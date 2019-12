Sánchez 'agasaja' a Galán, Botín, Torres y otros vip del Ibex en la Cumbre del Clima

La Cumbre del Clima ha servido para que Pedro Sánchez pueda estrechar relaciones con los grandes empresarios del Ibex 35. Ana Botín, Ignacio Sánchez Galán, José Manuel Entrecanales... La representación ha sido destacada. En plenas negociaciones para conformar el Gobierno de coalición con Podemos y para lograr la investidura con ERC, el presidente del Gobierno en funciones convocó ayer en la 'sala noble' del recinto ferial de Ifema a los presidentes de las principales compañías del selectivo que han prestado apoyo económico para organizar este evento en Madrid en un tiempo récord. Es la primera toma de contacto entre los vip del mundo de los negocios y el ganador de las elecciones desde que se anunció, hace ya tres semanas, el preacuerdo con Pablo Iglesias.

Las agendas de esta nutrida representación de los grandes presidentes del Ibex estaban despejadas para la ocasión. La invitación era clara: asistencia personal, no delegable. Es decir, no podían dejar el hueco a sus consejeros delegados. Y es que no todos los días hay posibilidad de asistir a encuentros de este tipo al que acuden los jefes de Estado y de Gobierno de los países presentes en la cumbre, Nanci Pelosi incluida.

La mesa fue servida por los hermanos Roca, de 'El Celler de Can Roca', Joan, Josep y Jordi. Cangrejo azul, mousse de plancton, encurtidos de flores, crema de habas de cacao... todo maridado con vinos catalanes. No es la primera vez que Moncloa permite a chefs con estrellas Michelín encender los fogones. Los invitados al almuerzo fueron los presidentes de las grandes empresas que han decidido ser "donantes" o "patrocinadores" de la COP 25. Fue, por cierto, un almuerzo largo, que se prolongó durante más de dos horas, hasta rozar las 16:30 horas.

Cuatro grandes compañías son las que más recursos han destinado a la Cumbre del Clima. Allí estaban Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona) y José Bogas (Endesa). La presencia del primero no pasó desapercibida, en plena polémica por el caso Villarejo y las acusaciones de espionaje por parte de la cúpula de la compañía. La gran firma energética ausente fue Naturgy, que con Francisco Reynés a la cabeza no ha participado en la organización del evento.

En el apartado de entidades financieras el nivel fue de categoría. Sánchez se rodeó de Ana Botín, presidenta del Banco Santander y patrocinador oro; Carlos Torres, de BBVA; y Josep Oliú, de Sabadell. La entidad de la llama es patrocinador oro; el resto, plata. Otro líder empresarial destacado que estuvo en la Cumbre del Clima junto al presidente fue Luca de Meo, presidente de Seat.

Mira también Cita entre bambalinas de Calviño y el jefe de Seat para salvar la 'fuga' de Cataluña

El Gobierno está cuidando especialmente a la firma automovilística para evitar decisiones dolorosas en su planta de Martorell. Se podría decir que De Meo es el empresario con el que más ha contado el Ejecutivo socialista en los últimos días. Así lo demuestra el hecho de que Nadia Calviño estuviera con él hace unos días en Barcelona y que el PSOE haya incluido en la negociación de la investidura con ERC una especial atención a la "situación industrial en Cataluña y en el conjunto de España, en particular en el sector de la automoción".

Más grandes empresarios presentes en el almuerzo con Sánchez en la Cumbre del Clima fueron Luis Gallego (Iberia), Carlos Palacio (Talgo), José Aljaro (Fundación Abertis), Miquel Fluxá (Iberostar) y Francisco Riberas (Gestamp). Telefónica ejerce de socio tecnológico y el grupo Volkswagen, de socio de movilidad. El representante de la teleco fue, por cierto, Ángel Vila, su CEO, ya que su presidente, José María Álvarez Pallete, se encontraba de viaje en Nueva York para recoger el premio 'Business Leader of the Year' que entrega la Cámara de Comercio de España-EEUU. En total, entre jefes de estado y de Gobierno, líderes de organismos internacionales, representantes de ONU, empresarios e invitados, fueron un total de un centenar de comensales.

Audi, por su parte, ha facilitado vehículos eléctricos de alta gama tanto a Sánchez como al resto de autoridades que asisten al evento. Han sido cincuenta E-tron, el modelo SUV que no tiene retrovisores, y que circulan estos días por Madrid prestados sin coste para las arcas públicas. Serán devueltos a la marca alemana cuando se eche el telón a la Cumbre del Cluma.