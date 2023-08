Las hipotecas que financian hasta el 100% para aquellos que no tienen ahorros

La falta de ahorro disponible es una de las principales razones para no comprar una vivienda hoy en día. De hecho, según un estudio realizado por Rastreator sobre el acceso a la vivienda, alrededor del 30% de españoles afirma que aun no ha contratado una hipoteca porque no se puede permitir la entrada, que en la mayoría de préstamos suele suponer un 20% del precio del inmueble

En un momento económico en el que el incremento del coste de vida dificulta cada vez más el ahorro, las hipotecas en las que el banco financia un mayor porcentaje del valor del inmueble resultan atractivas para personas a las que no les sea posible aportar una suma de dinero elevada a la hora de firmar el préstamo para adquisición de vivienda.

No obstante, al financiar una mayor parte del precio de la vivienda, los bancos que ofrecen hipotecas de hasta el 100% del valor de tasación exigen requisitos de solvencia más altos que los préstamos hipotecarios convencionales, además de algunas condiciones adicionales a la hora de firmar. Por ejemplo, la mayoría de estas hipotecas exigen la contratación de otros productos como domiciliación de la nómina, seguros o tarjetas de crédito. Además, las condiciones para estas hipotecas suelen incluir tipos de interés más altos y plazos de amortización más largos.

El peligro principal de este tipo de hipotecas es que, al ser la cantidad prestada por el banco mayor, aumenta la posibilidad de endeudamiento. Además de que el capital inicial de la financiación sea mayor, la entidad bancaria incrementará los intereses por asumir más riesgo, y el cliente puede acabar pagando una cuota mucho más elevada de lo esperado.

Hipotecas al 95% hay disponibles en el mercado

El encarecimiento de los tipos de interés y la subida del euríbor, que cerró julio en el 4.149%, una cifra que no se alcanzaba desde 2008, han provocado que los bancos sean más reticentes a ofrecer este tipo de préstamos por la mayor incertidumbre sobre la capacidad de pago de los clientes.

De hecho, hoy en día es prácticamente imposible encontrar una hipoteca al 100%, a pesar de que hace solo unos meses sí había entidades que comercializaban este tipo de préstamos. Aún así, algunos bancos estarían dispuestos a negociar la financiación del total de la vivienda para sus clientes más solventes, según informa el portal de comparación de productos financieros HelpMyCash. Bankinter, Deutsche Bank o Hipotecas.com, por ejemplo, podrían considerar financiar más del 95% de la compra de la vivienda habitual a perfiles muy seguros como pueden ser funcionarios u otro tipo de avales o garantías, pero las condiciones dependerán del acuerdo que se alcance con las entidades. Otras entidades, como Santander, estarían dispuestos a financiar el 100% si se adquiere una vivienda de su cartera inmobiliaria.

Por otra parte, sí existen ofertas para jóvenes menores de 35 años que quieran comprar su primera vivienda y no dispongan aun de ahorros para contratar una hipoteca tradicional. Bancos como Kutxabank o Cajasur, por ejemplo, ofrecen hipotecas variables de hasta el 95% de financiación a 30 años, con diferenciales sobre el euríbor del 1,39% en hipotecas sin vinculación y del 0,39% si se firman con bonificaciones.

Ibercaja y Banco Santander, por otra parte, podrían financiar hasta el 95% del valor del hogar, con diferenciales bonificados del 0,60% o el 1,10%, respectivamente, a los que habría que sumar el índice de referencia. Ibercaja ofrece además un plazo de 25 años, 5 años por debajo de la media del mercado.

En cuanto a hipotecas fijas, Ibercaja también ofrece financiar hasta el 95% de la primera vivienda de clientes jóvenes, con un interés de entre el 3,25% y el 4,25% según que productos se contraten y un plazo de 25 años. La hipoteca Joven Fija del Banco Santander, por otra parte, cuenta con un interés bonificado del 3,23% a 30 años y podría financiar hasta el 95% de la compra.

Ayudas gubernamentales a la hipoteca

Algunas comunidades autónomas adicionalmente ofrecen ayudas a jóvenes que cubran ciertos requisitos económicos para la adquisición de su primera vivienda. Aunque la mayoría son descuentos en impuestos, hay vigentes avales hipotecarios para menores de 35 años con pocos ahorros en comunidades como Baleares (que avala hasta el 20% del valor de la vivienda), Galicia (20%), Murcia (20%), Castilla y León (17,5%) y Madrid (15%), con los que se pude firmar una hipoteca en la que la entrada suponga una cuantía menor al 20% del precio del inmueble.

Como ejemplo, el banco ING ha anunciado recientemente que se sumará a las entidades Caixabank, Ibercaja y Santander y vinculará su Hipoteca Naranja al programa 'Mi Primera Vivienda' de la Comunidad de Madrid. Así, los jóvenes madrileños que puedan demostrar su solvencia y que deseen comprar una vivienda de menos de 390.000 euros dentro de la comunidad autónoma podrán hacerlo con una financiación del 95%, ya que el Gobierno autonómico avalará el 15% adicional al 80% que financia habitualmente el banco.

Además de las ayudas autonómicas el Gobierno anunció en mayo de este año que crearía un aval del 20% para jóvenes o familias con menores que firmen la hipoteca de un vivienda para uso habitual que no supere los 120.000 euros. Esta ayuda que permitiría acceder a una hipoteca al 100% de financiación, sin embargo, solo estará disponible para aquellos cuyos ingresos no asciendan de los 1.800 euros brutos al mes y vivan en un municipio con menos de 10.000 habitantes, excluyendo a las principales ciudades españolas.