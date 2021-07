Sánchez diseña sus segundos PGE súper expansivos con un techo de gasto récord

El Gobierno inicia hoy el trabajo de corte y confección de sus segundos Presupuestos. El Consejo de Ministros que se celebra este martes, el penúltimo del curso político, aprobará el techo de gasto, que es la antesala de las cuentas públicas y que irá acompañado de una revisión al alza de las previsiones económicas. María Jesús Montero y Nadia Calviño serán las protagonistas. Es una semana en clave económica, ya que el miércoles, coincidiendo con la comparecencia de fin de curso político de Sánchez, se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, telemático eso sí. Los socios del Ejecutivo ya han comenzado a tantearse a la espera de un primer encuentro entre los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos. Será el jueves, antes de marcharse de vacaciones.

Fuentes del área económica del Gobierno explican que el techo de gasto que Montero dará a conocer ese martes será el más amplio de la historia y que batirá el récord del previsto para este año. En concreto, en los PGE se 2021 se contempló un límite de 196.067 millones de euros. En esta ocasión, apuntan, superará los 200.000 millones, aprovechando de nuevo la inyección de los fondos europeos. En 2022 el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto recibir de Bruelas 18.000 millones de euros, 12.000 millones en junio y 6.000 millones en diciembre, vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación y a ir cerrando las reformas pendientes: laboral, fiscal y de pensiones.

Los Presupuestos que va a elaborar Hacienda, en cualquier caso, serán expansivos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha afirmado que los "mayores de la historia". Desde el Ministerio encargado del gasto avisan que el techo de gasto no aumentará tanto como el presentado en 2020, cuando se incrementó en un 53%. Hay que recordar que el Gobierno suspendió en septiembre del año pasado las reglas fiscales como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la Covid, por lo que en los próximos PGE aún estarán sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública.

El techo de gasto de 2022 podría superar el récord y llegar hasta los 200.000 millones

Esa suspensión de las reglas fiscales podría, precisamente, evitar al Gobierno de llevar a las Cortes Generales la convalidación del techo de gasto. Sin embargo, fuentes gubernamentales apuntan que Hacienda se inclina en este momento por sí hacerlo y que, por tanto, la ministra de Hacienda protagonice a la vuelta de las vacaciones de agosto un pleno monográfico sobre política económica y el plan del Ejecutivo para la recuperación. El año pasado, María Jesús Montero pudo sacar adelante la votación gracias al apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, la abstención de PP y Vox y el voto único negativo de Foro Asturias. No se prevén en el Ejecutivo grandes problemas en esa posible votación para el límite de gasto no financiero de 2022.

​Calviño mejorará las previsiones económicas

Calviño, por su parte, ajustará el cuadro macroeconómico a la realidad actual, con la incertidumbre que está provocando las restricciones de la quinta ola. En las últimas previsiones, en abril, Economía estimaba un crecimiento del 6,5 % para este 2021 y del 7 % para 2022, un repunte mayor al estimado por instituciones como el Banco de España -6,2% y 5,8%, respectivamente- o la Comisión Europea -6,2% y 6,3%, respectivamente-. El cuadro actualmente en vigor proyecta una corrección del déficit público hasta el 8,4% del PIB este año y de la deuda pública hasta el 119,5%. Para el próximo año, las previsiones publicadas en abril esperaban que el déficit se reduzca al 5% del PIB y la deuda, al 115,1%.

El Gobierno se ha comprometido a iniciar de forma urgente una senda de reducción de las ratios de deuda y déficit público, pese a la citada suspensión de las reglas fiscales. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reforzada en la última catarsis que ha vivido el Consejo de Ministros, viene declarando en los últimos días que la incipiente recuperación debe servir para avanzar en la estabilidad presupuestaria que la propia Airef ha puesto en cuestión hace unos días.

Una vez aprobado el techo de gasto será el momento de negociar. PSOE y Unidas Podemos ya se preparan para la "gran batalla". La primera fotografía de las conversaciones presupuestarias está prevista para esta misma semana, indican fuentes de Moncloa. Será un encuentro, a modo de imagen de unidad, entre la ministra Montero y el negociador de los morados, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Nada cambia respecto a los interlocutores del año pasado que consigueron sacar adelante las primeras cuentas públicas de Sánchez. Hubo apuros pero las aprobaron.

Una de esas discrepancias en la coalición afecta a los impuestos. El PSOE prefiere esperar a las conclusiones del Comité de Expertos de Hacienda, cuyos trabajos no finalizarán hasta el próximo año, y Unidas Podemos plantea introducir en esas cuentas de 2022 subidas fiscales a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Con ese objetivo, el área gubernamental dirigida por Yolanda Díaz va a intentar introducir en el pacto presupuestario el compromiso al que se ha llegado en la OCDE sobre un Impuesto de Sociedades global de un mínimo del 15%. Álvarez peleará por esa medida que ya pudo introducir en el pacto de Gobierno. Punto 10.2: "Se reformará [Sociedades] garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".

Desde el área económica del PSOE, sin embargo, insisten que el presidente ya ha dejado claro que "no vamos a abrir en los Presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año porque lo que queremos hacer precisamente es recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos, y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España". En UP añaden que 2022 es el año porque el siguiente, 2023, habrá un maratón electoral con municipales, autonómicas y generales, y aprobar unos Presupuestos será aún más complicado.