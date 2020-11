ERC ganaría las catalanas y en la región habría mayoría absoluta separatista

ERC se impondría en las urnas si las elecciones catalanas se celebrasen ahora. El partido de Gabriel Rufián sobrepasaría a JxCat y ganaría las elecciones autonómicas, obteniendo entre 36 y 37 escaños, por delante de JxCat, que obtendría entre 28 y 30 diputados, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO).

La tercera posición sería para el PSC, que lograría 22-23 diputados, Cs caería a la cuarta plaza con 13-14, los comunes lograrían 7-9, el PP 8-9, Vox 7-8, la CUP 6-8 y el PDeCAT podría obtener un diputado o quedarse sin representación en el Parlament.

Los partidos independentistas volverían a obtener mayoría absoluta, tanto en su horquilla más baja como en la más alta, pero no superarían el 50% de los votos, ya que se quedarían en el 48,4%, y podría articularse una mayoría alternativa con ERC, PSC y comunes, aunque solo en la estimación más alta de los tres partidos.

El CEO también apunta a que el 49% de los catalanes no quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente, mientras que el 43,6% sí que quiere la independencia, el 5,8% no lo sabe, y el 1,6% no contesta. La encuesta corresponde a la tercera ola del Barómetro de Opinión Pública de este año, se ha realizado con una muestra de 2.000 personas encuestadas entre el 13 de octubre y el 7 de noviembre -tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y durante la gestión de la segunda ola del coronavirus- y tiene un margen de error de 2,19.

Estos resultados muestran la misma tendencia de las encuestas del CEO desde 2019 de que el 'no' está por encima del 'sí', aunque la diferencia va variando: respecto a la última encuesta publicada por el CEO en octubre la distancia entre las dos posiciones se ha ensanchado -46,3% por el 'no' y 45,5% por el 'sí'-, pero se ha acortado en comparación con el segundo Barómetro de julio, en la que el 'no' ganaba con un 50,5% y el 'sí' tenía un 42%.