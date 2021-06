El último cambio que afecta a la jubilación anticipada y la pensión

El acuerdo definitivo para sellar la reforma de pensiones parece inminente. El día marcado en rojo en el calendario es el próximo lunes, 28 de junio, que será cuando Gobierno y agentes sociales se reúnan con el objetivo de cerrar el pacto sobre ese primer bloque que entraría en vigor este mismo 2021, mientras que el grueso de las medidas llegaría en los próximos años. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, mediante su revalorización con el IPC, y aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, son los dos primeros cambios que pertenecen a esa primera batería de reformas.

La idea que sostiene el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que esta reforma de pensiones garantice la jubilación demorada y que también se dé prioridad a la actividad de los trabajadores senior. Para ello, se plantean incentivos al retiro tardío, mediante un pago único por cada año que se retrase la edad de jubilación, así como una serie de penalizaciones para aquellos que dejen su actividad de forma anticipada, asunto, el de este último punto, que se había convertido en uno de los principales puntos de fricción para el acuerdo (junto al factor de sostenibilidad)

Y así es precisamente como ha llegado el enésimo giro de guion de Escrivá en materia de pensiones. Y es que el principio de acuerdo alcanzado por el ministro con los agentes sociales retrasará hasta el 2024 la aplicación de esas penalizaciones a la jubilación anticipada, según el texto al que ha tenido acceso La Información, que estaban pensadas para que entrasen en vigor en los próximos meses y que era una de las medidas estrella del Gobierno para rebajar el gasto en pensiones y aproximar la edad real de jubilación a la edad legal.

Así, la última propuesta, mantiene un plazo de dos años para su llegada, pero establece que ese incremento se hará de manera progresiva, por lo que entraría en vigor en 2024, lo que evitaría que se aplicase sobre los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad de jubilación. La idea también es impedir que ahora se produzca una avalancha de retiros anticipados para esquivar esos recortes en la pensión.

Trabajadores que no se verán afectados

El principio de acuerdo alcanzado entre el Ministerio y los agentes sociales deja también claro que el endurecimiento de las condiciones a la jubilación anticipada no se aplicará a los trabajadores que entren prematuramente en el sistema de pensiones antes de la edad legal de jubilación como consecuencia de su inclusión en un acuerdo social de ajuste de plantilla, aunque se jubilen con posterioridad al 1 de enero de 2024, cuando empezarán a elevarse las penalizaciones por salir del mercado laboral antes de los 65 años o los 67 años (según la carrera de cotización del trabajador).

El texto especifica que ese nuevo régimen no se aplicará a los trabajadores que hayan salido del mercado laboral antes del 1 de enero de 2022 y que no puedan acreditar más de doce meses de cotización en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, como una suerte de escudo para aquellos que hayan perdido su empleo en el contexto de la pandemia y no hayan logrado reengancharse al mercado de trabajo.

Exime también de ese nuevo régimen a los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo más tarde del próximo 1 de enero de 2022, pero como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo.