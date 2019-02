En directo | El abogado de Santi Vila se desmarca y cierra el primer día del juicio

Este martes arrancó el juicio más mediático -y político- de la democracia española y no parece que su efecto se vaya a quedar en el ámbito judicial. Un total de 12 ex dirigentes de la Generalitat de Cataluña se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo para aclarar su participación en los hechos ocurridos antes, durante y después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como en la posterior declaración de independencia proclamada por el Parlamento autonómico.

En la primera jornada se ha dedicado en exclusiva a que las defensas de los doce exmandatarios independentistas puedan exponer sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial -las denominadas cuestiones previas-.

Así te hemos contado en directo todas las novedades:

18:45: El presidente del tribunal, Manuel Marchena, pone punto y final a esta primera sesión de juicio que se reanuda mañana con la exposición de las acusaciones.

18:42: Pau Molins, abogado de Santi Vila, se desmarca de los otros once acusados y dice que dimitió por su disconformidad con el procés. El letrado del exconsejero de la Generalitat es el último representante de la defensa en realizar las exposiciones previas.

18:23: El discurso de la abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, está dirigido a criticar la labor del Tribunal Constitucional con respecto al asunto catalán. Arderiu considera que el órgano de garantías "ha estado intentando que la Mesa del Parlamento censurara el debate parlamentario". Igualmente señala que, a su parecer, el hecho de que el resto de exparlamentarios acusados únicamente por desobediencia hayan sido remitidos para su enjuiciamiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permite concluir que a Forcadell la Fiscalía le pide una pena de 17 años de cárcel por rebelión "sólo por ser quien es", opina, lo que constituye un trato discriminatorio.

18: 16: La huelga de estudiantes convocada por Sindicat d'Estudiants en institutos de Cataluña contra el juicio del 1-O ha tenido un seguimiento desigual. Según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en un comunicado, en función de las zonas, ha habido más de un 50% en algunas y menos del 15% de alumnos de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP en otras.

18:12: Carme Forcadell solicita quedar fuera del juicio porque le protegía la inviolabilidad parlamentaria. A través de su abogada, Olga Arderiu, la exvicepresidenta pide su expulsión del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones, como la tramitación y aprobación de las denominadas 'leyes de desconexión' y de la convocatoria del referéndum del 1-O, se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolavilidad.

18:03: Mariano Bergués, abogado de Dolors Bassa, asegura que no es rebelión perseguir la secesión y tampoco lo es manifestarse en contra del sistema constitucional.

17:56: Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, ha señalado en el hemiciclo que el juicio "provocará una fractura emocional inmesa en la sociedad catalana". Además, Tardà opina que "España ha actuado escarmentando a Cataluña" por los hechos del 1 de octubre.

17:43: El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, manifiesta que el juicio es "una derrota colectiva de la sociedad española", pues "este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho". Salellas recuerda que "50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos", lo que supone un riesgo en caso de condena pues se estaría criminalizando el derecho fundamental a la protesta de cualquier ciudadano. Pero también puntaliza: "No existe derecho fundamental a la unidad territorial y sí existe el derecho fundamental a la reunión pacífica".

17:34: Embajadores españoles en varios países europeos, México y Estados Unidos, han convocado este lunes a periodistas locales y a corresponsales extranjeros para ofrecer información sobre el juicio del procés. En concreto, estas charlas informativas se han celebrado en plazas públicas de Londres, París, Berlín, Viena, Bruselas y Roma y en otras capitales donde el Gobierno ha detectado especial actividad de los independentistas. Usando apoyo documental, los embajadores. Carlos Bastarreche, el representante español en Reino Unido, ha reconocido que este martes por la mañana que "hay una dificultad especial en este país a la hora de entender lo que está pasando en España. Reino Unido es diferente y no tiene una Constitución escrita ni una consagración de la unidad del país. Eso es producto de nuestra historia, la indisolubilidad del país es uno de los principios principales del país".

17:15: La intervención del abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha estado marcada por el papel que tuvo la sociedad catalana en este proceso independentista. A diferencia de todos los que le han precedido en el uso de la palabra -que han puesto el foco en la labor del entonces gobierno catalán- el letrado Benet Salellas se ha desmarcado de la 'línea oficial' endureciendo el tono hasta el punto de llegar a acusar a la Fiscalía de encubrir la tortura.

17:05: Oriol Junqueras ha convocado por carta a amigos y compañeros de su partido para acompañarle desde la puerta del Tribunal Supremo el día que le toque declarar. El exvicepresidente de la Generalitat declarará el jueves 14 o el martes 19, y ha asegurado que su partido, ERC, "habilitará un espacio en Madrid para poder seguir en directo" la declaración que hará ante el alto tribunal.

16:55: Toma la palabra la abogada de Carma Forcadell, Olga Arderiu. La letrada comienza su alegato avivando la polémica por el uso del catalán en el juicio: "si se celebrara en Cataluña no habría ningún problema".

16:38: La Comisión Europea ha trasladado, a través de su vicepresidente para la Euro, Jyrki Katainen, "su plena confianza en el sistema legal" y el "orden constitucional" de España. Katainen ha agregado que el Ejecutivo comunitario no quiere "politizar la situación en este momento" y ha trasladado el "apoyo total" de Bruselas "a las instituciones legales y democráticas y al orden constitucional del país". "Para nosotros no es una cuestión política. No queremos hacer cometarios o declaraciones políticas sobre el desarrollo", ha concluido el vicepresidente de la CE.

16:31: El abogado de Cuixart ha aprovechado su intervención para sumarse a las críticas de los otros letrados aunque ha elevado algo más el ataque al arremeter contra las acusaciones por “criminalizar” las protestas organizadas por Ómnium.

16:15: Se reinicia la sesión en el Supremo con la declaración de Banet Salellas, el abogado de Jordi Cuixart. A él le seguirán los letrados de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

15:55: Por su parte, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Pablo Casado se ha colgado la medalla del juicio del 'procés' al señalar en el Congreso que gracias al PP los acusados están siendo juzgados en el Supremo. "Si no hubiera sido así estarían siendo juzgados en Cataluña por magistrados nombrados por los independentistas", ha recalcado en la tribuna.

15:50: En paralelo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime declarar inconstitucionales y nulas las resoluciones del Parlament de enero de 2018 que proponían investir presidente al huido Carles Puigdemont. Además, en otra resolución dada a conocer este martes el TC inadmite por prematuro el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell contra el auto por el que Tribunal Supremo que rechazó en su día apartar de la instrucción del caso del 'procés' al magistrado Pablo Llarena.

15:35: En cuanto al resto de acusados -todos ellos exconsellers- la intención del Govern -que tiene dos plazas asignadas para seguir el juicio- es que cada acusado esté acompañado por su homólogo actual en el Ejecutivo. La duda surge con Oriol Junqueras, pues su sucesor en la vicepresidencia, Pere Aragonés, no podrá asistir a la comparecencia del líder de ERC al ostentar la condición de testigo en la causa, de manera que el Govern todavía no sabe quién vendrá ese día.

15:30: Torra ha anunciado que asistirá a las declaraciones de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los Jordis. Fuentes del Govern han señalado que el president volverá nuevamente al Alto Tribunal cuando se produzcan esas tres comparecencias. El president vendrá cuando declare Forcadell por su antiguo cargo de presidenta de la cámara catalana, en cuanto a Jordi Sánchez por pertenecer ambos a JXCat y acudirá a escuchar a Jordi Cuixart por su amistad y sus lazos con la organización Ómnium Cultural, de la que Torra también fue presidente.

15:10: Albert Rivera echa más leña al fuego. El líder de Ciudadanos ha pedido justicia en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. "Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley. Y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal lo que tenían que haber hecho en lugar de lamentarse es habérselo pensado antes", ha asegurado.

Quienes protestan por ser juzgados en el #JuicioProces deberían habérselo pensado antes de romper la sociedad catalana e intentar romper España.



Los jueces y fiscales que defienden el Estado de derecho cuentan con todo mi apoyo.



Sí a la Justicia, No a los indultos. pic.twitter.com/LcXfR2TOe1 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de febrero de 2019

14:55: El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha elevado el tono durante el receso del juicio. En declaraciones a la prensa ha asegurado que no teme que el Gobierno convoque elecciones generales y se ha dirigido a la "pinza del rancio PSOE y la derecha" para advertirles de que ya saben dónde les tienen. Además, ha dejado claro que no están previstos más contactos entre el Gobierno y la Generalitat antes de que se voten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se debaten hoy y mañana en el Congreso de los Diputados.

Mira también Torra se revuelve: llama rancio al PSOE y su pinza con el PP y les invita a ir a por él

14:30: Tras la reanudación, será el turno de los letrados de los seis acusados que faltan por exponer sus cuestiones previas: Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

14:15: Tras la intervención de Ana Bernaola, letrada de Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, el tribunal ha decidido hacer una pausa de casi dos horas para comer. La vista se reanudará a partir de las 16:00 horas.

14:10: El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, también se ha manifestado sobre el juicio al procés y ha confiado en que los dirigentes políticos independentistas catalanes tengan "un juicio justo, imparcial, en el que no se impongan los impulsos políticos al razonamiento jurídico".

14:05: En el barrio europeo de Bruselas también se han manifestado decenas de personas contra el juicio al procés. Además, una quincena de eurodiputados miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Catalunya, una estructura de apoyo al proceso independentista con sede en Bruselas, han afirmado que el juicio del procés "no es un asunto interno".

13:55: En estos momentos habla Ana Bernaola, en nombre de Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. Junto a ella también está Francesc Homs, que fue condenado precisamente por el TS por desobediencia.

13:50: La web del CGPJ se ha caído en plena retransmisión del juicio al 'procés' por un hackeo. La web poderjudicial.es ha sufrido incidencias al inicio de la sesión "a causa del envío de peticiones 'maliciosas', más de 40 por segundo, que han llegado a saturar puntualmente la infraestructura". Las mismas fuentes explican que el problema ha quedado solucionado antes de las 11:00 horas y la transmisión se desarrolla desde ese momento con normalidad.

13:45: Se retoma la sesión en el Tribunal Supremo, tras un receso de media hora.

13:25: Las manifestaciones en Cataluña continúan. Los Mossos han comenzado a desalojar a los CDRs convocados frente a la Fiscalía Superior de Cataluña. A menos de dos kilómetros, el Sindicato de Estudiantes catalán se concentra en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

13:20: Hasta ahora han tomado la palabra las defensas de seis de los 12 acusados. Jordi Pina, que representa a Rull, Turull y Sánchez, Xavier Melero, de Forn, y Andreu Van den Eynde, de Junqueras y Romeva, han hecho especial hincapié en las connotaciones políticas del juicio. Melero se ha centrado más en las cuestiones legales, mientras Pina y Van den Eynde han incidido en la politización de este proceso judicial. Pina ha vuelto a pedir la comparecencia de varios testigos, entre ellos Felipe VI o Carles Puigdemont, que ya fueron rechazados por el tribunal.

13:15: Jordi Pina, que ejerce las defensas de Rull, Turull y Sánchez ha finalizado su intervención y la sala ha establecido un receso de media hora. El sesión se retoma a las 13:45.

13:05: El Sindicat d'Estudiants y grupos de CDRs se manifiestan frente a la sede de la Fiscalía catalana.

13:03: Durante la concentración en la plaza Sant Jaume, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha insistido en que la absolución es la única sentencia posible en el "juicio del odio". También ha criticado la campaña del Gobierno central 'This is the Real Spain', que defiende a España como una democracia real, y ha acusado al Ejecutivo de querer "tapar la vergüenza, tapar el juicio de la ignominia, del odio, contra la disidencia política y contra lo que son opciones políticas legítimas".

13:00: Unas 200 persones, entre diputados y trabajadores del Parlament, se han concentrado a las 12.00 horas ante la Cámara catalana para protestar por el inicio del juicio, en el Tribunal Supremo, al referéndum del 1 de octubre de 2017. El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha encabezado la protesta, que ha congregado a representantes de JxCat, ERC, la CUP y los comuns, quienes han exhibido carteles con los textos 'Juicio a la democracia', 'Yo acuso' y 'La autodeterminación no es delito'.

12:44: Pina, durante la defensa de sus representados, también se ha referido al mensaje que Ignacio Cosidó envió a otros 'populares' en relación a la posible designación de Manuel Marchena, que hoy preside el tribunal que juzga el procés, como presidente del Tribunal Supremo. En ese sentido, ha pedido a los magistrados que "hagan de jueces, no de salvadores de la patria".

12:30: El abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, toma la palabra. En su intervención Pina ha puesto en duda la imparcialidad de los magistrados que juzgarán el 'procés'.

Mira también Montero se rinde con los PGE, da portazo al Govern y le culpa de votar junto al PP

12:25: La Guardia Urbana de Barcelona ha avisado de cortes de tráfico en Avenida Diagonal a la altura del Palacio de Pedralbes y en la Gran Vía "por una concentración de personas". Estos cortes han durado apenas unos minutos y ya está restablecido el tráfico.

12:21: Puigdemont ha declarado desde Berlín, a pesar de que mantiene su residencia en Waterloo (Bélgica) desde que huyera de España, porque ha acudido a la gala Cine por la Paz, en el Festival de Cine de Berlín. Allí ha apoyado el documental 'Dos Cataluñas' de Netflix.

12:18: El expresident catalán, Carles Puigdemont, que se encuentra fugado de la justicia, comparece este martes desde Berlín para valorar el juicio del procés. "El sistema judicial español se somete hoy a un test", también lo hace la democracia, ha añadido. El expresident también ha recordado que la única acusación particular que participa en el juicio es "un partido de ultraderecha y franquista", refiriéndose a VOX.

12:10: Varias movilizaciones de protesta por el juicio al 'procés' han tenido lugar en diferentes puntos de trabajo de Cataluña. La manifestación ha sido convocada por la ANC, que para esta tarde prevé una manifestación en Barcelona.

11:56: Tras la intervención del abogado de Junqueras y Romeva, es el turno del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero.

11:50: Teodoro Gracía Egea, secretario general del Partido Popular, ha criticado la participación de VOX en el juicio del Procés. "Si hay partidos políticos que utilizan la acusación popular para hacer política, es algo que hace daño a la justicia".

▶ @TeoGarciaEgea: "El PP va a velar en las instituciones por que los jueces puedan trabajar con independencia y con todas las garantías, rechazando cualquier acto de presión, coacción o violencia que han emprendido los secesionistas sobre el Tribunal Supremo". #JuicioProces pic.twitter.com/gTNff5Mtd4 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de febrero de 2019

11:45: Andreu Van den Eynde, que ejerce la defensa de sus representados, Raül Romeva y Oriol Junqueras, ha dejado las cuestiones previas a un lado para defender el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y del Parlament a debatir sobre la independencia, aspectos que el Estado ha "criminalizado" como también ha hecho con la protesta y la libertad de expresión. Van den Eynde ha querido dejar claro que "esta causa atenta al derecho a protestar" de los independentistas al tiempo que "criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos".

11:40: La entrada del alto tribunal ha sido escenario de diferentes manifestaciones: independentistas y defensores de la unidad de España, frente a frente.

11:30: El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado este martes frente al Tribunal Supremo de que no dejarán de defender su postura independentista, que ha calificado de "conflicto político" que debe ser abordado "con democracia y política" y no con el Código Penal. "Todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar, no nos rendiremos, no vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas y mayoritarias en Cataluña", ha advertido desde Madrid, donde ha acudido en apoyo a los acusados en el juicio del Procés.

11:25: La Policía Nacional ha identificado a dos individuos por proyectar imágenes de las cargas policiales del referéndum ilegal del 1-O en la fachada del Tribunal Supremo durante la pasada noche, horas antes de que se iniciara el juicio a los líderes del 'procés' independentistas, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Los identificados accedieron a la Plaza de la Villa de París donde se encuentra el Supremo y la Audiencia Nacional con un carrito en el que llevaban el material necesario para esta acción difundida horas después por diferentes plataformas independentistas.

11:20: La Asamblea Nacional Catalana ha convocado dos manifestaciones para este martes. Una a las 12 horas en los propios trabajos de los manifestantes y a las 19 horas una manifestación en la Plaza de Cataluña de Barcelona.

⬛️⬜️📢Convertim aquesta farsa en un bumerang contra l'Estat! Surt al carrer!

👉12 h: aturades davant dels centres de treball amb aquest cartell imprès

🖨https://t.co/8QyqFkA15P

👉19 h: concentracions arreu del país. A BCN, a plaça Catalunya#AutodeterminacióNoÉsDelicte #Makeamove pic.twitter.com/KVxHEcFPK0 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 12 de febrero de 2019

11:15: Òmnium Cultural ha repartido este martes 120.000 ejemplares de un diario gratuito donde lamentan la "vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español" que supone el inicio del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. Según un comunicado, el diario, bajo el título de 'Juicio a la democracia', se ha repartido en Barcelona, área metropolitana y en el conjunto de las 42 comarcas catalanas.

11:10: La web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) poderjudicial.es ha dejado de prestar servicio en plena retransmisión en directo de la primera sesión del juicio a los líderes independentistas catalanes por el 'procés', aunque pasados unos minutos se ha restablecido la emisión. Esta página proporciona en abierto vía streaming las sesiones del juicio que han arrancado este martes en el Tribunal Supremo para garantizar el acceso a cuanto acontezca dentro de la sala tanto a nivel nacional como internacional.

11:00: El primer letrado de las defensas en tomar la palabra ha sido Andreu Van den Eynde, quien representa a Oriol Junqueras y Raül Romeva. El abogado ha arrancado su alocución apelando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y a la parte política de este procedimiento judicial: "la causa atenta contra la disidencia política", ha asegurado, al tiempo que ha citado al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para exponer que "hacer Justicia es mantener la civilización".

Mira también Arranca el juicio del procés con los doce acusados en el banquillo y un pin oficial

10:55: El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se encuentra a las puertas del TS, ha defendido que los encausados no se saltaron la constitución y ha asegurado que este juicio va a juzgar "una causa política que empieza con una gran manifestación en 2012". Además, ha señalado que "una sentencia dura solo traerá más problemas".

10:50: Gabriel Rufián ha denunciado a través de Twitter que la Policía Nacional les "impide el acceso al Tribunal Supremo". El cordón policial tiene bloqueado cualquier acceso y la respuesta de los agentes es "no pasa nadie".

La Policia Nacional nos impide el acceso a las puertas del Tribunal Supremo. Algunos tenemos compromisos con medios ahí. La respuesta es: no pasa nadie.



Es un escándolo. pic.twitter.com/7ljawK4MIp — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de febrero de 2019

10:46: La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha lamentado el comienzo de un juicio "que no se debería celebrar, que responde a la represión del Estado, en el que se le hace decir al Código Penal lo que nunca ha querido decir".

10:45: "Dolor y rabia, pero también esperanza", ha escrito ERC en referencia a la imagen de los 12 acusados sentidos en el banquillo.

10:40: El abogado de Raül Romeva y Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, es el primero en tomar la palabra en esta primera jornada del juicio al procés. Ha solicitado el doble de tiempo por tener a dos representados.

