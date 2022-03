Sánchez cita a los jefes del Ibex 35 para hacer control de daños del 'decretazo'

Pedro Sánchez busca la complicidad con las grandes empresas del Ibex 35 en vísperas del que será una de las grandes decisiones económicas de la legislatura. Veiticuatro horas antes de aprobar el real decreto-ley con la batería de medidas en el ámbito energético, bancario, fiscal o laboral para hacer frente a las consecuencias de la guerra en España, Moncloa ha convocado a los primeros espadas del selectivo a un evento en dos actos: una conferencia del presidente para ofrecer un análisis de la situación que atraviesa el país y avanzar algunas claves de este primer paquete de rescate; y un segundo panel con grandes empresarios donde podrán ofrecer su punto de vista sobre la situación y el futuro a corto y medio plazo.

Las invitaciones las ha cursado directamente Moncloa. "El presidente del Gobierno tiene el honor de invitar a don/doña [nombre y apellidos] a la conferencia de don Pedro Sánchez el próximo lunes 28 de marzo a las 9:390 horas seguida de un panel de líderes empresariales". Será un evento a mitad de camino entre la presencialidad y lo digital. Es decir, algunos empresarios asistirán directamente al auditorio El Beatriz, en el centro de Madrid, y otros intervendrán por videoconferencia. El Ejecutivo ha contado con la colaboración de la agencia de noticias Europa Press y de la consultora McKinsey & Company, que patrocinará el evento.

Fuentes gubernamentales explican que se ha invitado a la práctica totalidad del Ibex. Ana Botín (Santander), José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortazar (CaixaBank), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), Francisco Reynés (Naturgy), Florentino Pérez (ACS), Carlos Torres (BBVA), Antoni Brufau (Repsol)... Moncloa ha cursado invitación a la práctica totalidad del Ibex, con la que espera contar. Las relaciones, en este momomento, entre los grandes empresarios y el Gobierno pasa por un momento de 'impasse', a la espera de conocer el amplio decreto que viene anunciándoles Sánchez y sus vicepresidentas en privado y que afectará esencialmente al sector energético.

El cónclave contará con algunos de los grandes del Ibex presenciales, que ya han confirmado su presencia. Otros están haciendo llamadas de cuartel general a cuartel general para conocer si va a asistir su presidente y tomar una decisión. Y hay un tercer grupo que faltará debido a que Moncloa les ha convocado con escasa antelación. Las invitaciones han llegado esta semana, entre el martes y el miércoles, en la mayoría de los casos.

No estará con Sánchez, por ejemplo, Galán. El presidente de Iberdrola, y uno de los principales interesados en conocer qué decreto aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, se encontrará el lunes en Qatar. Le sustituirá Armando Martínez, director general de los negocios de la compañía y presidente de Iberdrola España. Reynés, de Naturgy, tampoco podrá asistir y la compañía enviará a otro directivo en su lugar. En el caso del póker bancario (Botín, Goirigolzarri, Torres y Oliú) su presencia no está confirmada a día de hoy. Lo mismo ocurre con Pallete, presidente de Telefónica. La asistencia en este tipo de eventos es habitual que se encuentren en el aire, según explican fuentes de diferentes compañías, ya que las agendas de sus presidentes y consejeros delegados no pueden, en ocasiones, ser modificadas con tan poca antelación.

La cita, que tendrá después de la intervención de Sánchez un "panel con líderes empresariales", se va a producir mientras en Moncloa se va a redactar el decreto que intentará dar respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Félix Bolaños ha recibido el encargo de unificar todas las aportaciones de los ministerios y dar forma al texto legal. Una norma, que se publicará en el BOE el mismo miércoles 30, que aún no ha sido compartida con el Ibex, a la espera, según ha argumentado el Gobierno, de lo que suceda en el "crucial" Consejo Europeo de Bruselas. El objetivo de la convocatoria en la capital el lunes es, por tanto, hacer un control de daños a horas de aprobar el citado real decreto-ley.

En efecto, el Gobierno no ha querido confirmar ni desmentir la información que ha circulado en los últimos días con los primeros espadas empresariales, según explican fuentes empresariales. Bajo el argumento de que "todo está abierto", Sánchez y sus vicepresidentas se han limitado a "escuchar" las aportaciones que les hacían desde los diversos sectores afectados por la situación, especialmente desde el energético.

En las reuniones de esta semana en Moncloa con las compañías energéticas Sánchez no ha querido mojarse con los contenidos del decreto del 29-M. Se limitó a tomar nota y a comunicar que atenderían sus recomendaciones, dando la sensación de empatía especialmente con el citado sector energético. Tampoco confirmó el presidente del Gobierno a Galán, Bodas, Reynés o Imaz, el pasado martes, que iba a imponer un impuesto a las eléctricas como sí afirmó públicamente la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. En la cita monclovita ni siquiera se citó esa figura fiscal.

Todos los gobiernos, sean del color que sean, han intentado mantener una buena relación con el Ibex. José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los presidentes más activos en este terreno. Mariano Rajoy tuvo otro perfil. Y Sánchez sí ha impulsado estos encuentros, tanto en la etapa de Iván Redondo como en el de Óscar López al frente del gabinete presidencial. Es habitual que el jefe del Ejecutivo en ejercicio se rodee de los grandes empresarios con motivo de los inicios de curso políticos. O con motivo de grandes anuncios. La cita del lunes encaja en el segundo parámetro, de ahí la expectación.