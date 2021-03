Iglesias sale del Congreso querellándose contra el PP y Sánchez arropa a Díaz

Bronca, tensión y reproches cruzados. La última sesión de control al Gobierno con Pablo Iglesias en el hemiciclo ha vuelto a ser el escenario de nuevos monólogos de precampaña de unos y otros, ajenos a una pandemia que sigue ahí y que incluso ha llevado a Moncloa a estudiar prorrogar el estado de alarma Todos, PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos en Madrid se juegan su futuro y su estabilidad el 4 de mayo y el escaño es un altavoz que no pueden desaprovechar. Así lo ha demostrado Pablo Casado, el primero en abrir fuego contra Sánchez. Luego ha llegado el momento, el último -no buscado por la oposición-, de arremeter contra el vicepresidente segundo saliente, algo que populares y Vox no han desaprovechado. El líder morado tenía preparado el contrataque: una querella contra el secretario general de Génova.

Iglesias ha anunciado que acudirá a la Fiscalía para querellarse contra Teodoro García Egea por un presunto delito de cohecho. En concreto ha hablado de "comprar diputados", en referencia a las maniobras del PP para salvar la moción de censura en Murcia. Será el primer acto de precampaña de Unidas Podemos, con permiso de la defensa de la limitación de los alquileres. El número dos del PP le ha despedido con un "tanta paz lleve como descanso deja". A partir de ahora su 'punching ball' será Yolanda Díaz.

El último intercambio entre Iglesias y García también ha dejado la confirmación de que Iglesias se marchará del Congreso antes de la Vicepresidencia. "Saben que no van a volver al Consejo de Ministros", ha repetido el líder de Podemos, que deja una oposición fracturada y un Gobierno de coalición sin otra alternativa en el hemiciclo que la que él impulsó para aprobar los Presupuestos con ERC y EH Bildu, entre otros.

Sánchez y Casado también han demostrado estar en campaña. Quedan seis semanas exactamente para votar y los eslóganes electorales ya son una realidad. "Da pena", le ha dicho el presidente al líder de la oposición sobre su estrategia después de que éste le citara los casos de corrupción del PSOE precisamente en la jornada en el que Mariano Rajoy declara en el juicio de la caja B. Casado ha hablado de la "arrogancia" de Sánchez y ha presumido de haber tumbado las dos mociones de censura del PSOE en Murcia y Castilla y León. Todos los puentes están rotos. El acuerdo de RTVE fue inédito.