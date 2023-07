Hasta 30 proyectos renovables en Cataluña buscan 100 millones de financiación local.

Fundeen, plataforma 'fintech' que ayuda a inversores y promotores a desarrollar proyectos renovables a través de 'crowdfunding', ha puesto el foco en Cataluña. La compañía lanza de una tacada una quincena de proyectos nuevos en la región. En concreto, son doce plantas fotovoltaicas y tres parques eólicos que ya están en fase inicial de reservas para todos aquellos vecinos de los más de 400 municipios implicados. La compañía suma ya una treintena de proyectos en la comunidad, lo que supone unos 100 millones de euros de inversión potencial de carácter local.

"El mínimo que siempre exigimos a los promotores cuando abren un proyecto con nosotros es alcanzar medio millón de euros. Con lo cual, son 30 proyectos entre 15 millones y 100 millones de euros, que será el mínimo y el máximo que podamos captar teniendo en cuenta que al final tenemos una inversión media de 1.500 euros o 2.000 euros y una recurrencia por encima de dos, pues lo normal es que estemos hablando de unos 10.000 inversores, dependiendo un poco también de cuánto volumen se alcance pero más o menos unos 10.000 posibles nuevos inversores que participen en proyectos", explica a La Información el COO y cofundador de Fundeen, Adrián Bautista.

Los proyectos de plantas fotovoltaicas (Carna, Camila, Sant Roc, Els Vilars, Els Emprius, La Montsona 1, Batea, Corbera, Els Arcs, Gandesa, Torregassa, La Monstsona2) suman un total de 381,29 megavatios (MW) de potencia, lo que supone evitar 183.651 toneladas de CO2 al año. Se estima una inversión total de los proyectos de casi 230 millones de euros.

Forestalia como promotor

En cuanto a los tres proyectos eólicos (Les Basses Roges 3, Les Estrebades, Les Alzinetes), situados principalmente en la comarca del Segrià, cuentan con más de 85 MW y una producción anual de 635.148 megavatios hora (MWh). Evitarán la emisión anual de 63.051 toneladas de CO2. El promotor, Forestalia, ofrece a los inversores locales la oportunidad de participar en la financiación de cada uno de los proyectos desde 500 euros. Según Fundeen, hay más de un millón de habitantes con posibilidad de invertir en estos proyectos.

Uno de los proyectos más importantes de la empresa es el que anunció con Endesa a principios de este año. Las personas interesadas en formar parte del parque eólico Galatea del Alt Empordà (Girona) pueden hacerlo vía préstamo a la empresa promotora y propietaria del proyecto, Enel Green Power España. Los municipios donde se instalarán los aerogeneradores e infraestructuras de evacuación del parque eólico son La Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant y Figueres (Girona). Se puede invertir entre 500 y 2.500 euros y la rentabilidad será fija de hasta el 5,50% con un periodo de inversión de 10 años. Es un préstamo 100% garantizado mediante garantía corporativa emitida por Endesa, de calidad Investment Grade (BBB+, Standard & Poor's). Por su parte, el resto de municipios del Alt Empordà podrán participar del mismo instrumento financiero con una rentabilidad fija del 4,5%.

Para poder sacarlo a financiación, el promotor hace llegar a Fundeen un proyecto que cuenta ya con todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo su construcción. Por su parte, el equipo de la compañía fundada por Nacho y Adrián Bautista lo analiza desde un punto de vista técnico, financiero y legal-administrativo para comprobar su viabilidad y verificar que es una oportunidad atractiva para sus inversores.

Bajo la Prospectiva Energética de Catalunya (Proencat), Cataluña se ha marcado como objetivo alcanzar una potencia solar de 7.156 MW entre instalaciones de suelo y cubiertas para el final de década, lo que equivaldría a inversiones que rondarían los 5.200 millones de euros, según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Por su parte, la meta se eleva a 22.431 y 33.152 MW para 2040 y 2050, respectivamente. El Govern ha autorizado en los últimos dos años un total de 1.500 MW 'verdes', en comparación con los 9 MW de la década anterior. Los proyectos que se están tramitando, 363 que suman 5.400 MW, equivalen a más de cinco centrales nucleares.

Normativa

En 2009 se aprobó una legislación muy restrictiva en Cataluña, que solo permitía hacer plantas de menos de tres hectáreas. Con el fin de facilitar la expansión 'verde' y la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos, el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, modificó la Ley de urbanismo. Acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable. No obstante, no fue suficiente, y el Govern volvió a intentarlo con el Decreto-ley 24/2021. Con este se introdujeron una serie de medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas renovables, aunque provocó el efecto contrario en muchos promotores.

De este modo, ahora la normativa obliga a que los promotores de proyectos (ya sean solares o eólicos) con potencia superior a 5 MW y situados en suelo no urbanizable, deben demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación. Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.

También impone a las empresas que presenten una oferta de participación local del 20% de la instalación. En este sentido, el 'crowfunding' en renovables está cogiendo fuerza como una forma de democratizar el acceso a la inversión y han empezado a proliferar en España las plataformas como Fundeen que ayudan a inversores y promotores a desarrollar instalaciones con el objetivo de que la ciudadanía también participe en el 'boom' verde en el país. La idea es democratizar el acceso a la inversión, que hasta la fecha estaba muy restringido a determinados actores, como 'family office' y grandes fondos de inversión.