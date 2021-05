Las renovables acaparan dudas pese a la confianza en la 'transición energética'

Las dudas en torno al sector de las renovables continúan. Pese a que los analistas reafirman su visión "alcista" del sector, las posiciones bajistas en las compañías cotizadas no cesan y, además, los resultados trimestrales de las compañías dedicadas a las energías renovables no mostrar un camino claro en el sector, que acumula las mayores caídas de la Bolsa española desde el inicio de 2021. De manera general, y a la espera de conocer los resultados de Solaria, las cuentas de enero a marzo empeoran las del primer trimestre de 2020, cuando las firmas registraron un 'boom'. Sin embargo, los analistas mantienen su confianza en el potencial del sector y afirman que la corrección de los mercados ha creado puntos de entrada atractivos porque la apuesta por la transición energética no está en duda.

La tendencia no es uniforme en todas las renovables y se evidencia una diferencia entre el negocio de la electricidad, que se mantiene estable, y el de fabricación e instalación de materiales para la producción de energía renovables, que ha registrado caídas por la elevación de costes. En ese escenario Audax Renovables, centrada en la generación de energía eléctrica empleando fuentes únicamente renovables, es la que mejores resultados ha obtenido, manteniéndose en positivo e incrementando el beneficio hasta un 6%.

Siemens Gamesa también logra mejorar su resultado trimestral tras reducir sus pérdidas, pero ha revisado a la baja el objetivo de ingresos para 2021 y ha advertido del posible impacto del incremento de costes de suministro en el segundo semestre del año. Por su parte, Solarpack y Grenergy, logran beneficios en el primer trimestre pero casi un 90% inferiores que los obtenidos hace un año, mientras que Soltec agravó sus pérdidas por encima de los 4,5 millones de euros.

Pese a estos resultados, "las preocupaciones sobre la transición energética no se desvanecieron y, en nuestra opinión, los niveles de valoración de las energías renovables se volvieron demasiado atractivos para ignorarlos", afirmaron los analistas de JB Capital en un informe, donde además reiteran "su visión alcista en el sector". Por su parte, Barclays apuesta por "servicios públicos renovables integrados verticalmente frente a las energías puramente renovables" en el escenario de incertidumbre entre las renovables.

Ante esa apuesta por la transición, y pese a la tendencia bajista que mantiene el sector, ambas firmas de analistas, JB Capital y Barclays, incrementan los precios objetivos de varias renovables. En el caso de Grenergy, apuestan por una revalorización del 74% y del 64% de su cotización apoyado en su reciente "ampliación de capital que le permite desarrollar sus objetivos de instalación de capacidad". Tras la presentación de resultados la firma ya cerró el viernes con un incremento del 4,6%. JB Capital también incrementa el precio objetivo de Solarpack, a quien situó en 30 euros la acción, frente a los 18,76 euros en los que cerró este viernes.

Las compañías ya registraron importantes subidas este viernes, las más destacadas las de Solaria y Grenergy, que podrían continuar en los próximos meses ante el "aluvión de inversiones por parte de las empresas energéticas, aupadas por las ayudas provenientes de los fondos europeos para la regeneración", como destaca Jose Escudero, analista de Zonavalue. Además, destaca que "estas energías han venido para quedarse y lo van hacer en mayor o menor medida dependiendo de cómo vaya avanzando la tecnología que utilizan".

La clara apuesta de Gobiernos y consumidores por la energía renovable sustentan estas perspectivas. "Las energías solar y eólica han superado recientemente un nuevo hito al pasar a ser las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión", destaca Escudero, y, entre tanto, "la demanda de energías renovables aumenta inexorablemente". En ese sentido, desde Barclays señalan que "no hay duda de la magnitud de la descarbonización del sector energético. Vemos enormes aumentos en las ampliaciones de capacidad en todo el sector".

Los bajistas siguen acechando al sector

Pese a esta perspectiva de crecimiento, las compañías de renovables, especialmente las dedicadas a la energía solar, acumulan grandes pérdidas en el año, dejándose hasta la mitad de su valor, como en el caso de Soltec. Como consecuencia, los bajistas continúan acechando al sector. Así, las principales compañías cotizadas acumulan 218,4 millones de euros en posiciones cortas, con Audax Renovables con la mayor exposición a los 'hedge funds'.

En total, cuatro 'hedge funds' acumulan apuestas en su contra de la compañía de José Elías, que ya representan el 6% de su capital, más de 51 millones. Pese a que, precisamente, Audax es la única de las renovables que logran sumar en el año casi un 1%, los bajistas, entre ellos Citadel o Linden Advisors, se mantienen sin movimiento casi desde abril. BNP Paribas es el único 'hedge' que durante el mes de mayo cambió su posición para incrementarla hasta el 2,13%.

Solaria acumula un 3% de su capital en su contra, una posición que equivale a 56 millones de euros. Entre sus bajistas se encuentra el fondo británico Helikon Investments Limited, Odey Asset Management, un veterano de la industria que dirige Crispin Odey, y Marshall Wace LLP, el fondo fundado por Paul Marshall e Ian Wace y participado por la compañía de capital riesgo KKR. Ya no se encuentra, sin embargo, el 'hedge' Citadel Advisors LLC, que salió en el mes de abril, pero que se mantiene tanto en Audax como en Solarpack. Esta última acumula el 0,53% de su capital en posiciones cortas, al igual que Soltec, mientras que en Siemens Gamesa es del 0,61%.