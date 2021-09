El Gobierno fuerza interrogar a Galán, Reynés y Bogas en el Congreso por la luz

Sánchez va a forzar un interrogatorio a los presidentes de las grandes compañías eléctricas por parte de los grupos parlamentarios. Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Francisco Reynés, de Naturgy; José Bogas, el consejero delegado de Endesa, son algunos de los comparecientes que el PSOE quiere citar en el Congreso en el marco de la comisión parlamentaria para el estudio del precio de la luz que anunció este lunes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con el visto bueno del jefe del Ejecutivo. La refriega entre el Gobierno y los actores del sector sube de nivel mientras el precio de la electricidad volverá a batir este jueves otro récord histórico. En Moncloa las alarmas por el desgaste que está provocando la situación no paran de sonar.

Fuentes gubernamentales explican que la estrategia diseñada, con Sánchez supervisando un asunto que está dejando en un segundo plano la "inminente" subida del Salario Mínimo, pasa por que los máximos mandatarios de las eléctricas hagan el conocido como 'paseíllo' por el Congreso para exponer sus propuestas y soluciones ante un problema social ante el que, afirman, no pueden ser ajenos. "Estamos muy interesados en conocer cuáles son las propuestas de Galán en política energética", afirma un alto cargo de Moncloa. "Nuestras soluciones ya se conocen, ahora queremos saber qué nos proponen las empresas", añaden desde un ministerio del PSOE.

En Moncloa hacen suyas las declaraciones de Ribera de que están trabajando para "poner en firme" a las eléctricas y reiteran que los beneficios de estas compañías energéticas son "excesivos". No obstante, en Presidencia también asumen que se están movimiendo en un terreno "pantanoso". O "complejo", como afirmó Sánchez este miércoles en su primer acto del curso político ante el Ibex. Allí, en la Casa de América, Galán, Reynés y Bogas no fallaron a la convocatoria (algo que sí hicieron los grandes de la banca encabezados por Ana Botín). El reparto de los fondos europeos y los PERTE que se van a empezar a abrir son, según el Gobierno, los motivos por los que el selecto grupo de empresarios energéticos no quieren romper con Moncloa.

La citación de los grandes del Ibex eléctrico en el Congreso tiene un precedente, aunque no llegó a consumarse, con la banca. Ocurrió en 2017. El PP creó una Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado gracias a su mayoría absoluta como respuesta a la Comisión paralela que había abierto el PSOE en el Congreso. En la Cámara Alta fueron citados los jefes de las tres principales entidades financieras del país: Isidre Fainé (CaixaBank), Carlos Torres (BBVA) y José Antonio Álvarez (Santander). Nunca llegaron a comparecer ante los grupos parlamentarios pero, según algunas fuentes, la mera citación provocó una crisis con los partidos políticos. A partir de ese momento se cerró el grifo de la financiación para las campañas electorales.

Ribera busca más medidas

Sánchez ha encargado a la vicepresidenta Ribera buscar más soluciones ante la escalada del precio de la luz. Las fuentes consultadas exponen que el Ministerio de Transición Ecológica está explorando otras soluciones, aparte de las ya anunciadas, para intentar abaratar o compensar el alza en las facturas. El Gobierno habla de nuevas medidas "estructurales y coyunturales" que se están estudiando, siempre en el marco de la normativa europea. Desde el Ejecutivo confirman que si la bajada del IVA y la suspensión del impuesto de generación tiene que ampliarse más allá del 31 de diciembre, "se hará".

Pero Unidas Podemos pide ir más lejos con soluciones inmediatas. Los morados ponen sobre la mesa limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica, de forma que la factura de la luz bajaría de forma inmediata. Yolanda Díaz, como responsable del área morada en la coalición, ha defendido interna y externamente que son medidas que se aplican en Francia, por ejemplo, y que, por tanto, se adaptan a las normas comunitarias.

Desde el área socialista del Gobierno también ha solicitado a los grupos parlamentarios acelerar la tramitación de los proyectos de Ley de minoración de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes de 2005 y el del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El debate a la totalidad en el Congreso está previsto para mediados de septiembre. Si la cámara alta lo acuerda ambas medidas podrían entrar en vigor a finales de octubre, según cálculos del Ejecutivo. El ahorro en la factura sería de un 12%.

El Gobierno también ha asumido que hace falta una mayor pedagogía para "explicar bien" la política energética y las consecuencias en la factura. Sánchez ha encargado a Ribera liderar esas explicaciones.