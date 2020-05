Qué serie veo ahora: 'Killing Eve' y otras cuatro 'perfectas' que no debieron seguir

No todo el mundo puede ser David Simon. Además de crear la mejor serie de todos los tiempos (‘The Wire’, según numerosas listas en las que, si no es la primera, nunca baja del tercer puesto), cualquiera de sus producciones (y van una decena) difícilmente baja del notable alto y casi todas se sitúan en distintos grados de sobresaliente.

Además de un gran guionista y el mejor ‘novelista’ de la pequeña pantalla. Nadie ha entendido lo que requiere el medio en estos tiempos como él. Ha construido series como si se tratasen de una obra de Dickens o Tolstoi como la misma ‘The Wire’ o ‘Treme’. Aunque también ha optado por el ‘relato corto’ cuando la historia así lo exigía: desde ‘Generation killi’ a ‘Show me a hero’ o la recién terminada ‘La conjura contra América’. Cualquiera de estas tres podrían haberse alargado con algunos retoques de guion. Inclu-so saben a poco porque siempre se piensa que podrían dar más de sí.

Pero ahí está el mérito. En dejar con ganas de más, en saber cuándo terminar antes de que la idea se pudra de tanto airearla o se maree de tanto darle vueltas a una buena trama. El problema, en cualquier caso, es que no todo el mundo puede ser David Simon y hacer lo que quiera con sus series. En estos tiempos de glotonería televisiva, la serie que impacta y engancha y recibe premios y le llueven las buenas críticas y la sigue en masa el gran público y da prestigio a su cadena y añadan lo que deseen no puede terminarse en una sola temporada.

Hay que continuar, por mucho que el encanto de la serie resida, de hecho, en un guion medido al que no se debe exprimir más antes de convertirse en un artilugio manipulado. Los cinco ejemplos que vienen a continuación fueron perfectas en su primera temporada… si se exceptúan esos capítulos finales que, decidido ya que iban a continuar al año siguiente, solían traicionar sus propias convicciones.

Tampoco se han convertido en malas series (alguna sigue siendo bastante buena). Pero perdieron la oportunidad de ser perfectas.

Killing Eve (2018-2020)

La asesina que interpreta Jodie Comer es la gran baza de la serie. / EP

Creada por Phoebe Waller-Bridge y disponible en HBO. El primer ejemplo sigue siendo una serie altamente adictiva y entretenida. Acaba de estrenarse su tercera temporada y no se puede decir que sea una pérdida de tiempo. Aun así, ha perdido el factor sorpresa. Cada entrega la ha asumido una showrunner distinta, que ha pretendido darle un lavado de cara a lo que no necesita ninguna ducha.

Que el origen cayera en manos de la creadora de ‘Fleabag’ se nota demasiado a favor de la primera. Basada en una saga de novelas criminales escritas por Luke Jennings, la asesina Villanelle es desde hace dos años uno de los mejores personajes del panorama televisivo. Caprichosa y psicópata, la interpretación de Jodie Comer le ha granjeado no pocos premios. En ella, y en todo un elenco que empieza con la investigadora que va tras sus pasos, Sandra Oh, hasta todos los que rodean a ‘malos’ y ‘buenos’, reside el éxito de una serie de múltiples giros y sorpresas que van tan rápido en la primera temporada que es lógico que se agoten al cabo de sus ocho capítulos. Desde entonces, los actores siguen magníficos, la producción es perfecta y el ritmo alto… pero no es lo mismo.

Mr. Robot (2015-2019)

La serie 'Mr. Robot' descubrió a miles de personas al actor Rami Malek, que ganó el Oscar por hacer de Freddie Mercury. / EP

Creada por Sam Esmail y disponible en Amazon Prime Video y Movistar+. Antes de alzarse con el Oscar a mejor actor por su encarnación de Freddie Mercury, Rami Malek ya era un rostro reconocible en las pequeñas pantallas como un atormentado informático en medio de una revolución que puede poner fin al capitalismo. Planteada y dirigida con mimo por su creador (el cuidado plano a plano es obsesivo), el encanto de su primera temporada (o el gran truco) se extiende más allá del hartazgo y, en este caso, se fue a las cuatro temporadas y 45 episodios lo que habría sido redondo con los diez iniciales.

Al igual que ‘Killing Eve’, no es que se convierta en una serie mala ni nada por el estilo. Incluso su crítica social y económica siempre puede resultar útil (con algunas salvedades de brocha gorda). Solo que el pacto con el espectador se disuelve cuando apenas se sabe lo que es una trampa narrativa constante, una alucinación o una conspiración.

