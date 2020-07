Directivos de Iberdrola ganan tiempo mientras el juez analiza nuevo material

Los dos directivos de Iberdrola citados en el caso Villarejo tendrán que esperar para poder ofrecer su versión de los hechos en la Audiencia Nacional. El magistrado al frente del caso Tándem relativo a los encargos privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo les había convocado para este miércoles pero su declaración se ha visto suspendida por motivos ajenos a estos altos cargos de la eléctrica, los cuáles están citados como imputados por los encargos que el agente encubierto gestionó para Iberdrola y por la existencia de un informe que vendría a recoger un sistema de facturas falsas para pagar al agente encubierto.

El director de Administración y Control de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, y su homólogo en el departamento de Administración, Pablo Insunza, fueron citados por el instructor Manuel García Castellón en el marco de la pieza decimoséptima del caso Tándem dedicada exclusivamente a los negocios de Iberdrola con el comisario jubilado. Se trata de los primeros directivos de la multinacional llamados a declarar en sede judicial por estos hechos y por el documento que aportó al caso el exdirectivo José Antonio del Olmo. Su informe, que data de 2004 y se refrendó ante notario, abrió un claro enfrentamiento entre la eléctrica y este directivo díscolo con la gestión de Ignacio Sánchez Galán. Tanto es así que la propia compañía se querelló contra Del Olmo por calumnias, de la misma forma que lo hizo Insunza.

A estas dos citaciones habría que sumar la relativa al exnúmero dos de la eléctrica, José Luis San Pedro. Todos ellos niegan no solo la existencia de este documento, del que el 'forensic' interno no ha hallado ni rastro, sino también haber ejercido presión alguna sobre el exdirectivo de Funciones Corporativas para que negara la veracidad del mismo. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que las citaciones no se han podido practicar por problemas técnicos en la Audiencia Nacional aunque el juzgado les volverá a citar con total probabilidad en la segunda mitad de este mes de julio. De este modo, los altos cargos de la eléctrica ganan tiempo mientras los investigadores analizan la nueva documentación encontrada por la Policía Judicial en esta pieza concreta.

Nuevos proyectos

La Fiscalía Anticorrupción hizo alusión a la aparición de este nuevo material en un escrito remitido al magistrado en el cual le pedía prorrogar el secreto en esta pieza un mes más. El Ministerio Público plasmó en ese escrito, al que tuvo acceso La Información, que se hacía necesario mantener las pesquisas secretas durante este tiempo ante la aparición de nuevas evidencias que tendrían que ver con más encargos de la eléctrica al entramado empresarial del agente encubierto. Los fiscales explicaron al magistrado que se trataba de una medida necesaria ya que dar traslado a las partes de todo el sumario de la pieza podría "frustrar" el fin de estas investigaciones encargadas a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

De hecho, Anticorrupción se basó en nuevos oficios de los agentes relativos a principios de junio y en los que se explicó que había aparecido información relacionada con un proyecto apodado 'Sugus'. Un trabajo que se suma a otros descubiertos por los agentes el pasado mes de noviembre como 'Gipsy' o 'Wind'. Además, a todo ello hay que añadir que la eléctrica, que siempre ha mostrado su intención de colaborar con las pesquisas, también aportó a la causa documentación que según los fiscales debía quedar "vedada" para evitar que se trunque la investigación. García Castellón atendió los requerimientos de los fiscales y prorrogó un mes más el secreto del caso, motivo por el cual las declaraciones de San Pedro y los dos directivos de Iberdrola se celebrarán a puerta cerrada sin la presencia de lo letrados de las partes implicadas.

Versiones contrapuestas

Pese a que las pesquisas arrancaron en octubre del pasado año con la vista puesta en los 13 años de relación laboral entre Cenyt e Iberdrola, la aparición en la causa del informe de Del Olmo llevó a los investigadores a citarle como testigo para que ofreciera su versión de los hechos. El exdirectivo, que ha comparecido hasta en tres ocasiones en la Audiencia Nacional, se ha ratificado acerca de este documento y ha insistido en que la empresa giró facturas falsas a través de su proveedora de seguridad Casesa para abonar los primeros encargos a Villarejo.

Los directivos citados serán preguntados por estos aspectos así como también por si hubo algún tipo de coacción desde la empresa a este exdirectivo toda vez se descubrió la existencia del informe. Hasta la fecha, el magistrado ha interrogado al exdirector de seguridad Antonio Asenjo así como a Villarejo y su exsocio Rafael Redondo. Asensjo desgranó en tres sesiones todos los encargos con el comisario jubilado negando que hubiera cometido irregularidades con estas investigaciones de carácter patrimonial. Además, también hizo mención expresa a Del Olmo y a la enemistad manifiesta entre ambos desde su llegada a la eléctrica en el año 2001. Por su parte, los dueños de Casesa también fueron llamados en sede judicial en calidad de testigo para ratificar sus facturas. Entonces negaron irregularidades y aseguraron que correspondían a trabajos realizados para la eléctrica que preside Galán.