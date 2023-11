Cellnex renegocia el contrato millonario con Telefónica y Vodafone en Reino Unido.

Cellnex debe zanjar en las próximas semanas la segunda gran renovación de contratos tras pactar la de Telefónica meses atrás. Lo tendrá que hacer también con la operadora española y con Vodafone en Reino Unido. Renegocia los términos del pacto comercial con la 'joint venture' de las dos telecos para la explotación de un paquete de torres de telefonía en este mercado que implica una facturación anual superior a los 60 millones. La consecuencia es que el acuerdo se convertirá en dos que se pactarán con ambas partes, ante el baile de fusiones. Esta será otra prueba de la capacidad de la gestora de infraestructuras dirigida por Marco Patuano de mantener intactas las alianzas a largo plazo.

El origen de este acuerdo se encuentra en la compra de la gestora independiente británica Arqiva en 2019. Esta firma tenía suscrito un contrato de mantenimiento y compartición de emplazamientos en el país con Cornerstone (CTIL), la 'joint venture' de Telefónica (Virgin Media O2) y Vodafone que se formó en 2012 para gestionar conjuntamente las más de 14.000 torres de las compañías y así tratar de hacer más sostenible económicamente todo el despliegue. Ese acuerdo, cuyas cantidades están indexadas a la inflación, tenía una duración inicial de diez años pero con la posibilidad contemplada de una prórroga previa negociación. Y es esa la que se está sustanciando estas semanas.

Desde la 'torrera' han asegurado a los analistas que esta es una oportunidad para poder modificar las condiciones y equipararlas a sus propios estándares. No sólo en los términos de la renovación en cuanto a duración se refiere -el objetivo de la firma es siempre alargar los plazos para hacer más previsibles sus ingresos- sino también en cuanto a la fórmula elegida para extenderlo. Hoy cuentan con un solo contrato para toda la 'joint venture' pero están trabajando en dividirlo y suscribir dos contratos independientes.

"A día de hoy estamos pero no esperamos ningún impacto en comparación con lo que tenemos hoy por hoy", aseguraba Juan Gaitán, responsable de relaciones con inversores de la cotizada catalana. Por tanto no se espera que haya una modificación sustancial sobre el negocio que representa para ellos al año que rondaría los 60 millones de euros. Obviamente no se trata de un negocio relevante por tamaño pero sí tanto por los protagonistas como por el precedente para otras transacciones en plena consolidación del sector.

Cellnex tiene una relación un tanto particular con esa consolidación del mercado de las operadoras. La unión de grandes compañías en los diferentes mercados implicaría la reducción del número de clientes en su cartera. Sin embargo, el consejero delegado, Marco Patuano, insiste en que es bueno tener clientes "sanos que puedan invertir más" en sus redes. Pero sí que quiere dejar claro que los contratos que se firmaron en su momento están para cumplirse. "Si me pides que renuncie a algo hoy, tienes que darme algo con perfecta visibilidad mañana", apostilla. Cree que estas conversaciones con Cornerstone y con otros "no tendrán ningún impacto en términos del valor que tenemos en algunos contratos".

Hay que recordar que Cornerstone ha vivido unos últimos años más convulsos. Primero fue con la salida a bolsa de Vantage Towers, la 'torrera' creada por Vodafone con sus propios activos. El 50% de CTIL se incorporó a los activos de ese perímetro. La compañía conjunta de Telefónica y Virgin Media planteó la venta total o parcial de su 50%. Y Vantage presentó sus credenciales. Finalmente ha sido la gestora de capital riesgo británica GLIL Infrastructure la que se ha quedado con un 33% de su participación, lo que supone el 16% del total de la 'joint venture'. A esto hay que sumar otra circunstancia relevante: Vodafone, máximo accionista de Vantage Towers, va a fusionar su negocio británico con la hongkonesa Hutchison si finalmente el regulador le da la luz verde en 2024.

Otros objetivos de Cellnex

Cellnex llevó a cabo la primera negociación de prórroga en 2022. Todos los ojos estaban puestos en lo que sucedería en las conversaciones con Telefónica, que ya vendió sus torres en España, Alemania y Latinoamérica en 2021 por 7.700 millones. Como avanzó La Información, la empresa abrochó la prórroga por un periodo de 30 años de las más de 4.300 torres que gestionaba de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete -deberán sentarse por primera vez dentro de siete años para un primer paquete de 1.400 emplazamientos-.

Más allá del de Telefónica y el de Cornerstone, hay otros paquetes de activos que vencen en los dos próximos años, aunque de tamaños muy pequeños. El más relevante que habrá que prorrogar a partir de ahora será en 2030 correspondiente a los 7.900 puntos que adquirió en Italia en 2015 (Wind). Las más de 5.000 de Bouygues Telecom acaban su primer plazo en 2036, mientras que los 2.200 de Swiss Towers finalizan antes de la prórroga en 2037.

La 'torrera' cerró los nueve primeros meses rebajando un 22% sus pérdidas hasta rozar los 200 millones entre enero y septiembre, con unos ingresos que crecieron un 17% hasta los 3.000 millones. Ante la necesidad de reducir el endeudamiento y pulir el balance, plantean nuevas operaciones de desinversión en otros mercados con los que tratar de acelerar la calificación de grado de inversión por parte de la agencia S&P, lo que allanaría el camino a una refinanciación en 2024 con mejores términos. Por otra parte, el grupo trabaja, según explicaron a los analistas, en potenciales pactos con otras gestoras no sólo para el arrendamiento de espacios sino también en trabajos de operación y mantenimiento. "Hay varias áreas en las que debemos trabajar para encontrar eficiencias", concluyen.