Legion (2017-2019)

Los fuegos artificiales de 'Legion' se acabaron de pronto en la segunda temporada. / EP

Creada por Noah Hawley y disponible dos de sus tres temporadas en HBO. La gran esperanza del medio televisivo, el creador y revisionista de ‘Fargo’, se tomaba un respiro de las frías llanuras criminales del Medio Oeste y se embarcaba en una lisérgica adaptación de cómics de superhéroes cuya primera temporada merece enmarcarse como obra maestra de la televisión reciente.

‘Legion’ es David Haller aunque su apellido debería ser Xavier. Porque es el hijo del famoso profesor Charles Xavier, el fundador de los X-Men. Internado en un manicomio, debe salir de la prisión a la que ha sido enviado. Resumido así, parece un tebeo al uso. La serie no lo es: desde el primer momento es un desafío visual y comprensivo. Como tantas otras obras de ficción, la frontera entre realidad, sueño y locura no está clara en ningún momento y Hawley y los suyos lo plasman con todos los medios técnicos imaginables. Una gozada que no podía sostener su apuesta del ‘no va más’ mucho tiempo. La tercera enderezó algunas cosas antes de despedirse porque volvió a la normalidad expositiva que jamás ha producido obras memorables.

‘The Affair’ (2014-2019)

La serie 'The Affair' puede verse completa en la plataforma de Movistar. / EP

Creada por Sarah Treem y Hagai Levi y disponible en Movistar+. Una tradicional historia de infidelidad que deriva en crimen y en más crimen y en más infidelidades según se amontonan las temporadas hasta la quinta final (tras cinco episodios). Y no, aquí no merece la pena adentrarse mucho más allá de la segunda porque solo empeora con el paso de los capítulos.

Su propuesta, sin embargo, la encumbró merecidamente a las mejores series de su año inicial: trasladó la técnica Rashomon a las relaciones de pareja. Es decir, que narraba la misma situación o historia desde dos puntos de vista. En concreto, rompía los episodios en dos y en la primera parte exponía los hechos (el arranque de la relación, la propia relación, un diálogo…) desde la perspectiva del hombre y la segunda, desde la mujer (o viceversa). En las diferentes visiones (hasta los peinados o la ropa que llevaba cada uno cambia, ya no digamos lo que dice cada cual) radicaba la profundidad psicológica de una historia que establecía el abismo sensual y mental que separa a hombres y mujeres.

En la segunda, se añadían al cóctel las visiones de las parejas engañadas pero, a la vez, se incrementaba una intriga criminal muy forzada y se repetían propuestas. A la tercera tienen que recurrir a una muerte traumática de uno de los protagonistas para elevar la tensión. Y así hasta la quinta.

Big Little Lies (2017-2019)

La serie 'Big Little Lies' está plagada de estrellas y lujo por todos sus costados. / EP

Creada por David E. Kelley y disponible en HBO. Otro Rey Midas de la televisión (con ‘Ally McBeal’ de gran referente) que supo cambiar sus habituales dramas procesales (su carrera está repleta de series de abogados) para adaptar una novela sobre una misteriosa muerte en el paraíso terrenal de las afueras de Los Ángeles. Casas de vértigo, carreteras perfectas, lujo por todas partes y un reparto propio del cine en lo que se concibió originalmente como una miniserie.

A la cabeza del elenco, Reese Witherspoon y Nicole Kidman (pero también están la oscarizada este año Laura Dern) como madres modelo de puertas hacia fuera y con muchas mentiras y secretos que esconder. El fuerte de la serie es su plantel de actores, pero el truco narrativo que sostiene la intriga también sostiene el ritmo: se ignora hasta el final no solo quién es el asesino sino quién ha muerto, con cierto toque trágico en el contrapunto que la comunidad educativa (como testigos de la Policía) da sobre las supuesta perfección de las familias protagonistas.

Tantos premios y elogios recibieron las estrellas protagonistas que se quiso redoblar la apuesta con una segunda temporada que añadía a la nómina de primer orden nada menos que a Meryl Streep. Lo que siempre se agradece, por mucho que al final dé la sensación de que la segunda temporada es el claro ejemplo de estirar lo que no debía estirarse. Una vez más, las interpretaciones y la producción brillan. Pero no hay historia ya. Solo darle vueltas a los acantilados de vértigo.