiscales nadie se apuntaba al sector. Cuando Zapatero los introdujo, todo comenzó a funcionar. Ahora las socimi atraen mucha inversión extranjera al país y crean empleo. No son una cosa opaca ni elitista, como muchos quieren hacer ver. Funcionan y no habría que tocarlas".

En cuanto a la propuesta de los topes de alquiler, el experto en el sector ha afirmado que esta es una normativa muy difícil de aplicar. Si entra en vigor, afectará más a los propietarios particulares que a estos vehículos inmobiliarios, ya que ellos son dueños del 95% del parque de viviendas en alquiler: "Las socimi solo controlan un 5% del mercado. Lo que sí puede generar esto es la disminución de obra nueva, que es muy importante para la industria, que ofrece en gran parte viviendas antiquísimas, sin aire acondicionado.... Sería un retroceso para renovar y modernizar la oferta".

La empresa de Juan Pepa ha decidido 'esquivar' esta problemática con el salto al subsector de Servicios Inmobiliarios y ya mira al futuro. Las socimis, como instrumento inmobiliario, aportan mucha confianza a los accionistas por la exigencia legal de repartir el 80% de los beneficios entre su accionariado a través de dividendos. Para no perder dicha confianza y ofrecer una garantía de liquidez durante el traslado bursátil, Domo Activos ha optado por establecer en sus estatutos un reparto mínimo del 60%.

Por otro lado, la empresa se dedicará a actividades que van más allá de la adquisición y promoción de bienes inmuebles para alquiler con esta ampliación del objeto social. Domo Activos ya está facultado para participar en proyectos de reforma, rehabilitación, construcción de naves logísticas... De hecho, la compañía ha sacado 'ventaja' de su nueva condición con la venta del edificio de oficinas que alberga la sede de Metro Madrid en el distrito de Retiro por 17 millones de euros. "Adquirimos el edificio en 2019, en un año lo pusimos a la venta y ya recuperamos la inversión", comenta Jose Luis Alba.

La empresa ha iniciado un nuevo camino al soltar las 'amarras' del sector socimi. Juan Pepa, consejero de Domo Activos, es un veterano de la división inmobiliaria y cuenta con participaciones en otras empresas, como Berkshire Residential Assets 1 SL., donde se reparte la mitad de la propiedad con Felipe Morenés Botín, hijo de Ana Botín. La antigua socimi también ha contado con la confianza de estrellas del deporte, como demuestra la presencia en el accionariado de deportistas como Juan Mata -centrocampista del Manchester United - y Fernando Llorente -el jugador del Napoli conocido como el 'Rey León'-. Esta es la primera 'fuga' del mercado, pero el experto advierte que la incertidumbre jurídica generada por los cambios legislativos traerá consigo más mudanzas.