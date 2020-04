Directo | Presión sobre los datos para calibrar el estado real de la epidemia

La evolución de la epidemia de coronavirus se centra ahora en el significativo aumento de los contagios detectados por el mayor número de pruebas diagnósticas que se llevan a cabo, mientras sigue la polémica por el recuento de los fallecidos, que ya superan los 19.000. Pedro Sánchez prosigue este viernes la ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos para alcanzar un pacto "para la Reconstrucción Social y Económica" del país y que el Ejecutivo considera que está "cada vez más cerca". Siga las últimas noticias.

06:30.- La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves que las previsiones de la senda de estabilidad presupuestaria han quedado "totalmente desfasadas" por la crisis del Covid-19, por lo que ha avanzado que cuando se disponga de perspectivas macroeconómica se presentará una nueva senda para presentar "en tiempo y en forma" directamente los Presupuestos de 2021, renunciando por tanto a las cuentas públicas de este año.

06:15.- El Parlamento de Portugal ha aprobado este jueves su tercer estado de emergencia decretado para hacer frente a la pandemia del Covid-19, hasta el 2 de mayo, fecha para la que el primer ministro, Antonio Costa, planea ir reabriendo algunos sectores de la economía de manera lenta y progresiva.

06:00.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este jueves un plan de tres fases para reabrir el país norteamericano en el marco de la pandemia del coronavirus y permitirá a los gobernadores tomar decisiones a este respecto basadas en sus necesidades individuales porque "los estados son diferentes".

05:45.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que "todos los líderes" de los países que conforman el G7 "están devastados" por la crisis del coronavirus, incluidas sus economías, al tiempo que ha asegurado estar "enfadado" porque ninguno fue avisado con antelación sobre el Covid-19. "Estoy enfadado, porque deberían habérnoslo dicho. Nos lo deberían haber contado antes (...) La gente sabía que estaba sucediendo y no querían hablar de eso. No sé por qué, pero vamos a llegar al fondo", ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

05:35.- El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha insistido este jueves en que tener que discernir entre salud y economía en el marco de la crisis del coronavirus es una "elección falsa". "Creo que es una elección falsa decir que tienes que elegir entre la economía y nuestra salud", ha señalado Biden durante una entrevista con la cadena de televisión CNN. "Si no solucionas la parte sanitaria, la economía nunca va a ponerse bien. Nunca vamos a estar en una posición en la que tengamos remotamente una nueva normalidad", ha agregado el precandidato demócrata a la Casa Blanca.

22:50.- Las islas Canarias mantienen en la actualidad unos 1.105 casos activos de coronavirus tras haber registrado 730 altas hospitalarias y 111 fallecimientos; asimismo, hay otros 63 personas cuyo diagnóstico está pendiente. Según los datos cerrados a las 20.00 horas de la Consejería de Sanidad, en las islas hay constatados 2.009 casos acumulados de covid-19, 21 más que la última estadística, cuando había 1.988.