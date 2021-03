Caixa plantea un ajuste de plantilla en una fase: corporativo y oficinas, a la vez

La nueva CaixaBank dará el pistoletazo de salida a la negociación con los sindicatos del que se espera sea el mayor ajuste de plantilla del sistema financiero en apenas dos semanas. "Tras la Semana Santa", ha señalado Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, ante las preguntas en la reunión celebrada este mismo lunes. Los directivos de la nueva entidad han explicado los pormenores de la etapa que se abre este mismo viernes con el adiós de Bankia al Ibex 35 y la inscripción de la operación de consolidación en el Registro Mercantil. Un ajuste que pese a su magnitud, se realizará en una sola fase, llevando a cabo las salidas de los centros corporativos y la red de oficinas al mismo tiempo.

Tanto Gortázar como el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, han evitado dar muchos detalles sobre este ajuste pero han incidido en que se realizará, en palabras del CEO, buscando "siempre que sea posible la voluntariedad y la meritocracia". Pese a ello, el horizonte de las prejubilaciones está en la mente de muchos empleados, algo de lo que por ahora los directivos no quieren hablar, "no he hablado de la edad".

El nuevo banco quiere guardar los pormenores de la operación hasta después de la reunión con los sindicatos pero sus directivos han dibujado las grandes líneas maestras. "Se hará en una única fase, pensamos que es la mejor manera de hacerla, hacerla bien y después dejarla atrás", ha señalado Gortázar este viernes. Goirigolzarri ha querido recordar que este ajuste, pese a que será uno de los mayores de la historia del sector, no se parecerá en nada al que vivió Bankia en 2012.

La nueva entidad bancaria prevé cerrar estas negociaciones en el segundo trimestre -es decir, antes de junio- y tener este capítulo resuelto lo antes posible. "Lo haremos bien como hemos hecho en el pasado", ha señalado Gortázar este viernes.

El fin de la marca Bankia comenzará este fin de semana

Este viernes será el último día en que las acciones de Bankia coticen en el Ibex. El próximo lunes los propietarios de los títulos de la antigua Caja Madrid ya lo serán de CaixaBank. Con este movimiento culmina la fase de fusión y comienza la integración efectiva de ambas entidades en una sola y, al mismo tiempo, desparece la marca Bankia. "Hoy desaparece Bankia, es absolutamente cierto, se termina una etapa de nueve años en los que hemos trabajado muchísimo, ha habido una transformación extraordinaria", ha señalado Goirigolzarri.

Si bien el cambio en las oficinas tendrá que esperar unas semanas, a partir de este mismo sábado los grandes edificios emblemáticos del banco dejarán de lucir las letras verdes de Bankia para llevar la estrella de Miró que identifica a la catalana. "Se va a producir en el corto plazo, este fin de semana o en los próximos siete días", ha señalado Goirigolzarri.

No descartan una fusión internacional a medio plazo

Pese a que no es algo que contemplen en el corto plazo, Gortázar, no ha descartado participar en una fusión transfronteriza a medio plazo. El CEO ha indicado que con el tiempo es "deseable y esperable" que las fusiones transfronterizas tengan más sentido. Por ello, no descarta que pueda ser una cuestión a poner encima de la mesa en un periodo de dos o tres años.

"Vamos a prestar una máxima atención al mercado español en los próximos dos o tres años. No abriremos aún el debate que viene después y que vendrá cuando terminemos con la fusión de Bankia", ha señalado. En este sentido, ha recordado que CaixaBank ya cuenta con negocio en Portugal al que llegaron con la compra de BPI hace cuatro años. "Para nosotros la consolidación transfronteriza no es algo nuevo", ha dicho.