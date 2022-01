Zara, Shein, Bershka... los abrigos más rebajados de cada tienda: hasta un 83%

Las rebajas de invierno comenzaron a finales de 2021 en algunas tiendas, mientras que otras como Zara las iniciaron el día 7 de enero, por lo que en su caso no permitieron comprar artículos rebajados para los Reyes. Aún durarán unos días más, pero cada vez quedan menos prendas disponibles y también menos tallas. Por estos motivos, es más interesante que nunca visitar las páginas web de las principales marcas de moda para revisar el catálogo, ver los descuentos y elegir el envío a domicilio para no recorrer varias tiendas físicas sin éxito.

Una de las prendas más codiciadas en las rebajas son las chaquetas y los abrigos, tanto para hombre como para mujer. Están entre los artículos más caros de las principales marcas y los descuentos en periodos de rebajas con suculentos, además de convertirlos en más accesibles a todos los bolsillos. En muchos casos podemos encontrar descuentos de hasta el 50%.

A continuación, listamos las prendas de abrigo con mayor rebaja en los 'ecommerces' de las tiendas de moda con más tirón para abrigarnos de cara a lo que resta de invierno a precios interesantes.

Zara



Abrigos de Zara en rebajas para mujer y hombre Zara

Chaleco para mujer, al 70%: 12,99€ en vez de 49,95€

12,99€ en vez de 49,95€ Abrigo largo para hombre, al 60%: 69,99€ en vez de 189€​

Si buscamos en la web de Zara las prendas de abrigo con más descuento, nos encontramos con estas dos. El chaleco es acolchado y tiene capucha ajustable con los cordones. También tiene el bajo acabado en elástico.Tiene un forro interior y cierre con cremalleras y botones. Mientras que el abrigo está confeccionado con mezclas de lana, con detalles del contraste en el tejido. El cuello es de solapa y tiene trabillas en la manga y botón en los hombres. En la parte delantera, los bolsillos, el cierre cruzado y la cremallera metálica.

El Corte Inglés

Abrigos El Corte Inglés El Corte Inglés

Abrigo de pelo de zorro para mujer Marcelo Rinaldi, al 83% : 850€ en vez de 5.000€.

: 850€ en vez de 5.000€. Plumífero de hombre, Adolfo Dominguez: 99€ en vez de 259€.

La ventaja de El Corte Inglés es que podemos encontrar abrigos de varias marcas diferentes en sus secciones de moda. Y algunos de ellos son de precios bastante elevados. Por ejemplo, este abrigo de pelo de zorro cuyo precio originales es de 5.000 euros y se queda en 850. Sin duda, una oportunidad para quien quiera hacerse con uno. Para hombre, el mayor descuento que encontramos en la web es este plumas de Adolfo Domínguez en color blanco (88 % Poliamida y 12 % Elastano)

Shein

Shein abrigos Shein

Abrigo acolchado para mujer, al 53%: 9 euros en vez de 20.

​Cazadora tipo bomber para hombre, al 60%: 12€ en vez de 30€.

El polo opuesto a El Corte Inglés es Shein, la marca china de moda a precios económicos que clona ropa de las 'celebrities'. Ambas prendas rondan los 10 euros y pese a que no son abrigos de gran calidad, pero pueden servir como fondo de armario.

Bershka

Bershka, ropa de abrigo Bershka

Cazadora cropped para mujer, al 61%: 9,99€ en vez de 25,99 euros.



Sobrecamisa de paño para hombre, al 60%: 17,99€ en vez de 60%.

Los descuentos también superan el 60% en Bershka, donde hay una gran variedad de chaquetas y demás ropa de abrigo a precios económicos. Para mujer hay hasta tres opciones al 61% por 9,99 euros. Para hombre, esta camisa de paño por menos de 20 euros, está elaborada "al menos 75% poliéster reciclado. Esta fibra se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua".