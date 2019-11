El PSOE gana las elecciones, el PP sube y Vox irrumpe como tercera fuerza política

Amarga victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales del 10 de noviembre. Según va avanzando el escrutinio, el PSOE ha vuelto a ganar los comicios, por segunda vez consecutiva. Pero el escenario que arroja la cita con las urnas es aún más complicado que el que dejó la convocatoria de abril. Solo hay dos opciones para formar Gobierno: un pacto con Unidas Podemos y los independentistas -una opción que el propio Sánchez y ERC ya han descartado- o una solución de Estado de la mano de PP y Cs. Ahora los políticos tienen que hacer su trabajo. La noche deja varios ganadores y también algunos perdedores.

El PSOE ha conseguido mantener sus resultados de abril. Ha obtenido el 28,5% de los votos (en abril logró el 28,6%). Con este dato logra un escaño menos, situándose en 122. Estos datos se corresponden con el escrutinio al 70,74%.

En segunda posición se mantiene el PP. A Pablo Casado le ha venido especialmente bien la segunda cita con las urnas. Sube desde los 66 hasta los 84 diputados y refuerza a su líder en la presidencia tras cosechar el peor resultado de su historia hace unos meses. Noche de buenas sensaciones en Génova.

Vox irrumpe con fuerza en la tercera posición convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la noche. El partido de Santiago Abascal sube hasta los 53 diputados y suma más del doble de su resultado de abril, cuando obtuvo 24 parlamentarios. Son los claros vencedores de la repetición electoral.

Unidas Podemos, por su parte, se queda en 35 escaños y pierde 7 en relación a las elecciones de abril. El partido de Pablo Iglesias ha pagado la repetición electoral y sigue perdiendo apoyos de forma progresiva (ya lo hizo en las municipales y autonómicas de mayo).

El claro derrotado de la noche es Ciudadanos, que cae hasta convertirse en la quinta fuerza. Se queda con 10 escaños, muy lejos de los 57 diputados que logró en abril. El partido naranja no ha logrado retener a sus votantes y ha pagado tanto el 'no es no' que fijó a Pedro Sánchez tras las anteriores elecciones como el giro protagonizado en octubre abriéndose a un pacto con los socialistas. No ha podido movilizar el llamado voto útil y la sensación es de derrota.

Más País, por su parte, se queda con 3 escaños (2 de Errejón y 1 de Compromís). El nuevo partido se queda lejos de poder aspirar a conformar grupo parlamentario propio y no logra confirmar sus pronósticos.

​En Cataluña, ERC ha ganado las elecciones generales con 13 diputados, frente a los 15 de abril. Sube el PSC hasta los 12 y JxCAT suma uno más hasta los 8. La CUP irrumpe con 2 representantes en el Congreso y el PP suma 2, los mismos que Vox y Ciudadanos.

En el País Vasco el PNV obtiene 7 diputados, frente a los 6 de las elecciones de abril, y EH Bildu suma otro más, hasta los 5.

El resto del hemiciclo se completará con Navarra Suma, que obtiene dos escaños; el BNG, que logra un diputado; el Partido Regionalista de Cantabria, con uno; Teruel Existe, con otro; y Coalición Canaria, con tres.