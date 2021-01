Pino deslizó que un exDAO entregó al CNI todo el material secreto de Villarejo

Una de las principales incógnitas del caso Villarejo reside precisamente en cuantificar todo el material que el comisario jubilado atesoraba en su casa y en sus oficinas sobre encargos de espionaje y otros asuntos que afectaban a la seguridad del Estado. A falta de conocer todos los documentos que el comisario recabó durante su etapa en activo al frente de la Policía Nacional, algunos implicados en el procedimiento dieron pistas sobre el asunto. En concreto, el que fuera número dos del cuerpo policial Eugenio Pino, reveló que ese material lo había llevado su sucesor en el cargo, Florentino Villabona, a la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así se lo comunicó al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en una cadena de whatsapps recogida por la Policía Judicial en un informe. De acuerdo con estas comunicaciones, a las que ha tenido acceso La Información, el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) explicó a su interlocutor en septiembre de 2018 que todos los papeles de ppk (nombre con el que se referían en clave a Villarejo) se los habían llevado al CNI. "El día después de jubilarse, Villabona pidió un vehículo a la DAO para que le trasladaran al CNI... Motivo llevar papeles??" dejó caer Pino. A la pregunta de Martínez acerca de qué se llevó, éste respondió: "Creo que todo lo del registro de ppk".

La propuesta de Villarejo

Los propios agentes que investigan el caso Villarejo explican en su informe que es un dato "absolutamente falso" porque Villabona, que fue nombrado por el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, nunca tuvo acceso a todo el material incautado a Villarejo y sus socios tras el estallido del caso Tándem en noviembre de 2017. "La documentación fue custodiada en la sede de la Unidad de Asuntos Internos en caja fuerte y bajo llave hasta su remisión al juzgado, de acuerdo con las instrucciones recibidas", exponen los agentes en el escrito. El mismo incluye el volcado del teléfono móvil que le incautaron a Francisco Martínez con motivo de la entrada y registro en su domicilio el pasado mes de marzo. Los agentes analizan una serie de comunicaciones que van desde el año 2015 hasta 2020, por su relación con el espionaje ilegal a Luis Bárcenas que se habría orquestado desde la cúpula de Interior.

Precisamente Villarejo es uno de los protagonistas de todos estos whatsapps de Martínez desde que salieron a la luz las primeras informaciones que apuntaban a la existencia de una operación costeada con fondos reservados del Estado y que el comisario bautizó con el nombre de 'Kitchen'. Se da la circunstancia de que Villarejo tuvo ocasión de expresarse sobre este asunto el pasado viernes en el juicio que le enfrentó a Félix Sanz Roldán. Aunque el grueso de sus problemas con la Justicia derivan de este caso Tándem, el comisario se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados por calumnias al que fuera director general del CNI Félix Sanz Roldán.

Durante su interrogatorio apeló a la manifiesta enemistad que mantiene con el que fuera jefe de los servicios secretos del país y de la que ha ido dando cuenta en sus escritos en los últimos años. Para acreditar que efectivamente trabajó en operaciones de carácter sensible, dijo que cuando le detuvieron en el marco de este procedimiento propuso dar traslado de este material al CNI. Más en concreto, remitió un escrito al entonces magistrado instructor, Diego de Egea, con esta sugerencia porque decía que seguía confiando en 'La Casa'. Frente a quienes apuntan que el comisario adscrito a la DAO no tenía función alguna en el CNI, éste asegura que participó en operaciones antiterroristas, en la operación Cataluña y en otros muchos asuntos sensibles por encargo de gobiernos socialistas y del Partido Popular.

Pino: "Se lo advertí a Félix. He tenido tres conversaciones con Félix en su despacho y le dije que mirase en su casa. Asintió"

"Se lo advertí a Félix"

Estas revelaciones de Pino al exnúmero dos de Interior se produjeron en el marco de una conversación en la que le relataba cómo el agente encubierto grabó "todo, incluida a su mujer". El exDAO durante el Gobierno de Mariano Rajoy también le explicó que usó especialistas del CNI en beneficio propio y que advirtió de todo ello a "Félix". Se refiere el mando policial a Sanz Roldán ya que en aquel entonces el general estaba al frente de los servicios secretos de Inteligencia a los que Villarejo dijo que reportaba. "La cosa es... se lo advertí a Félix. He tenido tres conversaciones con Félix en su despacho y le dije que mirase en su casa. Asintió", añadió Pino.

Se da la circunstancia de que Sanz Roldán también compareció en el juicio contra Villarejo a tenor de la denuncia que interpuso contra él. Por lo tanto, no solo fue la primera vez que se escuchó a Villarejo desde su detención sino que para él también fue su primera manifestación pública sobre estos hechos. Sanz Roldán, a quien Corinna acusó de amenazarle si actuaba en contra del Rey Emérito, desmintió por completo a Villarejo. Así, pese a que éste dijo que rindió cuentas también con el CNI, Sanz Roldán descartó ese extremo y reiteró que no conocía de nada al comisario que se jubiló en agosto de 2016. "No he tenido entrevistas con él jamás. Hoy lo he visto por primera vez", recalcó, añadiendo incluso que cuando se enteró que podía tener vínculos con el CNI "tomó medidas" para cortarlas.

Ese mismo día siguieron hablando de mecanismos de grabación que el comisario empleó para sus espionajes privados. Precisamente el asunto principal que hila esta macrocausa reside en todos los trabajos que llevó a cabo desde su entramado empresarial valiéndose para ello de medios policiales públicos debido a su condición de funcionario. Éste lo niega y asegura que es más bien al contrario y que el CNI y la Policía se beneficiaron de sus empresas para asuntos de índole público. Pero en los whatsapps incautados a Martínez, su interlocutor apunta en la dirección contraria asegurando que "le compraron una máquina de espiar y no la recuperaron". "Como no constaba en ninguna parte, se quedó con ella ppk", sentenció el que fuera Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional.