Wall Street cierra en rojo por el temor a la recesión y el alza de la Covid en China. 

Wall Street ha cerrado en rojo este lunes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,49% a medida que la preocupación por una posible recesión sigue muy presente entre los inversores. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó 162,92 puntos, hasta 32.757,54, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,90% o 34,70 unidades, hasta 3.817,66.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes del país, fue el más afectado con una bajada de un 1,49% o 159,38 enteros y cerró en 10.546,03. Los inversores temen por el futuro de la economía y The Wall Street Journal destaca varias presiones. Por un lado el hecho de que los bancos centrales de todo el mundo han advertido de que tendrán que mantener las tasas de interés en niveles más altos por más tiempo a pesar del reciente progreso en la lucha contra la inflación, según recoge Efe.

Por otro, el hecho de que los datos sobre las ventas minoristas de EEUU han alimentado algunas preocupaciones de que los consumidores están comenzando a sentir el impacto de los altos costes de los préstamos y la inflación. Y por último, un aumento en los casos de covid-19 en la gigante China también ha generado dudas sobre su reciente relajación de las restricciones por la pandemia.

“Todavía hay mucha preocupación en los mercados sobre la historia interminable de Covid y las preocupaciones sobre un aterrizaje forzoso debido a las alzas de las tasas”, dijo Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, en declaraciones recogidas por el medio especializado.

El único sector que terminaba en verde, con una subida del 0.13%, era el energético, mientras que las mayores pérdidas eran para el de comunicaciones y el de bienes no esenciales, de un 2,18% y un 1,66%, respectivamente.

Entre los treinta valores del Dow Jones predominaban los números rojos y destacaba las pérdidas de Walt Disney (-4,77%) después de que la última película de la compañía: 'Avatar: The Way of Water', generara menos dinero de lo esperado en su primer fin de semana. Mientras que entre las pocas compañías que cerraban en verde destacaba la subida de Walgreens Boots (0,69 %).

Además, la empresa matriz de Facebook, Meta, que cotiza en el Nasdaq, cayó un 4,14% después de que la Unión Europea acusara a la compañía de infracciones antimonopolio vinculadas a su servicio Marketplace. En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 75,19 dólares el barril, y al cierre bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se situaba en 3,592 %, el oro bajaba a 1.796,30 dólares la onza y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,0603.