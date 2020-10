El Gobierno envía a la UE un Plan con un alza de pensiones y reforma fiscal suave

Buenas noticias para los pensionistas. No habrá congelación de las prestaciones, por si había dudas. El Gobierno ha incluido en el Plan presupuestario que va a enviar este jueves, 15 de octubre, a Bruselas una actualización de las mismas a principios del próximo año. Es uno de los compromisos firmes de la coalición y así queda plasmado en el documento que dará soporte a los Presupuestos Generales del Estado que se están ultimando entre PSOE y Unidas Podemos.

El Gobierno va a cumplir un año más su compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo del colectivo de pensionistas al revalorizar las pensiones públicas con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Así lo había garantizado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, partiendo de una de las recomendaciones clave de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que está a punto de alcanzar un acuerdo entre los grupos parlamentarios para la futura reforma del sistema.

Aunque aún no ha trascendido la cifra concreta, la vicepresidenta Calviño adelantó que la referencia para el deflactor del PIB en 2021 es del 0,9%, por lo que el incremento podría calcar el aprobado para este 2020. El coste de la medida rozaría los 1.500 millones de euros.

Del mismo modo el Gobierno plantea a Bruselas una reforma fiscal suave para el próximo año. Sin grandes cambios, salvo retoques puntuales, en línea con las recomendaciones que vienen haciendo los organismos internacionales y que apuntan, especialmente, a no subir los impuestos a las clases medias y a las empresas. Es la decisión que impregnará los Presupuestos de 2021. En cualquier caso en este Plan presupuestario no se especifica qué impuestos se van a subir y cuáles no porque son detalles que aún están en discusión, explican desde Hacienda.

El Gobierno también prevé incluir junto al Plan presupuestario el nuevo cuadro macroeconómico aprobado en consejo de ministros la pasada semana y el techo de gasto que va a rozar los 200.000 millones tras incorporar los más de 27.000 millones procedentes de los fondos europeos.

El Plan Presupuestario está, por tanto, prácticamente listo para ser remitido a lo largo de las próximas horas a las autoridades comunitarias. De hecho, este miércoles los técnicos de Hacienda ultimaban el documento hasta altas horas de la noche.

Moncloa activa la Operación Presupuestos

Moncloa ya ha activado la 'Operación Presupuestos'. El Gobierno ha efectuado varios movimientos estratégicos en las últimas horas encaminados a la iniciar la negociación de la considerada clave de bóveda del proyecto de la coalición: la aprobación de las cuentas públicas de 2021. La estrategia la llevan al unísono Moncloa y el Ministerio de Hacienda para que la ley salga del consejo de ministros camino del Congreso en la última semana de octubre. La remisión a Bruselas del Plan presupuestario es uno de estos hitos.

La fecha límite marcada por el Gobierno es ese 31-E. Hacienda quiere tener publicados en el BOE los PGE del próximo año antes de esa fecha y por eso ya ha activado una maquinaria con varios frentes abiertos. Todo ello sin tener aún cerrado el borrador que van a firmar y presentar al alimón Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en cuestión de días. Se está ultimando tanto el documento como el acto. ¿Qué falta? El visto bueno final del presidente y vicepresidente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han avanzado con cierta sintonía, pero faltan "flecos" que solo pueden cerrar sus líderes.

El equipo de Montero inició ayer el cortejo a los grupos parlamentarios. De esta forma, la titular de Hacienda ya ha mantenido conversaciones "informales", según el Ministerio, con ERC, uno de los partidos que será determinante en el trámite parlamentario. La intención es "acelerar al máximo", en palabras de Hacienda, y por eso ya están allanando el terreno.

Este miércoles, tras la sesión de control, el gabinete de la ministra Montero mantuvo una reunión con Íñigo Errejón (Más País) y Joan Baldoví (Compromís) ¿Objetivo? El mismo: tantear el terreno, aunque aún no haya papeles que intercambiar. La maquinaria presupuestaria empieza a moverse.