"Lo primero que tiene que haber es un documento. Tiene que haber un borrador del Gobierno de coalición", ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en una entrevista a 'La Sexta'. El líder de Unidas Podemos ha anunciado que informará de los detalles del borrador en un evento junto al presidente Pedro Sánchez a finales de septiembre y luego comenzarán a negociar con los otros grupos parlamentarios. "El orden será de cajón", según Iglesias. El Gobierno comenzará a negociar con los grupos que apoyaron la investidura y "después con los del bloque del no". El político ha reiterado que estos PGE serán progresistas y que "hablaremos con los del no, pero no perderemos el sentido. Hay que entender cómo se han conformado los bloques políticos en España".

El vicepresidente ha insistido en la importancia de 'cortejar' primero a los suyos porque "somos un Gobierno de izquierda. Los aliados a los que tenemos que cuidar son más que obvios". Pedro Sánchez se reunió este lunes en Moncloa con Pablo Iglesias, justo después del evento con los directivos del Ibex 35, para afinar la estrategia del Gobierno de coalición de cara a las próxima semanas. El jefe del Ejecutivo y el vicepresidente segundo estudian ya un borrador de Presupuestos conjunto y este miércoles Sánchez recibe en el palacio presidencial al presidente del PP, Pablo Casado, y a la de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El camino no será fácil. Miembros de UP ya han avisado de que no pactarán cuentas con la formación naranja y piden que se acuda a los socios de la investidura, mientras que los 'populares' han rechazada unirse al Gobierno por la presencia del partido que capitanea Iglesias.

Iglesias ha sido crítico con el veto del Partido Popular a su formación: "La legitimidad que tenemos para estar en el Gobierno nos la dan los millones de españoles que nos han votado. Para Casado, algunas formaciones políticas no tendríamos que existir, y eso es un peligro. Decir que un grupo republicano como el nuestro no tiene derecho a participar es grave". La fiscalidad es uno de los escollos más pronunciados para el acuerdo entre las formaciones, y el vicepresidente ha asegurado que buscará ajustarla porque "la mayor carga fiscal pesa ahora sobre los autónomos, trabajadores, la pequeña empresa... Algunos de los que más tienen deberían esforzarse más". Nacho Álvarez será el 'soldado' de UP que se siente con todos los partidos a negociar todas las propuestas.

"No está en discusión que vamos a tener unos presupuestos expansivos", por los fondos que llegarán desde la Unión Europea. Lo que hay que estudiar ahora es cómo reconstruir el modelo económico español, según el político, porque "ningún Gobierno ha tenido que diseñar unos presupuestos con un monto tan alto". Este es un momento "post-bélico y de inyección de recursos".

"La duda ofende". Esas fueron las palabras sobre la polémica desatada por las presuntas irregularidades en la financiación de su partido. Iglesias ha sido tajante al afirmar que ningún miembro de su formación ha incurrido en malas prácticas. El debate se incendió con la denuncia a Podemos del exabogado de Podemos José Manuel Calvente a finales de agosto. El letrado señaló una presunta financiación ilegal y que algunos miembros "metieron la mano" en la caja del partido. "No estamos ante la Gürtel o Filesa. Es mucho peor".

Sobre la pandemia de Covid, el vicepresidente del Gobierno ha asegurado que "bajar la guardia ante la pandemia sería una imprudencia", pero él ha asegurado que sí está llevando a sus hijos a sus centros educativos, en una entrevista en 'La Sexta'. En ese sentido, el líder de UP ha negado los reclamos a la ministra de Educación, Isabel Celaá: "Creo que Isabel está haciendo un gran trabajo. No me identifico con lo que se me atribuye. Lo que tenga que decir a los miembros del Gobierno se los digo donde tiene que ser. Todos están haciendo una tarea muy difícil. Todos los españoles, especialmente los que tenemos hijos, estamos preocupados, pero confío en las autoridades".

El vicepresidente ha asegurado que es preciso hacer autocrítica porque "muchas cosas se pudieron haber hecho mejor". Iglesias ha admitido en esta ocasión que se actuó un poco tarde, pero "no tiene mucho caer en esa melancolía porque no teníamos la información". Pero, el político también ha pedido que se reconozca el gran esfuerzo para recabar datos mediante las pruebas: "Creo que nuestro país se va a convertir en un referente a nivel internacional en este campo". Con la desescalada no terminó todo. En un esfuerzo por lanzar el tan deseado 'escudo social' de Iglesias, el Gobierno de coalición ha recibido críticas por los retrasos en los pagos del Ingreso Mínimo Vital a los más necesitados. El mandatario morado ha argumentado que él propuso mecanismos para agilizar los cobros, como que sirviera una declaración jurada para solicitarlo, pero la cabeza de la cartera encargada de la medida, Jose Luís Escrivá, se negó.

"No quiero entrar en polémicas con Díaz Ayuso", ha asegurado el vicepresidente, que no ha querido pronunciarse sobre las últimas decisiones de la presidenta madrileña. Para él, "lo hemos puesto fácil. Solo tienen que pedir el estado de alarma. Usted nos lo pide y nosotros ponemos a disposición nuestros diputados. No hay excusa".

El vicepresidente ha alertado de la urgencia de "acelerar la maquinaria judicial" por las distintas pugnas entre las instituciones por la entrada en vigor de las nuevas medidas anti-Covid. Iglesias ha aprovechado la entrevista para insistir en que la crisis sanitaria hará posible resolver los desastres que ya padecía el sector porque "no hay recuperación económica sin control sanitario". Ahora, "por fin se habla en España de reindustrialización y ya nos hemos dado cuenta de que no podemos depender del turismo", pero la condición de posibilidad de toda la recuperación pasa por enmendar los problemas en Sanidad.