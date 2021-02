Horas extra sin pagar: cómo reclamar si la empresa se niega a que se 'fichen'.

Desde que se implementara el registro de la jornada laboral obligatorio (registro horario) en 2019, se han producido numerosas sanciones a empresas que no han permitido a sus empleados 'fichar', precisamente para evitar que se contabilicen oficialmente la gran cantidad de horas extra que realizan. En este sentido, ¿qué pasa cuando un trabajador acumula más de 500 horas extra sin abonar a lo largo de un año? ¿Cómo puede reclamar? Resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

1. Firmar el finiquito a distancia

PREGUNTA: He dejado de trabajar en una empresa y he pedido que me manden el finiquito a la ciudad a la que me he mudado, a 700 kilómetros. Nadie me contesta. ¿Es legal que tenga que volver solo para firmarlo?

RESPUESTA: En la liquidación de haberes se incluyen el mes en curso, las pagas extraordinarias y las vacaciones pendientes. Pero en ningún caso la ley exige que se deba firmar presencialmente. La empresa puede remitir el finiquito por burofax o por cualquier otro medio que dé acuse de recibo.

2. Trabajar estando en ERTE

PREGUNTA: Llevo en ERTE desde marzo de 2020. No quiero perder la relación laboral con mi empresa, pero ¿podría trabajar en otro sitio con un contrato temporal?

RESPUESTA: Durante un ERTE, se puede trabajar en otro empleo mientras dure el expediente, pero evidentemente se deja de cobrar del SEPE (al que hay que comunicarle la nueva situación). Si se deja ese segundo empleo, se puede solicitar de nuevo la prestación al SEPE en los siguientes 15 días.

3. Cerrar una empresa en ERTE

PREGUNTA: Estoy en ERTE y me preocupa que mi empresa cierre el mes que viene, cuando habré acumulado 360 días en ella, la mayor parte en un ERTE parcial. ¿Tendría derecho a cobrar el paro?

RESPUESTA: Cuando hablamos de un ERTE parcial, has generado paro por los meses que has estado en esa situación. Eso sí, si no has llegado a 360 días en los últimos seis años, no tendrías derecho a la prestación. En cualquier, incluso en ese caso, existen varias ayudas a las que se puede acceder si no has cotizado lo suficiente.

4. Reclamar horas extra sin pagar

PREGUNTA: Trabajo 500 horas más que mis 1.764 horas pactadas al año, ya que estoy obligado a tener llamadas pasadas las 21 horas con EE.UU., pero la empresa no me da opción a 'fichar' esas horas. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA: Desde el verano de 2019, si la empresa no implementa un sistema de registro horario se enfrenta a multas entre 626 y 6.250 euros. La mejor manera de obligar a la empresa a cumplir con el registro horario es hablar con Inspección de Trabajo, que lleva un año y medio persiguiendo este tipo de fraudes.

5. Cobrar ERTE con familiar dependiente

PREGUNTA: Estoy en situación de ERTE y mi madre ha enfermado. Hasta ahora, se hacía cargo de cuidar de mis hijos mientras yo trabajaba, pero ahora tendré que cuidarla a ella también. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA: La Seguridad Social prevé que se pueda compatibilizar el cobro de la nómina por parte del SEPE en situación de ERTE y una pensión por la dependencia de un familiar. Si este es tu caso, es recomendable que hables con Servicios Sociales de la comunidad autónoma en la que residas para que evalúen tu caso lo antes posible.