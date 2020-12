"Me duele decirlo, pero el Gobierno fue desleal con Madrid desde el principio"

Por suerte o por desgracia, Enrique Ruiz Escudero es uno de los rostros de la crisis sanitaria. Al frente de la Consejería de Sanidad desde 2017, Escudero se ha mantenido siempre al quite, como se espera de la 'mano derecha' de la presidenta regional., El titular de la Sanidad autonómica ha ratificado su lealtad a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, 'rara avis' si se tiene en cuenta el aluvión de dimisiones que ha sufrido el Ejecutivo madrileño. Tras diez meses de pandemia, Escudero habla sin tapujos: "Me duele decirlo, pero creo que el Gobierno central ha sido desleal con la Comunidad de Madrid desde el principio".

El 25 de febrero, un joven de 24 años ingresó en el Hospital Carlos III con un cuadro de neumonía que no dejaba lugar a dudas: la Covid-19 había aterrizado en la capital. La línea de ojeras bajo la mirada del consejero es ahora más marcada que entonces. También la seguridad en sus palabras. El consejero no ha quitado ojo a la curva de contagios en la región, que hace unos días volvió a recordar que, con el virus, nunca hay que dar la batalla por ganada. El último fin de semana se saldó con un aumento de 3.807 casos en las estadísticas madrileñas, que el lunes superó los 300 casos de incidencia. Queda mucho trabajo por delante y el consejero no duda al orientar la mira: "El Ejecutivo central se ha lavado las manos".

La cogobernanza ya es un mantra, ¿a qué escollos se han enfrentado en la gestión conjunta de la mayor crisis sanitaria de la historia de España?

Ha faltado una estrategia nacional. No es de recibo, ni lo que se espera de un Gobierno responsable, que la única medida adoptada haya sido decretar el Estado de alarma en todo el país y, una vez levantado, dejar todas las competencias en manos de las CCAA. El Gobierno Central no ha atendido muchas de las peticiones de la Comunidad de Madrid y, cuando lo ha hecho, lo ha hecho tarde. Insisto, el Ejecutivo central se ha lavado las manos y, además, ha politizado esta pandemia.

¿Qué ha echado en falta en esa comunicación con el Gobierno central?

Nos hemos enfrentado a la primera pandemia con un virus que se transmite a gran velocidad, con mucha facilidad... y del que ninguno sabíamos nada. En mi opinión, habría sido muy deseable que el Gobierno central hubiera formado un Comité de Expertos real, no ficticio, integrado por técnicos y médicos, un marco donde haber debatido y consensuado una estrategia nacional para hacer frente al Covid-19.

Con la experiencia actual, ¿podrían haberse hecho las cosas de otra forma para amortiguar el baile de cifras en las tablas oficiales?

Desde el inicio de la pandemia hemos informado a diario, poniendo también a disposición de los ciudadanos los datos de la pandemia. Hemos sido una de las comunidades con mayor transparencia a la hora de trasladar los datos referentes al virus. De hecho, desde el 22 de abril, publicamos en la página web de la Comunidad de Madrid, un informe diario con todos los datos sobre el Covid-19. Además, ya en abril pusimos en marcha un mapa interactivo donde se refleja la evolución de la pandemia. La radiografía es completa, desde los distritos a los municipios. La herramienta está resultando de gran utilidad para la población y los informadores.

El reparto de dosis será uno de los temas que ocupen buena parte de la agenda del departamento en las próximas semanas...

Lo primero es pedir al Ministerio de Sanidad que, antes de perfilar estas actuaciones, debería consensuarlo con las CCAA. También antes de anunciar nada públicamente. En el caso de la Comunidad de Madrid, desde hace algunas semanas, desde el Ejecutivo autonómico se está preparando el dispositivo de vacunación y adoptando medidas para poder realizarlo con todas las garantías.

¿Cuáles son los mayores retos de este proceso?

La complejidad de la vacuna de Pfizer está ahí. La necesidad de mantenerla a en congelador a más de 70 grados bajo cero, evidencia que su procedimiento logístico es complicado. La disponibilidad de las vacunas determinará la agenda. Ya se han delimitado tres etapas. La primera, para el suministro inicial y muy limitado de dosis. La segunda, con un incremento progresivo del número de unidades, que nos permita ir aumentando el número de personas a vacunar. La tercera, en la que existirá un número de vacunas suficiente para inmunizar a todos los grupos prioritarios.

Y su departamento tiene recorrido en este campo...

Tengo que destacar que en la Comunidad de Madrid acabamos de vacunar a 1,3 millones de personas de la gripe por lo que contamos con experiencia. De vuelta al coronavirus, el antídoto es una parte de la solución, elemento clave para poder controlar la pandemia junto con la inmunidad en la población.

La factura del virus para las arcas públicas sigue creciendo, ¿cuáles son las perspectivas de recuperación económica en su territorio?

La Comunidad de Madrid ha dedicado todos los esfuerzos posibles para rebajar las consecuencias de la pandemia en la región. Contamos con fondos Covid que, sin duda, ayudarán en el balance. Y estoy seguro de que la buena gestión económica que hace el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, permitirá una salida más rápida de esta crisis.