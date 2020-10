Sánchez vincula los fondos de la UE a la aprobación de los PGE para apretar al PP

El Gobierno ha sentado en apenas 24 horas las bases de su proyecto económico para los próximos años. La presentación del Plan de reformas y la aprobación del mayor techo de gasto han sido los teloneros de la presentación del borrador de Presupuestos. El acto, en el que estarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, está previsto para la próximo semana y en él se reflejará el espíritu de la coalición sumado a los más de 27.000 millones que se incluirán en el proyecto de ley de cuentas públicas para gastar solo el próximo año. Esta maniobra no es casual. Todo lo contrario. Busca poner al PP en un brete en la negociación y votación presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda incluirá, ministerio por ministerio, esos 27.000 millones en los Presupuestos de 2021 dando opción que cada departamento incorpore en su centro de coste los proyectos finalistas para su gestión política. En concreto, la fórmula escogida por el Gobierno pasa por incrementar y alumbrar partidas económicas dentro el proyecto de ley de cuentas públicas. La titular del departamento, María Jesús Montero, ya ha dado orden a todos los ministros de ir mejorando y ampliando aquellos aspectos relacionados con los diez ejes o "políticas palanca" bajo los que se articularán las ayudas europeas.

En definitiva, el Gobierno 'salpimenta' los proyectos finalistas de la UE por cada uno de los ministerios a fin de que sea mucho más complicado extraer esas partidas de las cuentas públicas. En consecuencia, los fondos europeos quedan vinculados con los PGE en un mismo esquema de actuación.

Esta maniobra implica que los Presupuestos que lleve el Gobierno al Congreso incluirán un incremento del gasto histórico y harán que la oposición tenga que implicarse: rechazar las cuentas públicas y, por tanto, bloquear el reparto de las ayudas comunitarias o, por el contrario, favorecer su inclusión y que esos 27.000 millones sirvan para modernizar al tejido productivo. Sánchez y el PSOE ya tienen el argumentario apuntalado para 'apretar' al PP.

Pero la oposición se mantiene, en este primer tira y afloja, firme. Las opciones que se manejan en los partidos ajenos al Gobierno apuntan a no sentirse concernidos por esta estrategia que califica de "chantaje". Propondrán, en este sentido, que el Ejecutivo apruebe un real decreto para el reparto efectivo de estos fondos comunitarios, separando así las ayudas de los Presupuestos. Se trata, por tanto, de evitar que las cuentas públicas se conviertan en 'cajón de sastre' donde cabe todo y de evitar que Sánchez convierta las ayudas de la UE en 'esclavos' de unos Presupuestos cuyas líneas generales aún ni siquiera se conocen.

En el área económica del Gobierno aseguran que no se plantean la opción de que no haya Presupuestos. No es un escenario que contemplen, al menos en este momento donde hay varias vías abiertas, tanto con los partidos de la investidura como con Ciudadanos. Pero sí que han valorado otras opciones que pasarían por crear nuevas partidas presupuestarias, utilizando los citados reales decretos, que, reconocen, complicarían la manera de vehicular el dinero comunitario.

El Gobierno prepara la 'Operación PP'

El Gobierno ya ha comenzado a lanzar mensajes al PP para que se sume a la aprobación de estos Presupuestos que, según los datos sobre la mesa, serán los más expansivos de la historia. La operación de cortejo lleva varios días en marcha. Ayer Sánchez dijo que "nunca desde la Transición este país ha necesitado la unidad de todas las fuerzas parlamentarias. Yo no reclamo un apoyo ciego a nuestras políticas, pero sí una colaboración mínima en beneficio de nuestro país". Y lo dijo ante la plana mayor del Ibex.

El fin de semana, en el Foro La Toja, el presidente del Gobierno fue más preciso. Este es su argumentario: "Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están llamados a determinar el rumbo económico y social de todos, de todo el país para los próximos años. Son extraordinarios porque extraordinaria es la situación y por tanto, necesitaríamos de acuerdos extraordinarios". Y añadió: "Estos presupuestos van a ser el vehículo que permita canalizar las ayudas procedentes de la Unión Europea. Y entiéndanme bien, no quiero decir con esto, que si no hay presupuestos no vamos a poder vehicular esos fondos. Pero lo que sí es evidente es que no vamos a poder vehicularlos de la misma manera, ni absorberlos de la misma manera que con unos presupuestos que estén acordes a la realidad y a la coyuntura económica y social de nuestro país".

Sánchez quiere unos PGE con un amplio acuerdo y va a poner el foco en Pablo Casado: "Ni puede ni debe haber líneas rojas, al menos este es el planteamiento que tiene el gobierno de España. Serán unos presupuestos progresistas, porque la coalición es progresista, pero tienen que ser unos presupuestos progresistas de país. A la tarea de aprobarlos vamos a convocar a todas las formaciones políticas de la Cámara, incluso también al principal partido de la oposición. No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque se autoexcluyan con otras formaciones políticas".