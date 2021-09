Socios de Sánchez tumban la empresa pública de luz en pleno cisma PSOE-UP

El Gobierno no cuenta con los votos necesarios para alumbrar una empresa pública de energía. Varios de los socios de la coalición se desmarcan de la propuesta puesta sobre la mesa este jueves por Unidas Podemos para crear una firma participada por el Estado a que la vicepresidenta Teresa Ribera ya se había abierto en más de una ocasión. ERC y PNV, dos socios clave para el Ejecutivo, rechazan la Proposición de Ley y plantean otro tipo de medidas urgentes para intentar compensar el alza en la factura de la luz que está erosionando, según asumen diferentes cargos gubernamentales, al Ejecutivo durante todo el verano y que amenaza con un otoño e invierno de tensión.

La coalición se encuentra muy tensa por el "complejo" problema de la luz, como lo define Sánchez. No hay, eso sí, riesgo de ruptura, admiten las fuentes consultadas. El movimiento de Unidas Podemos llega tras un mes de agosto de tira y afloja entre Ribera y el negociador morado en temas económicos, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. La coalición se ha distanciado de forma evidente de forma que la propia vicepresidenta tercera ha llegado a declarar que "no es agradable" que "ahora algunos compañeros [por UP] insinúen que estás coaligada con no se sabe qué empresas del Ibex a las que estás poniendo en firme".

La propuesta morada de crear la empresa pública de energía, Producción Eléctrica Española (EPE), se llamaría, no es descartada por el PSOE. Fuentes socialistas explican que esa compañía, que quedó descartada en la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 para conformar la coalición, es una opción sobre la mesa. La propia Teresa Ribera lo admitió este lunes en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso. "Es verdad que se puede plantear la propuesta de una gestión centralizada a través de una empresa nueva, única, que gestione todas esas centrales [concesiones finalizadas del dominio público hidráulico]. Y es verdad que puede haber soluciones mixtas, en las que en un caso se saca a concurso de nuevo, en otras hay una gestión de proximidad local y en otras se concentra en manos públicas".

El problema es que, pese a que el PSOE pone algunas condiciones a esa empresa pública, dos de los socios de referencia del Gobierno de coalición la rechazan. ERC lo hace de plano. Fuentes de la formación republicana explican que la solución al problema de la luz "no es" una empresa pública de energía, "las experiencias de Barcelona o de Cádiz lo demuestran". "Crear una empresa pública en medio de un oligopolio es inútil", añaden desde Esquerra. Su solución: aprovechar la renovación de esas concesiones administrativas hidraúlicas que van venciendo para "intervenir" los beneficios de las eléctricas limitándolos a través del Boletín Oficial del Estado bajo la fórmula jurídica del beneficio razonable que reconocen los jueces en el caso de las renovables. También proponen potenciar las comunidades locales de energía.

Más duros con la propuesta de Unidas Podemos se muestran en el PNV. Fuentes del partido jeltzale afirman que se encuentran abiertos a "discutir todas las posibilidades que caminen en la dirección de bajar la factura de la luz a la ciudadanía y también a las empresas". Sin embargo consideran que "no es de un partido serio hacer una iniciativa de esta trascendencia al margen del Gobierno del que forma parte; menos cuando hay apalabrada la creación de una Comisión para estudiar soluciones". "Esto es un movimiento que huele a puro electoralismo", añaden. "Pensar que la solución es tan simple como crear una empresa pública muestra la demagogia ideológica en la que se mueven a menudo", concluyen desde el PNV.

Unidas Podemos responde que sus propuestas para rebajar la factura de la luz no pasan únicamente por la creación de esa empresa pública de energía. También han planteado, por ejemplo, limitar el precio a la energía nuclear e hidroeléctrica, una postura similar a la de ERC. Recuerdan también que en el País Vasco existe una empresa pública: la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SHESA. EH Bildu, por su parte, socio también de la coalición sí apoya la creación de un ente público de energía.

Al margen de los sentimientos encontrados entre los socios del Gobierno que ha provocado la creación de una empresa pública de energía, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja para llevar a la comisión que se va a crear ad hoc en el Congreso algunas medidas. Una de ellas es, según fuentes del PSOE, intentar poner condiciones a las nuevas concesiones para que no se produza la "escandalosa reducción de algunos de los volúmenes de agua embalsada" en pantanos. El Gobierno busca que la ordenación del agua no sea solamente "un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado" sino que quede claro que es "un recurso ambiental de primer orden".

Asimismo Ribera trabaja también para que una parte de la tarifa regulada "dependa no del mercado mayorista, sino de una cesta de indicadores a medio plazo", según avanzó la vicepresidenta en una entrevista con El País. Ayudaría a reducir la factura a 10,6 millones de familias.