10:37: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido no politizar el juicio del procés y "dejar hablar a la política". Ha querido recordar que los encausados por el procés no lo están por sus ideas sino por sus actuaciones "calificadas como delitos muy graves". Ha pedido que se deje hablar a la justicia, defendiendo que el juicio va a ser "transparente".

10:32: Los exconsellers acusados llevan un pin, a excepción de Jordi Sánchez que por un lazo amarillo.

10:30: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y dos de sus consellers, la de Justicia, Esther Capella, y el de Territorio, Damiá Calvet, presencian esta primera jornada desde el interior de la Sala de Plenos del Supremo, donde ya se está celebrando el juicio. También dos representantes del Parlamento catalán y dos del parlamento vasco.

10:23: Arranca el juicio al 'procés'. El presidente del tribunal Manuel Marchena ha tomado la palabra. En torno a 20 minutos después de la hora prevista, el juicio ha comenzado con todos los acusados sentados en el banquillo, frente al tribunal.

10:10: El portavoz del PNV en el Congreso también ha acudido al juicio que comienza hoy en el Tribunal Supremo.

10:07: Los letrados de las partes ya han entrado en el salón del juicio. El amarillo domina entre los familiares de los acusados. Ya no solo por los habituales lazos de protesta y solidaridad con los presos, sino en forma de bufandas, camisas o cualquier prenda. El presidente catalán, Quim Torra, como era de esperar también luce su distintivo. Entre los asistentes, representantes de formaciones como el PNV y Bildu. Esther Capella i Farré lleva una rosa amarilla en la solapa de la chaqueta

10:05: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisado este martes de que el juicio servirá para "desenmascarar el montaje que pretenden silenciar y atemorizar" a los catalanes. "De pie, firmes, serenos y dignos. Juzgaros no es un acto de justicia, y lo saben. Lo que empieza hoy no terminará con el 1 de octubre", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Dempeus, ferms, serens i dignes. Jutjar-vos no és un acte de justícia, i ho saben. El que comença avui no acabarà amb l'1 d'octubre i, en canvi, acabarà per desemmascarar el muntatge que ens pretén silenciar i atemorir. #FreeCatalanPoliticalPrisoners #llibertatpresospolítics — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de febrero de 2019

10:00: Entre los familiares que han acudido a arropar a los acusados se encuentran el marido y la hermana de Carme Forcadell, uno de los hijos de Dolors Bassa y la mujer de Oriol Junqueras. Se encuentran en un pasillo del alto tribunal cercano al Salón de Plenos, donde se va a celebrar la vista.

9:55: Gabriel Rufián, diputado de ERC, también acude al Tribunal Supremo para apoyar a los presos. A su llegada no ha querido hacer división entre los soberanistas al ser preguntado por los políticos huidos de la justicia y ha asegurado que el exilio "también es una forma de cárcel".

9:53: Teodoro Egea, secretario general del PP, espera que este juicio al "procés" evidencie el funcionamiento del sistema judicial y que sirva para que los independentistas "empiecen a pensar que está en vía muerta".

9:51: Los dos letrados de Vox ya están en la puerta del salón de plenos preparados para entrar. El salón permanece cerrado todavía. Al otro lado del pasillo se encuentran los acusados que han entrado andando.

9:50: ERC y PDeCAT llevan al Supremo sus diferencias políticas y han saltado las chispas por la ubicación en los banquillos y por el uso del catalán o no en las declaraciones.

9:45: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido, coincidiendo con el inicio del juicio contra los líderes independentistas, que se respete la sentencia y no se les indulte. El líder 'naranja' sugiere a los políticos catalanes haber pensado mejor las acciones que encabezaron en el procés soberanista. "A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes", ha subrayado.

Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia. #IndultosNO



A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de febrero de 2019

9:35: Los primeros en llegar al Salón de Plenos son un grupo de abogados y observadores internacionales procedentes de Francia, Italia y Bélgica. Pertenecen a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Abogados Europeos Demócratas (AED) y a la Asociación Europea de Abogados/as por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH). Han aguardado la cola que ha hecho el público si bien han tenido preferencia en la entrada por su carácter de letrados. Nos explican a los periodistas que emitirán informes diarios de las primeras sesiones de este juicio, cuenta Gema Huesca.

9:30: El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llegado al Tribunal Supremo acompañado del secretario general Javier Ortega Smith. Abascal, cuyo partido se presenta como acusación particular, ha asegurado a su llegada que "ante la inacción del gobierno de rajoy contra los separatistas vox se vio obligada a acudir a los tribunales".

9:26: Meritxell Borràs y Carles Mundó, que, al igual que Santi Vila, se encuentran en situación de libertad provisional, también han llegado ya al Tribunal Supremo.

9:24: Acaba de tener lugar el saludo protocolario del presidente de la Generalitat de Cataluña al presidente del Tribunal Supremo, como es habitual con las autoridades públicas españolas que acuden al Palacio de Justicia en visita no institucional. En el saludo, que ha tenido lugar en el despacho oficial del presidente del TS, también han estado presentes el vicepresidente del TS, el conseller de Territorio la Generalitat Damià Calvet y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.

9:15: Quim Torra ya ha llegado al Tribunal Supremo.

9:11: Santi Vila ha entrado a pie en el Supremo. Es uno de los tres acusados que entra sin custodia policial porque está en libertad provisional. La fiscalía pide para él 7 años (la pena menor) por malversación y desobediencia

9:08: El presidente de Cataluña, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a otros políticos catalanes se han concentrado antes de acudir al Supremo en el Paseo de Recoletos bajo el lema "Decidir no es delito".

9:08: El presidente de Cataluña, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a otros políticos catalanes se han concentrado TEAen el Paseo de Recoletos bajo el lema "Decidir no es delito".

📢#AutodeterminacióNoÉsDelicte!



📸Som a les portes del Tribunal Suprem per donar tot el nostre suport i força als presos i les preses polítiques🎗!



Comença el #JudiciALaDemocràcia que no s’hauria d’haver produït mai! #JoAcuso pic.twitter.com/YkziIivPLD — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 12 de febrero de 2019

9:06: Algunos de los presos se han pronunciado a través de sus redes sociales horas antes de ser trasladados al TS para el juicio. "Vamos con la cabeza muy alta, fuerte y decidida", ha escrito Forcadell. Romeva ha asegurado que "hoy comienza un juicio que no durará unos meses, sino años".

9:00: Los magistrados del juicio llegan al Supremo, entre ellos el presidente de tribunal Manuel Marchena.

8:54: Los presos han llegado en furgones de la Guardia Civil hasta la Audiencia Nacional. De ahí han cambiado a coches de la Policía Nacional y los han llevado a la puerta de carruajes del Supremo.

8:49: El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sostenido que el juicio por el referéndum del 1-O será "la prueba del algodón de la democracia española". En declaraciones a RNE, ha asegurado que el juicio "no tienen ningún sentido desde el punto de vista penal", ya que es un tema que debería abordarse desde la política y no la justicia, y ha pedido la absolución para todos los encausados.

8:35: Solo 55 personas podrán acceder como público a la sala del Supremo donde se juzga el procés. El primero en llegar a las inmediaciones del edificio judicial ha sido un joven estudiante de Derecho, que ya estaba a la puerta del TS a las cinco de la mañana. Aunque no ha querido revelar su nombre, ha señalado que el interés es máximo y ha contado que los primeros periodistas no han llegado a la zona hasta las seis de la mañana. Desde las ocho, precisamente, los informadores están accediendo al Supremo y la entrada al público no se hará efectiva hasta las nueve, según cuentan Gema Huesca y Fernando H. Valls.

