Casado saca a Dina en un acto en el País Vasco y acusa a Iglesias de tratos a favor.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al PSOE de "atacar las instituciones" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "explique" los "vínculos" de la Fiscalía General del Estado "a favor de Pablo Iglesias" ya que si no "el caso Dina y el caso Iglesias se convertirán en el caso Sánchez". Casado ha participado este domingo en un acto electoral con motivo de las elecciones del 12 de julio en la localidad alavesa de Labastida donde también ha intervenido el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y el cabeza de lista por Álava, Carmelo Barrio.

En su alocución, Casado, que ha rechazado "entrar en ningún tipo de crispación ni confrontación", ha instado al Ejecutivo central a defender la Jefatura del Estado y por ello ha subrayado que es necesario "exigir" que Podemos "deje de arremeter contra el Rey y la Monarquía". Tras denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ataca a las instituciones", como en el caso de "la Jefatura del Estado y la Guardia Civil", Casado ha denunciado que la Fiscalía se haya convertido en "el abogado defensor de Podemos", en referencia al caso de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.

"Ya dijimos cuando se nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado que era una línea roja que en 40 años no se había traspasado... les dio igual y ahora nos damos cuenta de que la Fiscalía no solo no investiga la actuación del Gobierno frente al coronavirus sino que filtra información relevante al vicepresidente Iglesias por un turbio caso personal", ha denunciado. Por ello, Casado ha instado al presidente del Gobierno a que explique "los vínculos de la Fiscalía a favor del caso de Pablo Iglesias porque si no el caso Dina y el caso Iglesias se convertirá en el caso Sánchez".

Abascal quiere liberar a los vascos del "yugo nacionalista"

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha explicado este domingo que el próximo 12 de julio lo que ofrece Vox a los vascos es "liberarles del yugo nacionalista que representa PNV y EH Bildu, que se ha creado ante la cobardía y la traición del PSE y PP que han entregado el poder al nacionalismo". En un acto celebrado en otra localidad alavesa, en este caso, Laguardia, junto a la candidata de Vox por Álava Amaya Martínez, Abascal ha destacado la ausencia de incidentes en este acto y ha vuelto a acusar al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de "amparar a la violentos y totalitarios para que entorpecieran" el desarrollo de los actos de Vox.

"Las masas de totalitarios proetarras, vociferando y amenazando, en ningún momento han sido disueltos, a pesar de que estaban cometiendo un delito electoral y no han sido prácticamente identificados", ha reprochado antes de "quitar la responsabilidad" a la Ertzaintza, a la que ha agradecido su trabajo. En este sentido, ha hecho referencia a la pedrada recibida por la diputada de Vox Rocío de Meer en un acto en Sestao y a las declaraciones de Pablo Echenique (Unidas Podemos) afirmando que la agresión ha sido un bulo. "Enviáis a vuestros matones, agredís y luego os atrevéis a negar la agresión y a decir que nos la hemos inventado. Compañera, yo sí te creo. No eres culpable por ir a un sitio de tu patria a defender tus ideas", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que la campaña electoral en el País Vasco "no tiene libertad" porque "no todos los partidos pueden defender su programa electoral". "Nuestro programa se puede definir en un punto que es recuperar la libertad para todos los vascos" ha señalado.

Otegui pide un "muro de contención"

De nuevo en Álava, pero en el lado opuesto del tablero político, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la coalición soberanista es "el muro de contención contra el autoritarismo" y ha llamado a un voto masivo en respuesta a las recientes declaraciones de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pidiendo no votar a EH Bildu. "¿Necesitáis alguna razón más para hacerlo?", ha preguntado. Otegi se ha pronunciado de este modo en un acto político en el pueblo de Agurain, "la vanguardia contra el autoritarismo" ya que es el territorio donde "echamos a Maroto del Ayuntamiento de Gasteiz y luego lo dejamos fuera del Congreso".

En esta línea, ha subrayado que "EH Bildu es el muro de contención contra el autoritarismo", que también "impidió a la derecha" acceder tanto al Gobierno del Estado como al navarro. Otegi ha llamado a votar masivamente a la coalición independentista. El coordinador general de la coalición se ha dirigido tanto a la dirigente del PP como al líder de Vox Santiago Abascal para hacerles "un pronóstico: dejaremos a Vox sin escaño en Araba (Álava) y reduciremos a su mínima expresión la presencia del PP en el Parlamento de Gasteiz".