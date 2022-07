Telefónica gana a Vodafone el partido de las rebajas en la guerra del fútbol

No hay discriminación, ni alteración del mercado audiovisual y de banda ancha en España tras los agresivos descuentos de Telefónica en la antigua guerra del fútbol. Unos descuentos que llegaron a ser del 50% durante un año completo. Esa es la conclusión a la que acaba de llegar la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en una sentencia que ratifica la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a instancias de una demanda de Vodafone. En ese pronunciamiento del regulador se descartaba que hubiera incumplimientos de la regulación como operador dominante de la dueña de Movistar.

En el año 2018 Vodafone anunció que abandonaba el fútbol ante el elevado coste de los derechos de retransmisión y el perjuicio que le causaba la fórmula regulada por la CNMC para compartir el gasto con Telefónica. Ese verano, tanto la propia Telefónica como Orange se lanzaron en tromba a tratar de robar el mayor número de clientes con este contenidos premium en la operadora británica. Se llegaron a firmar 50% de descuento de paquetes con todo el fútbol durante uno y dos años y, en algunos casos, de por vida. Este movimiento marcó un punto de inflexión en un mercado ya competido como el español. La agresividad comercial se ha seguido manteniendo en los últimos años, aunque a niveles más reducidos.

Vodafone acudió al regulador de la competencia para denunciar los hechos. La operadora entendía que esos descuentos eran una “represalia” de Telefónica, según queda reflejado en la sentencia consultada por La Información. Creía que existió una “discriminación abusiva” en términos de precios y un incumplimiento de las obligaciones que la dueña de Movistar tiene a la hora de comunicar las ofertas minoristas. Argumentó que para sus clientes se hacían rebajas del 50% durante año, superior al que se planteaba a los usuarios de Orange. La CNMC archivó la denuncia el verano siguiente. La teleco británica decidió dar la batalla en los tribunales con un recurso ante la Audiencia Nacional.

Vodafone trató de ‘tumbar’ en su recurso los tres argumentos utilizados por la CNMC para archivar su demanda. El regulador entendió que se hicieron en un momento excepcional. Sin embargo ellos insisten en que eso no puede servir de excusa. Apunta a que dada la posición de dominio de Telefónica, la “limitadísima” oferta disponible de fútbol y el estar dirigidas especialmente a clientes procedentes de Vodafone las hace “particularmente agresivas”. También replica contra la conclusión del organismo presidido por Cani Fernández de que los descuentos forman parte de un fuerte aumento de la actividad comercial de todos los operadores y no únicamente del dueño de Movistar. Por último apunta a que el análisis en la resolución recurrida es “incompleto y sesgado” porque se limita a medir los efectos en cuota de mercado y no en ingresos o en número de clientes.

La Audiencia respalda la posición de la CNMC y descarta que existiera una estrategia de estrechamiento de márgenes por parte de Telefónica

Telefónica defendió ante el tribunal que las promociones ni eran abusivas ni eran discriminatorias. Negó la existencia de represalias contra Vodafone, al insistir en que también ofrecía descuentos y promociones a los clientes de Orange y de otras compañías. También argumentó que los descuentos responden a prácticas comerciales habituales al comienzo de la temporada de fútbol y final del verano. Insistió en que se le atribuye una “falsa posición de dominio” en el mercado minorista de banda ancha fija. Y apuntó a que esta estrategia comercial “no tuvo efectos perjudiciales para la competencia en el mercado”.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia respalda claramente la posición de la CNMC en su sentencia. Defiende que la estrategia comercial más agresiva para atraer a los clientes de fútbol de Vodafone es común entre los demás operadores, incluidos los británicos. Descarta que haya una estrategia de estrechamiento de márgenes por un abuso de posición de dominio de Telefónica. Además sobre la influencia en el mercado de estos descuentos, la Audiencia insiste en que Telefónica apenas sumó 54.000 abonados más de un mercado de 6,7 millones, mientras que la propia Vodafone aumentó su base en ese trimestre en casi 9.000.

Esa guerra de descuentos del fútbol se ha mantenido en las temporadas sucesivas, aunque con una agresividad sensiblemente menor. Telefónica y Orange han sido las dos únicas operadoras que han mantenido el fútbol televisado en sus ofertas de paquetes convergentes después del abandono de Vodafone. Y pese a que lógicamente han tratado de robarse el mayor número de contratos posible, no se han vivido descuentos agresivos como los de aquellos años 2018 y 2019 ahora juzgados. Este año habrá más pugna con la irrupción de Dazn y la potencial entrada de la propia Vodafone o de otros como Másmóvil.

Al margen de este caso, hay otro ‘partido’ vinculado con el fútbol que también se ha resuelto en la Audiencia Nacional pero con un signo negativo para Telefónica. La Sala de lo Contencioso ha confirmado la resolución del pasado año 2017 de la CNMC en la que se exigía a la operadora a que compensara a competidores como la propia Vodafone o Telecable por el alquiler de sus canales de televisión de pago del ‘deporte rey’ debido a que se hizo mal el cálculo del coste mínimo garantizado.