Edamame, hasta en una hamburguesa: es baja en calorías y fuente de proteínas

Cada día que pasa, el grueso de la población se preocupa más por la dieta, no solo por cómo afecta al peso, sino también a la salud. Esto ha impulsado el consumo de alimentos saludables como la soja, la fruta, el tofu, la quinoa o la pasta y cereales integrales, ya sean como platos principales o como sustitutivos en recetas. Son solo algunos ejemplos, pero hay más, como el edamame. Comenzó a venderse en Mercadona y se convirtió en uno de los estandartes del movimiento de la comida real ('real food). Ha pasado de ser un aperitivo a estar presente en multitud de platos, tanto que ya podemos encontrar una hamburguesa 'veggie' de edamame.

Este tipo de hamburguesas, que en realidad son preparados vegetales en forma de hamburguesa, se elaboran con ingredientes que no provienen de carne ni de pescado. Esto no quiere decir que estén pensadas única y exclusivamente para veganos, si no que son una opción más para cualquier persona dentro de una dieta rica y variada. Aunque su sabor cada vez está más logrado, no tiene nada que ver con una hamburguesa de carne. Por eso, si eres 'carnivoro', quizá no esté en tu 'top' de hamburguesas en cuanto a sabor. Lo bueno es que, normalmente, tienen menos calorías, menos grasas y menos azúcares, aunque en ocasiones ni son 'light' ni demasiado sanas, por lo que siempre hay que revisar el etiquetado.

¿Qué es el edamame y por qué es recomendable?

Si nos centramos en esta nueva hamburguesa, primero debemos saber que el edamame es un alimento con más de 2.000 años de historia, que procede del lejano Oriente, de países como China y Japón. En España, podríamos asimilarlo a los altramuces. Es saciante, no contiene gluten, es rico en antioxidantes, bajo en calorías y es una fuente hierro y calcio para nuestro cuerpo.

En cuanto a los beneficios que nos aporta, mejora nuestro sistema cardiovascular gracias a la presencia de grasas polisaturadas y monoinsaturadas (Omega 6 y Omega 3); fortalece los huesos, ayuda a adelgazar al ser saciante y contener fibra; protege los riñones, mejora el estado de ánimo y nos ayuda a dormir mejor.

Y por último, y no menos importante, el edamame es una fuente de proteínas, de hecho, los veganos lo consumen como sustituto de la proteína animal. También muchos deportistas lo toman para obtener un suplemento de proteínas naturales, mejores que la aportación extra que encontramos en galletas, yogures, quesos y hasta en pizzas.

Burguer de edamame, de Obrador Sorribas Obrador Sorribas

La hamburguesa en cuestión es del Obrador de Sorribas, una empresa catalana especializada en platos preparados. En el listado de ingredientes encontramos edamame (soja) pelado (48,6%), guisantes, salsa soja, harina semiintegral de trigo espelta, almidón de maíz, sésamo tostado (2,8%), vinagre de manzana, aceite de maíz, sirope de ágave, arroz integral hinchado, aceite de oliva virgen extra y caldo de verduras en polvo. Por lo tanto es apta para veganos. Además, según indica la marca, esta hamburguesa está elaborada a baja temperatura y no está frita.

A nivel nutricional, cada hamburguesa pesa 80 gramos y contiene 136kcal, 6,4 gramos de grasas, 9,1 gramos de hidratos de carbono, 2,9 gramos de azúcar, 3,4 gramos de fibra y 6,7 gramos de proteínas. Es decir, son más sanas que unas hamburguesa de vacuno o de cerdo, aún así, es un producto procesado y su consumo diario no es recomendable. Como veíamos anteriormente el edamame nos puede ayudar a perder peso, pero no lo hará si acompañamos esta hamburguesa de salsas, panes con muchas calorías o patatas fritas y refrescos azucarados. El pack con dos hamburguesas se puede encontrar por poco más de 3 euros en Carrefour, El Corte Inglés o Amazon Prime, entre otras tiendas.

Otras opciones 'veggies' del Obrador Sorribas

Un 10% de la población mantiene un estilo de vida 'veggie', según el informe 'The Green Revolution'. Este movimiento se se divide en tres vertientes diferentes. Los flexitarianos suponen el 7,9% de la población y prefieren comer productos vegetales antes que carne o pescado, pero lo hacen puntualmente. Los vegetarianos alcanzan el 1,5% de la población, y son aquellos que consumen productos de origen vegetal y no comen carne. Y por último, el 0,5% que son veganos y no consumen productos de origen animal, ni siquiera los huevos, la leche o la miel.

En el Obrador de Sorribas, encontramos cinco hamburguesas para veganos. Ademas de la de edamame, también están disponibles la de alcachofas y espinacas, la de manzana y setas, kale y quinoa y la de 5 verduritas (zanahoria, cebolla, calabacín, pimiento rojo y raíz de apio). Respecto a los vegetarianos, tienen las opciones anteriores más otras dos: la de coliflor y gorgonzola, escalivada y queso de cabra. Y los flexitarianos pueden comer también la de espinacas y salmón.