El 'Euromillones' de Tomás Olivo: 63M en dividendos y 420.000 de salario.

Tomás Olivo exprime las ganancias de su imperio inmobiliario de 3.692 millones de euros en el BME Growth. La Junta General de Accionistas de la socimi General de Galerías Sociales, conformada en un 99,59% por Olivo, ha dado luz verde a un dividendo a cuenta de la actividad de 2020 por un importe de 63,2 millones de euros y ha fijado el sueldo del Consejero Delegado, que también es el empresario, en 420.000 euros anuales.

El sueldo del directivo murciano se ha mantenido igual con respecto al año anterior, pero la cuantía del dividendo ha sufrido un recorte de 65 millones de euros tras pasar de 128.9 millones a 62,2 millones en este periodo. Esto se puede entender al observar que el beneficio del ejercicio 2020 fue de 78,7 millones, una cuantía inferior a los 160,9 millones anotados el año anterior.

General de Galerías Comerciales es la socimi con más tamaño del BME Growth, pero tiene competencia en el Ibex 35. Merlin Properties, una de las dos socimis en el selectivo más exclusivo, es mayor -asciende a los 4.195 millones de euros - al igual que la remuneración de sus directivos. Los consejeros de Merlin ostentan un sueldo fijo de un millón de euros, una ventaja sobre los 420.000 euros de Tomás Olivo. Sin embargo, el empresario murciano tiene otro as bajo la manga que le asegura más capital, que es ser merecedor de los dividendos que emite su socimi por figurar como su único accionista. En el caso de Merlin, el dinero del reparto no llega al bolsillo de un consejero, sino al accionariado conformado en gran parte por el Banco Santander (22,2%), Blackrock (3,1%) y Manuel Hernández Lao (6,2)%.

Lo mismo ocurre con la socimi Colonial, que sobrepasa en capitalización a las dos anteriores. La cotizada presume de un capital de 4.400 millones de euros en el Ibex 35, y sus consejeros recibirán 750.000 euros en 2021, una cantidad superior a la de Tomás Olivo, pero más baja que la del equipo de Merlin. Sin embargo, en este caso ocurre lo mismo. Los consejeros no tienen el 'doble beneficio' de ostentar su puesto y conformar todo el accionariado. El dividendo de Colonial se reparte entre inversores como Qatar Investment Authority (20,2%) y Carlos Fernández González (18,34%).

Con su doble juego, Tomás Olivo ha conseguido ponerse al nivel de los grandes empresarios del mundo. El último ranking publicado por la revista 'Forbes' lo pone en el puesto 1.931 en su lista de los más ricos del planeta y en la novena posición del conteo de los más adinerados de España. La publicación cifra en 1.600 millones de euros el botín de este magnate del ladrillo afincado en Marbella.

La cartera de esta socimi está valorada en 2.534 millones de euros y se compone principalmente de centros comerciales, una tipología de activos que resultó una de las grandes perjudicadas por las restricciones de movilidad y aforo impuestas por la pandemia. Entre los centros más destacados del imperio de Olivo están La Cañada, en Marbella; Nevada, en Granada; Gran Plaza y Mediterráneo, ubicados en Almería; y, Las Dunas, en Cádiz.

El magnate que controla el 99,59% de la empresa no ha hecho ni anunciado compras durante 2021. Ha optado por una actitud de 'wait and see', pero los inversores todavía confían en su gestión. Prueba de esto es que el precio de sus acciones presenta una revalorización positiva del 1,43%.