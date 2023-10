Las distribuidoras denuncian el 'calvario' burocrático para conectar el autoconsumo

Las distribuidoras eléctricas salen en su defensa en el pulso que mantienen con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con el autoconsumo colectivo. Desde el sector denuncian que el proceso para dar de alta un autoconsumo para una comunidad de vecinos es muy complejo, intervienen muchos agentes y está "altamente regulado".

Las fuentes consultadas por La Información señalan que quedan aspectos pendientes de desarrollo normativo, como, por ejemplo, el intercambio de ficheros entre agentes, los cuales son imprescindibles para que la información fluya y se pueda finalizar la contratación. Además, manifiestan que es la propia regulación la que está lastrando el despliegue del autoconsumo entre comunidades de propietarios, ya que prevé la implicación de hasta siete agentes en el proceso: el cliente, la comunidad de propietarios, el instalador, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la distribuidora y la comercializadora.

Para ponernos en situación, la comunidad de propietarios tiene que aprobar la instalación de las placas en las zonas comunes y concretar qué vecinos participan en el autoconsumo colectivo. Después, tienen que contratar a un instalador para que coloque las placas y realice la instalación eléctrica, pedir a la distribuidora el permiso de acceso y conexión, solicitar al ayuntamiento las licencias que correspondan, dirigirse a la comunidad autónoma para lograr el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) que legalice la instalación, y gestionar con la distribuidora el Contrato Técnico de Acceso (CTA) y la inspección de la instalación. Finalmente, cada cliente debe enviar a través de su comercializadora el acuerdo de reparto de energía entre los vecinos y rellenar un fichero TXT según un formato definido por Competencia, "que no es fácil", con los coeficientes de reparto.

Errores en el envío de datos a las distribuidoras

"El proceso es complejo y la regulación define a las distribuidoras los criterios que deben seguir, la documentación que pueden solicitar y los plazos de actuación. Los procedimientos de las distribuidoras no son más que trasladar a la operativa de la empresa los criterios definidos en la regulación", indican las mismas fuentes.

Otro punto que destacan es que no todos los agentes están familiarizados con los pasos a realizar y que se producen errores en el envío de datos a las distribuidoras. No obstante, la mayor acusación que reciben las distribuidoras es la de no conectar las placas a la red. Muchos usuarios que tienen la instalación montada se quejan de que tienen que esperar durante meses para que se les conceda la conexión, sin poder ahorrar en su factura de la luz. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) viene trabajando desde hace tiempo con las distintas distribuidoras de electricidad con el objetivo de desatascar la conexión de los paneles. El propio director de la asociación, José Donoso, reconoce a este medio que no se está actuando con agilidad y que por ello están en la busca de soluciones, que luego trasladarán si es necesario al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC.

Las distribuidoras apuntan que los plazos los marca la normativa y que en muchas ocasiones el cliente lo desconoce. En concreto, la fecha de activación o utilización de los nuevos coeficientes será desde las 00.00 horas del primer día del mes siguiente a aquel en que la empresa distribuidora dispone de la información correcta y completa si este hecho sucede durante los primeros 10 días del mes en curso, o desde las 00.00 horas del primer día del segundo mes a aquel en que se tiene la información correcta y completa a partir del día 11 del mes en curso. Para entendernos, si la información con los coeficientes correcta y completa llega antes del día 10 de octubre, por ejemplo, se activa a comienzos de noviembre. Si llega el 11, ya se activaría en dos meses, es decir, en diciembre.

Además, si se modifican los acuerdos de reparto de los autoconsumos colectivos que ya están dados de alta, la CNMC establece que, si en el plazo de 30 días naturales desde que llega la primera solicitud de modificación (con el nuevo acuerdo de reparto y fichero de coeficientes), el distribuidor no recibe el resto de solicitudes del autoconsumo colectivo (con el nuevo acuerdo de reparto y fichero de coeficientes cada una), se rechace tanto la primera solicitud como el resto.

Las distribuidoras afirman también que han pedido reiteradamente que se crease la figura del gestor de autoconsumo, que se recogió este verano en la Guía de Autoconsumo Colectivo publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre sus funciones destacan la de centralizar las gestiones administrativas y comunicaciones y la de activar el autoconsumo colectivo en nombre del consumidor asociado, realizando con la compañía distribuidora los trámites de modificación del contrato ATR (contrato de acceso por terceros).

"Es previsible que esta figura ayudará mucho a agilizar los trámites porque se encargará de centralizar las gestiones de todos los integrantes del autoconsumo y, además, estará familiarizado con el procedimiento, con lo que se evitarán muchos de los errores que se dan en la actualidad y que retrasan todo el proceso", subrayan las fuentes.

Reuniones de trabajo entre Competencia y el sector energético

Con la pandemia, la actividad se redujo y posteriormente las propias compañías del sector afirman que fueron ellas las que reclamaron a la CNMC a comienzos de este año volver a reunirse de manera regular. Desde entonces estas reuniones, en las que se tratan temas de autoconsumo, pero también de otras materias, se mantienen y se está trabajando para intentar mejorar los procedimientos de contratación en el sector energético. En estos encuentros se cita Competencia con las distintas distribuidoras y comercializadoras, y también se invita de manera regular a Red Eléctrica, a las comunidades autónomas y al IDAE. Las principales distribuidoras de España son Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa (Naturgy) y E.On (Viesgo).

Actualmente, en la red de e-distribución (Endesa) hay activos 225.000 autoconsumos colectivos, frente a los 115.000 que había a cierre de 2022. De su lado, i-DE (Iberdrola) conecta de media 270 instalaciones colectivas al día y alcanza más de 175.000 contratos activos. Ambas compañías tienen publicada información y guías que explican en detalle el proceso para contratar un autoconsumo colectivo y ayudan a entender mejor los procesos de conexión.