Mira también De Manuel Marchena a Ana Ferrer: así es el tribunal del juicio del procés catalán

8:30: Los nueves acusados en el juicio del 'procés' que se encontraban en prisión ya han llegado al Tribunal Supremo, después de que hayan sido trasladados en dos furgones de la Guardia Civil. A las 7.15 horas ha salido de Alcalá Meco el furgón con las dos mujeres acusadas: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa. Cinco minutos después, a las 7.20 horas, otro furgón de la Guardia Civil ha partido de la prisión de Soto del Real con el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn; y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

8:20: Mientras se espera la llegada de los presos al Tribunal Supremo, en Barcelona los CDR continúan las protestas. Además de la AP-7, han interrumpido el tráfico con la quema de neumáticos en el eje transversal C25. La Avenida Diagonal de la capital catalana también ha tenido afectaciones de tráfico, aunque ya se ha restablecido al igual que en la Gran Vía.

8:06: Una protesta a primera hora ha proyectado imágenes de las cargas policiales en Cataluña durante la jornada del referéndum separatista del 1 de octubre en la fachada del Tribunal Supremo en Madrid, donde este martes se inicia el juicio a los líderes del procés.

7:47: Ya hay protestas colaterales en torno al juicio. Los CDR han cortado este martes la autopista AP7 a la altura de Sant Celoni (Barcelona) con una hilera de neumáticos incendiados. Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), el incidente ha causado un kilómetro de retenciones. Los CDR han reivindicado la acción a través de un apunte en Twitter, en el que han llamado a "no normalizar la represión", con motivo del juicio al 1-O que comienza en Madrid. También se han reportado cortes en la circulación en la Gran Via de Barcelona a la altura de la plaza Glòries.

7:42: La Guardia Civil ha comenzado sobre las 7.30 horas el traslado de los presos del 'procés' que se enfrentan este martes a la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo. Según informan a Europa Press fuentes penitenciarias, la conducción se ha iniciado con la salida desde la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco de Carme Forcadell y Dolors Bassa. Como estaba previsto, los siete hombres en prisión provisional en Soto del Real y las dos mujeres en Alcalá-Meco que son juzgados por liderar el procés han madrugado para despertarse antes de la hora común para el conjunto de los internos y, de esta forma, quedar a disposición de la UPROSE, la unidad de la Guardia Civil encargada de este tipo de traslados.

7:40: Seis hombres y una mujer serán los responsables de juzgar en el Tribunal Supremo esta causa.

Mira también De Manuel Marchena a Ana Ferrer: así es el tribunal del juicio del procés catalán

7:35: La expectación es máxima: se han acreditado un total de 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EE.UU., Rusia y China. El Supremo ha desplegado un importante esfuerzo organizativo de cara al juicio, que se extenderá durante varios meses y para el cual se han reservado, en principio, jornadas de mañana y tarde de martes a jueves. No obstante, si se ve que el calendario previsto no se cumple con dichas sesiones se podrán extender al viernes e incluso al sábado.

7:30: Como juicio más mediático y político en décadas, la causa va mucho más allá de las paredes del Supremo. El mismo lunes, saltó la polémica cuando se deslizó desde Moncloa la amenaza de adelantar las elecciones generales al 14 de abril ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales (cuya tramitación se votará el miércoles en el Congreso). Fernando H Valls lo cuenta en esta crónica sobre cómo se urdió esta opción.

7:15: ¿Qué se juzga en el Tribunal Supremo a partir de este martes, 12 de febrero? Resumimos en solo diez preguntas todas las claves del proceso, desde que hace 15 meses se abriera la causa en el Alto Tribunal contra una docena de dirigentes.

Mira también Las diez preguntas que hay que saber para no perderse en el juicio del procés

7:00: La Fiscalía pide penas de hasta un máximo de 25 años de prisión en el caso de Oriol Junqueras, el exvicepresidente del Govern y máximo responsable de las cuentas públicas. Según cuenta Gema Huesca, los acusados intentarán demostrar desde el mismo arranque una vulneración sistemática de las garantías procesales con el fin último de llevar el conflicto independentista al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).